الخارجية الإيرانية: إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260520/الخارجية-الإيرانية-إيران-تركز-حاليا-على-إنهاء-الحرب-على-جميع-الجبهات-لا-سيما-في-لبنان-1113594487.html
الخارجية الإيرانية: إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان
الخارجية الإيرانية: إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت الخارجية الإيرانية، أن تركيز طهران حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان، لافتة إلى أن بلادها تخوض المفاوضات "بحسن نية". 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T17:35+0000
2026-05-20T17:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان ونتفاوض بحسن نية وسوء الظن بأميركا وعلى الطرف الأميركي إثبات جديته في المفاوضات".وأضاف أنه "إذا أصر الطرف المقابل على مطالبه المفرطة فإنه يمكن القول إن الدبلوماسية لم تحقق نتائجها.. ومقترحات الجانب الأميركي قيد الدراسة حاليا".وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "يجب إعداد آليات لعبور مضيق هرمز بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة والدول الساحلية تملك الحق بمنع الدول المعتدية من العبور عبر مضيق هرمز، ووفقاً للقانون الدولي يسمح لنا بعدم فتح مضيق هرمز أمام الدول التي نعتبرها تهديداً لنا".وتابع: "مطالبنا واضحة بالإفراج عن الأموال المجمدة ووقف القرصنة البحرية ضد الملاحة الإيرانية"، مضيفًا أن استخدام لغة "الإنذارات والمواعيد النهائية" ضد إيران أمر مثير للسخرية، ومثل هذه الضغوط لن تكون مجدية أبدًا.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس.ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والإستراتيجية المتكررة التي تلقاها أمام الثورة الإسلامية"، مضيفًا أن "التهديدات المتجددة ضد إيران تأتي رغم استخدام أقوى جيشين في العالم لكل إمكانياتهما في المواجهات السابقة".
https://sarabic.ae/20260520/ترامب-لن-نسمح-لإيران-بأن-تمتلك-سلاحا-نوويا-وتنسف-الشرق-الأوسط-1113593697.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

الخارجية الإيرانية: إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان

17:35 GMT 20.05.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
© x.com
تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الإيرانية، أن تركيز طهران حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان، لافتة إلى أن بلادها تخوض المفاوضات "بحسن نية".
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجهات لا سيما لبنان ونتفاوض بحسن نية وسوء الظن بأميركا وعلى الطرف الأميركي إثبات جديته في المفاوضات".
وأضاف أنه "إذا أصر الطرف المقابل على مطالبه المفرطة فإنه يمكن القول إن الدبلوماسية لم تحقق نتائجها.. ومقترحات الجانب الأميركي قيد الدراسة حاليا".
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن الدول الساحلية المطلة على مضيق هرمز تملك الحق في منع "الدول المعتدية" والتي تشكل تهديدا من المرور عبر المضيق، موضحًا أنه يجب إعداد آليات لعبور مضيق هرمز بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة.
وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "يجب إعداد آليات لعبور مضيق هرمز بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة والدول الساحلية تملك الحق بمنع الدول المعتدية من العبور عبر مضيق هرمز، ووفقاً للقانون الدولي يسمح لنا بعدم فتح مضيق هرمز أمام الدول التي نعتبرها تهديداً لنا".
وتابع: "مطالبنا واضحة بالإفراج عن الأموال المجمدة ووقف القرصنة البحرية ضد الملاحة الإيرانية"، مضيفًا أن استخدام لغة "الإنذارات والمواعيد النهائية" ضد إيران أمر مثير للسخرية، ومثل هذه الضغوط لن تكون مجدية أبدًا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا و"تنسف" الشرق الأوسط
17:07 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عبور سفن عبر مضيق هرمز، بعد الحصول على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية للحرس.
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري، إعلانه عن عبور 26 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوة البحرية للحرس الثوري وتحت حمايتها الأمنية.
وفي وقت سابق من اليوم، حذّر الحرس الثوري الإيراني، من تداعيات أي هجوم جديد على إيران، مؤكدًا أن "الحرب الإقليمية الموعودة ستتجاوز حدود المنطقة، في حال تكرار العدوان"، وفق تعبيره.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعظ من الهزائم الكبرى والإستراتيجية المتكررة التي تلقاها أمام الثورة الإسلامية"، مضيفًا أن "التهديدات المتجددة ضد إيران تأتي رغم استخدام أقوى جيشين في العالم لكل إمكانياتهما في المواجهات السابقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала