الخارجية الإيرانية: إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن تركيز طهران حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان، لافتة إلى أن بلادها تخوض المفاوضات "بحسن نية".

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان ونتفاوض بحسن نية وسوء الظن بأميركا وعلى الطرف الأميركي إثبات جديته في المفاوضات".وأضاف أنه "إذا أصر الطرف المقابل على مطالبه المفرطة فإنه يمكن القول إن الدبلوماسية لم تحقق نتائجها.. ومقترحات الجانب الأميركي قيد الدراسة حاليا".وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "يجب إعداد آليات لعبور مضيق هرمز بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة والدول الساحلية تملك الحق بمنع الدول المعتدية من العبور عبر مضيق هرمز، ووفقاً للقانون الدولي يسمح لنا بعدم فتح مضيق هرمز أمام الدول التي نعتبرها تهديداً لنا".وتابع: "مطالبنا واضحة بالإفراج عن الأموال المجمدة ووقف القرصنة البحرية ضد الملاحة الإيرانية"، مضيفًا أن استخدام لغة "الإنذارات والمواعيد النهائية" ضد إيران أمر مثير للسخرية، ومثل هذه الضغوط لن تكون مجدية أبدًا.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس.ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والإستراتيجية المتكررة التي تلقاها أمام الثورة الإسلامية"، مضيفًا أن "التهديدات المتجددة ضد إيران تأتي رغم استخدام أقوى جيشين في العالم لكل إمكانياتهما في المواجهات السابقة".

