الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة أفراد "أسطول الصمود"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، إن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت على وجه السرعة القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى مدريد، بسبب مضايقات تعرض لها... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار فلسطين اليوم
فك الحصار
اسطول
قطاع غزة
اسرائيل
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تُجبر أعضاء أسطول الصمود المحتجزين على الركوع والانحناء، ثم تُوثقهم. ويظهر بن غفير نفسه في الفيديو، مُدليًا بتصريحات استفزازية حول النشطاء.بحسب قوله، تطالب مدريد باعتذار علني من الحكومة الإسرائيلية. وأكد ألباريز أن من بين أعضاء الأسطول المحتجزين مواطنين إسبان، لكن وزارة الخارجية الإسبانية لم تتلقَّ بعد تأكيداً دقيقاً لعددهم.انطلق أسطول يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة من برشلونة في 15 أبريل. وفي يوم الاثنين، أفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، يتم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلاً بحرياً قبالة سواحل غزة.
17:01 GMT 20.05.2026
© REUTERS Nacho Doceيتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026
يتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، إن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت على وجه السرعة القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى مدريد، بسبب مضايقات تعرض لها نشطاء من "أسطول الصمود" المؤيد للفلسطينيين، بمن فيهم إسبان.
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تُجبر أعضاء أسطول الصمود المحتجزين على الركوع والانحناء، ثم تُوثقهم. ويظهر بن غفير نفسه في الفيديو، مُدليًا بتصريحات استفزازية حول النشطاء.

وصرح صرح ألباريز للصحفيين: "لقد شاهدت مقطع فيديو مروعًا وغير إنساني ومهينًا لأفراد الأسطول وهم يتعرضون لمعاملة غير عادلة ومهينة من قبل الوزير الإسرائيلي والشرطة... استدعيت القائم بالأعمال الإسرائيلي على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية".

بحسب قوله، تطالب مدريد باعتذار علني من الحكومة الإسرائيلية. وأكد ألباريز أن من بين أعضاء الأسطول المحتجزين مواطنين إسبان، لكن وزارة الخارجية الإسبانية لم تتلقَّ بعد تأكيداً دقيقاً لعددهم.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت جميع النشطاء الـ 430 التابعين لأسطول الصمود المؤيد للفلسطينيين، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة.

انطلق أسطول يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة من برشلونة في 15 أبريل.
وفي يوم الاثنين، أفيد بأن الأسطول محاصر، وبحسب المنظمين، يتم اعتراضه بالقوة من قبل سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية، على بعد نحو 250 ميلاً بحرياً قبالة سواحل غزة.
