الرئيس اللبناني يكشف عن المطالب الأربعة لبلاده خلال التفاوض مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "إطار المفاوضات القائم يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش، وعودة النازحين"، مشددًا...

وقال عون: "واجبي أن أقوم بالمستحيل، وبما هو أقل كلفة، كي أوقف الحرب عن شعبي وبلدي"، متسائلًا: "هل من أحد في لبنان يستطيع تحمّل كلفة الحرب؟"، حسب الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان.وأضاف: "لن نخضع لأي قوة، ولن نستسلم أمام أي جهة، ولن نضحي بكرامة البلاد من أجل الراحة الشخصية"، داعيًا إلى التعامل بواقعية مع تطورات الحرب.وشدد على ضرورة عدم تضليل الرأي العام، قائلًا: "يجب ألا نعطي معلومات خاطئة بأن العدو ينهار ونحن نزدهر، والحقيقة أن الطرفين يواجهان المشاكل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 15 مايو/ أيار الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، عقب محادثات استضافتها الولايات المتحدة يومي 14 و15 مايو، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أنه تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين "حزب الله" وإسرائيل بوساطة أمريكية، فإنها بقيت هشة وغير مستقرة، إذ سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، مع استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بشكل متقطع.

