"سبوتنيك" و"أوسبو" تنظمان ورشة عمل حول أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل

سبوتنيك عربي

نظّمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بالتعاون مع أكاديمية "أوسبو" للتدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ندوة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

وعُقدت ورشة العمل في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وركّزت على أساليب كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، والأدوات والأساليب التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك" في هذا المجال.ولفت الليثي إلى أن "اعتماد الصيغة الإلكترونية في تنظيم الفعاليات أسهم في توسيع نطاق الاستفادة لدى المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي".بدوره، استعرض رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، خلال الورشة، أهمية صياغة الخبر للمواقع كونه يمثل المرجع الثابت للمعلومة، مؤكدًا أن "النص للموقع يجب أن يتسم بالشمولية والقدرة على البقاء كأرشيف موثوق".وشرح سليمان كيفية ترتيب المعلومات من الأكثر أهمية إلى التفاصيل، مع مراعاة تقسيم النص إلى فقرات قصيرة واستخدام العناوين الفرعية لتسهيل القراءة السريعة على الشاشات.من جانبه، أشار رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، إلى أهمية فهم سلوك الجمهور على المنصات الاجتماعية، موضحًا أن "المحتوى هناك يجب أن يقتنص الانتباه في أقل من ثلاث ثوانٍ عبر صياغة بصرية ونصية مكثفة".كما ناقش عجوز أهمية تحويل الخبر إلى حوار، مستعرضًا تقنيات دعوة القارئ للمشاركة وكيفية التعامل المهني مع تعليقات الجمهور لبناء مجتمع رقمي مخلص.وعقب شرح المحاضرين عن أساليب الكتابة للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، طرح عدد من الصحفيين، الأسئلة التي عكست تفاعل المشاركين بشكل بناء مع محاور ورشة العمل.وتنعقد جلسات مشروع "سبوتنيك برو"، الموجهة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2023، حيث أصبحت منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الاتجاهات الحديثة في مجالات المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التواصل الجديدة مع الجمهور.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

