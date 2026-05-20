البنتاغون: الولايات المتحدة تخفض عدد فرقها القتالية في أوروبا من أربعة ألوية إلى ثلاث

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
البنتاغون: الولايات المتحدة تخفض عدد فرقها القتالية في أوروبا من أربعة ألوية إلى ثلاث
أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" عن تخفيض عدد فرقها القتالية في أوروبا من أربعة ألوية إلى ثلاثة. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" عن تخفيض عدد فرقها القتالية في أوروبا من أربعة ألوية إلى ثلاثة.
وكتب المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في منشور على منصة " إكس ":" خفضت وزارة الحرب عدد الفرق القتالية التابعة لها في أوروبا من أربعة ألوية إلى ثلاثة. وهذا يعيدنا إلى مستوى الوجود العسكري في أوروبا لعام 2021 ".
وأشار إلى ان هذا القرار هو نتيجة لعملية شاملة ومتعددة المستويات لمراجعة هيكل وانتشار القوات الأمريكية في أوروبا.
وقال بارنيل: "نتيجة لذلك، تم تأجيل نشر القوات الأمريكية في بولندا، الحليف المثالي للولايات المتحدة، مؤقتًا".
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية تعتزم إبلاغ حلفائها الأوروبيين في الناتو، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتقليص الدعم العسكري الذي هي على استعداد لتقديمه في حال نشوب نزاع أو وقوع أزمة كبرى أخرى.
وأفادت المصادر أن القرار سيُعلن على الأرجح خلال اجتماع رؤساء السياسات الدفاعية في بروكسل، المقرر عقده يوم الجمعة.
وقد أكدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً على ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر عن سلامة أراضيها وأمنها.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن واشنطن تسعى إلى تعزيز استقلال أوروبا وسيادتها، في ظل إلغاء نشر القوات الأمريكية في بولندا.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في أوائل مايو عن خطة لخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار 5000 جندي.
الولايات المتحدة تخطط لتقليص خيارات المساعدات العسكرية لحلفاء الناتو في الأزمات
وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى المستشار الألماني، فريدريش ميرز، بتصريحات انتقد فيها الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، مشيراً إلى غياب استراتيجية واضحة من جانب واشنطن.
في الأول من أبريل/نيسان الماضي، صرّح ترامب بأنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد رفض حلفائها المشاركة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وأشار الرئيس إلى أنه لم يعد يعتبر أوروبا شريكاً دفاعياً موثوقاً به بعد رفض الأوروبيين دعوته لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.
