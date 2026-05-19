ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعقدون اليوم محادثات حول اتفاقية تجارية
يعقد ممثلو عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
يعقد ممثلو عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، محادثات بشأن التنظيم التشريعي للاتفاقية التجارية بين الجانبين، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع في ستراسبورغ بفرنسا، ولم يُحدد موعد بدايته بعد
. لافتة إلى ان الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين انتهت في 7 أيار /مايو.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو،أمس الاثنين، بأن المفوضية تعتقد أنه يمكن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين بروكسل وواشنطن في أعقاب محادثات 19 أيار/ مايو .
ووفقا للتقارير، أعربت كبيرة مفاوضي كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان الأوروبي جيلجانا زوفكو، عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى نتيجة مثمرة للجولة الجديدة من المفاوضات.
في أوائل شهر أيار / مايو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووافق على منحها مهلة حتى 4 يوليو لضمان وفاء بروكسل بالتزاماتها بموجب الاتفاق التجاري.
في 27 تموز/ يوليو عام 2025، توصلت فون دير لاين وترامب إلى اتفاقية تجارية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة. كما التزم الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الرقائق الأمريكية لمراكز بياناته.