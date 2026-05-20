https://sarabic.ae/20260520/الخارجية-الإسبانية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الإسرائيلي-بشأن-إساءة-معاملة-أفراد-أسطول-الصمود-1113593479.html
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة أفراد "أسطول الصمود"
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة أفراد "أسطول الصمود"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، إن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت على وجه السرعة القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى مدريد، بسبب مضايقات تعرض لها... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T17:01+0000
2026-05-20T17:01+0000
2026-05-20T17:01+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
فك الحصار
اسطول
قطاع غزة
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113014309_0:21:1501:865_1920x0_80_0_0_2f0bc52f60d16bfb634b901af0834b06.jpg
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تُجبر أعضاء أسطول الصمود المحتجزين على الركوع والانحناء، ثم تُوثقهم. ويظهر بن غفير نفسه في الفيديو، مُدليًا بتصريحات استفزازية حول النشطاء.بحسب قوله، تطالب مدريد باعتذار علني من الحكومة الإسرائيلية. وأكد ألباريز أن من بين أعضاء الأسطول المحتجزين مواطنين إسبان، لكن وزارة الخارجية الإسبانية لم تتلقَّ بعد تأكيداً دقيقاً لعددهم.انطلق أسطول يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة من برشلونة في 15 أبريل. وفي يوم الاثنين، أفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، يتم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلاً بحرياً قبالة سواحل غزة.
https://sarabic.ae/20260518/أردوغان-نستنكر-بأشد-العبارات-هجوم-إسرائيل-على-سفن-أسطول-الصمود-المتجه-إلى-قطاع-غزة-1113518388.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113014309_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_026457d7f2c6b42a320ec4d627fc9502.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فلسطين اليوم, فك الحصار, اسطول, قطاع غزة, اسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, فك الحصار, اسطول, قطاع غزة, اسرائيل
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة أفراد "أسطول الصمود"
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، إن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت على وجه السرعة القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى مدريد، بسبب مضايقات تعرض لها نشطاء من "أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، بمن فيهم إسبان.
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تُجبر أعضاء أسطول الصمود المحتجزين على الركوع والانحناء، ثم تُوثقهم. ويظهر بن غفير نفسه في الفيديو، مُدليًا بتصريحات استفزازية حول النشطاء.
وصرح صرح ألباريز للصحفيين: "لقد شاهدت مقطع فيديو مروعًا وغير إنساني ومهينًا لأفراد الأسطول وهم يتعرضون لمعاملة غير عادلة ومهينة من قبل الوزير الإسرائيلي والشرطة... استدعيت القائم بالأعمال الإسرائيلي على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية".
بحسب قوله، تطالب مدريد باعتذار علني من الحكومة الإسرائيلية. وأكد ألباريز أن من بين أعضاء الأسطول المحتجزين مواطنين إسبان، لكن وزارة الخارجية الإسبانية لم تتلقَّ بعد تأكيداً دقيقاً لعددهم.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ 430 التابعين لأسطول الصمود المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة.
انطلق أسطول يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة من برشلونة في 15 أبريل.
وفي يوم الاثنين، أفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، يتم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلاً بحرياً قبالة سواحل غزة.