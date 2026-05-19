"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
نظّمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بالتعاون مع أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ندوة وورشة عمل تدريبية متخصصة تحت عنوان "أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي".
وعُقدت ورشة العمل في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وركّزت على أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، والأدوات والأساليب التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك" في هذا المجال.
واستُهلت الندوة، بكلمة ألقاها رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عمرو الليثي، قال فيها: "تأتي هذه الورشة في إطار شراكة ممتدة مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" في إطار مشروع "سبوتنيك برو"، والتي تمثل أنموذجًا عمليًا للتعاون البنّاء، الذي يمتد منذ أربعة أعوام".
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
ولفت الليثي إلى أن "اعتماد الصيغة الإلكترونية في تنظيم الفعاليات أسهم في توسيع نطاق الاستفادة لدى المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي".
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
بدوره، استعرض رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، خلال الورشة، أهمية صياغة الخبر للمواقع كونه يمثل المرجع الثابت للمعلومة، مؤكدًا أن "النص للموقع يجب أن يتسم بالشمولية والقدرة على البقاء كأرشيف موثوق".
كما تطرّق سليمان إلى ضرورة دمج الكلمات المفتاحية بذكاء في العناوين والفقرات الأولى لضمان تصدر محركات البحث، مع الحفاظ على جاذبية العنوان دون السقوط في فخ التضليل.
وشرح سليمان كيفية ترتيب المعلومات من الأكثر أهمية إلى التفاصيل، مع مراعاة تقسيم النص إلى فقرات قصيرة واستخدام العناوين الفرعية لتسهيل القراءة السريعة على الشاشات.
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
من جانبه، أشار رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، إلى أهمية فهم سلوك الجمهور على المنصات الاجتماعية، موضحًا أن "المحتوى هناك يجب أن يقتنص الانتباه في أقل من ثلاث ثوانٍ عبر صياغة بصرية ونصية مكثفة".
وإذ أكد عجوز أن "النص في السوشيال ميديا لا ينفصل عن الصورة أو الفيديو"، أوضح أن "العنوان القصير والمثير للتساؤل هو المحرك الأساسي لزيادة نسب النقر والتفاعل".
كما ناقش عجوز أهمية تحويل الخبر إلى حوار، مستعرضًا تقنيات دعوة القارئ للمشاركة وكيفية التعامل المهني مع تعليقات الجمهور لبناء مجتمع رقمي مخلص.
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
وعقب شرح المحاضرين عن أساليب الكتابة للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، طرح عدد من الصحفيين، الأسئلة التي عكست تفاعل المشاركين بشكل بناء مع محاور ورشة العمل.
© Sputnik"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل
© Sputnik
وتنعقد جلسات مشروع "سبوتنيك برو"، الموجهة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2023، حيث أصبحت منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الاتجاهات الحديثة في مجالات المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التواصل الجديدة مع الجمهور.