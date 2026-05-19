ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعقدون اليوم محادثات حول اتفاقية تجارية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعقدون اليوم محادثات حول اتفاقية تجارية
يعقد ممثلو عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في ستراسبورغ بفرنسا، ولم يُحدد موعد بدايته بعد. لافتة إلى ان الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين انتهت في 7 أيار /مايو.وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو،أمس الاثنين، بأن المفوضية تعتقد أنه يمكن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين بروكسل وواشنطن في أعقاب محادثات 19 أيار/ مايو .ووفقا للتقارير، أعربت كبيرة مفاوضي كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان الأوروبي جيلجانا زوفكو، عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى نتيجة مثمرة للجولة الجديدة من المفاوضات.في أوائل شهر أيار / مايو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووافق على منحها مهلة حتى 4 يوليو لضمان وفاء بروكسل بالتزاماتها بموجب الاتفاق التجاري.في 27 تموز/ يوليو عام 2025، توصلت فون دير لاين وترامب إلى اتفاقية تجارية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة. كما التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأمريكية لمراكز بياناته.
ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعقدون اليوم محادثات حول اتفاقية تجارية

03:40 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 03:41 GMT 19.05.2026)
يعقد ممثلو عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في ستراسبورغ بفرنسا، ولم يُحدد موعد بدايته بعد. لافتة إلى ان الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين انتهت في 7 أيار /مايو.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو،أمس الاثنين، بأن المفوضية تعتقد أنه يمكن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين بروكسل وواشنطن في أعقاب محادثات 19 أيار/ مايو .
ووفقا للتقارير، أعربت كبيرة مفاوضي كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان الأوروبي جيلجانا زوفكو، عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى نتيجة مثمرة للجولة الجديدة من المفاوضات.
في أوائل شهر أيار / مايو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووافق على منحها مهلة حتى 4 يوليو لضمان وفاء بروكسل بالتزاماتها بموجب الاتفاق التجاري.
في 27 تموز/ يوليو عام 2025، توصلت فون دير لاين وترامب إلى اتفاقية تجارية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة. كما التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأمريكية لمراكز بياناته.
