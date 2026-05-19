"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل

عربي
بث مباشر... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/سبوتنيك-وأوسبو-تنظمان-ورشة-عمل-حول--أساليب-كتابة-الأخبار-للمواقع-الإلكترونية-ووسائل-التواصل--1113543427.html
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
سبوتنيك عربي
نظّمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بالتعاون مع أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ندوة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T14:46+0000
2026-05-19T14:46+0000
روسيا
سبوتنيك
ورشة عمل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113542450_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_74c4d2544a44977610a2efe9bb8778ec.jpg
وعُقدت ورشة العمل في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وركّزت على أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، والأدوات والأساليب التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك" في هذا المجال.ولفت الليثي إلى أن "اعتماد الصيغة الإلكترونية في تنظيم الفعاليات أسهم في توسيع نطاق الاستفادة لدى المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي".بدوره، استعرض رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، خلال الورشة، أهمية صياغة الخبر للمواقع كونه يمثل المرجع الثابت للمعلومة، مؤكدًا أن "النص للموقع يجب أن يتسم بالشمولية والقدرة على البقاء كأرشيف موثوق".وشرح سليمان كيفية ترتيب المعلومات من الأكثر أهمية إلى التفاصيل، مع مراعاة تقسيم النص إلى فقرات قصيرة واستخدام العناوين الفرعية لتسهيل القراءة السريعة على الشاشات.من جانبه، أشار رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، إلى أهمية فهم سلوك الجمهور على المنصات الاجتماعية، موضحًا أن "المحتوى هناك يجب أن يقتنص الانتباه في أقل من ثلاث ثوانٍ عبر صياغة بصرية ونصية مكثفة".كما ناقش عجوز أهمية تحويل الخبر إلى حوار، مستعرضًا تقنيات دعوة القارئ للمشاركة وكيفية التعامل المهني مع تعليقات الجمهور لبناء مجتمع رقمي مخلص.وعقب شرح المحاضرين عن أساليب الكتابة للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، طرح عدد من الصحفيين، الأسئلة التي عكست تفاعل المشاركين بشكل بناء مع محاور ورشة العمل.وتنعقد جلسات مشروع "سبوتنيك برو"، الموجهة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2023، حيث أصبحت منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الاتجاهات الحديثة في مجالات المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التواصل الجديدة مع الجمهور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113542450_145:0:1265:840_1920x0_80_0_0_9b8fa42c38847d1cdaf13648a820177e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سبوتنيك, ورشة عمل, حصري
روسيا, سبوتنيك, ورشة عمل, حصري

"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل

14:46 GMT 19.05.2026
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
سبوتنيك وأوسبو تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
نظّمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بالتعاون مع أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ندوة وورشة عمل تدريبية متخصصة تحت عنوان "أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي".
وعُقدت ورشة العمل في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وركّزت على أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، والأدوات والأساليب التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك" في هذا المجال.

واستُهلت الندوة، بكلمة ألقاها رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عمرو الليثي، قال فيها: "تأتي هذه الورشة في إطار شراكة ممتدة مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" في إطار مشروع "سبوتنيك برو"، والتي تمثل أنموذجًا عمليًا للتعاون البنّاء، الذي يمتد منذ أربعة أعوام".

© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
سبوتنيك وأوسبو تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
ولفت الليثي إلى أن "اعتماد الصيغة الإلكترونية في تنظيم الفعاليات أسهم في توسيع نطاق الاستفادة لدى المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي".
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
سبوتنيك وأوسبو تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
بدوره، استعرض رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، خلال الورشة، أهمية صياغة الخبر للمواقع كونه يمثل المرجع الثابت للمعلومة، مؤكدًا أن "النص للموقع يجب أن يتسم بالشمولية والقدرة على البقاء كأرشيف موثوق".
كما تطرّق سليمان إلى ضرورة دمج الكلمات المفتاحية بذكاء في العناوين والفقرات الأولى لضمان تصدر محركات البحث، مع الحفاظ على جاذبية العنوان دون السقوط في فخ التضليل.
وشرح سليمان كيفية ترتيب المعلومات من الأكثر أهمية إلى التفاصيل، مع مراعاة تقسيم النص إلى فقرات قصيرة واستخدام العناوين الفرعية لتسهيل القراءة السريعة على الشاشات.
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
سبوتنيك وأوسبو تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
من جانبه، أشار رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، إلى أهمية فهم سلوك الجمهور على المنصات الاجتماعية، موضحًا أن "المحتوى هناك يجب أن يقتنص الانتباه في أقل من ثلاث ثوانٍ عبر صياغة بصرية ونصية مكثفة".
وإذ أكد عجوز أن "النص في السوشيال ميديا لا ينفصل عن الصورة أو الفيديو"، أوضح أن "العنوان القصير والمثير للتساؤل هو المحرك الأساسي لزيادة نسب النقر والتفاعل".
كما ناقش عجوز أهمية تحويل الخبر إلى حوار، مستعرضًا تقنيات دعوة القارئ للمشاركة وكيفية التعامل المهني مع تعليقات الجمهور لبناء مجتمع رقمي مخلص.
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
سبوتنيك وأوسبو تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
وعقب شرح المحاضرين عن أساليب الكتابة للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، طرح عدد من الصحفيين، الأسئلة التي عكست تفاعل المشاركين بشكل بناء مع محاور ورشة العمل.
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
سبوتنيك وأوسبو تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
وتنعقد جلسات مشروع "سبوتنيك برو"، الموجهة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2023، حيث أصبحت منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الاتجاهات الحديثة في مجالات المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التواصل الجديدة مع الجمهور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала