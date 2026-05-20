https://sarabic.ae/20260520/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-7-عسكريين-في-جنوب-لبنان-1113599049.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 7 عسكريين، بينها إصابات خطيرة، في جنوب لبنان على مدار اليوم. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T22:52+0000

2026-05-20T22:52+0000

2026-05-20T22:52+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104278/36/1042783670_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_561cae9d5b336c2b2048845a2949dee2.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأربعاء، إنه "أصيبت مجندة بجروح خطيرة، كما أُصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة وجنديان آخران بجروح متوسطة، إثر سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان".وأضاف أنه "أُصيب في الحادث نفسه ضابط مقاتل بجروح طفيفة وجنديان آخران بجروح طفيفة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 15 مايو/ أيار الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، عقب محادثات استضافتها الولايات المتحدة يومي 14 و15 مايو، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أنه تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين "حزب الله" وإسرائيل بوساطة أمريكية، فإنها بقيت هشة وغير مستقرة، إذ سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، مع استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بشكل متقطع.

https://sarabic.ae/20260520/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-ضابطين-وجندي-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-لـ-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1113587649.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية