ترامب: لن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا و"تنسف" الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي و"نسف" الشرق الأوسط، وفق تعبيره.

2026-05-20T17:07+0000

وقال ترامب في كلمة بحفل تخرج دفعة من ضباط خفر السواحل: "ضربنا إيران بقوة كبيرة وقد نضطر لضربها بقوة أكبر، ولكننا لن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحًا نوويًا وأن تنسف الشرق الأوسط وإسرائيل وأن تأتي بعد ذلك لاستهدافنا".وأعلن ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف أن "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجوما واسعا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد.. قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم.. لست متأكدًا بعد".وأردف ترامب: "قدرة إيران على إنتاج الصواريخ ضعيفة حاليا بعدما أصبنا مواقع الإنتاج الإيرانية.. وإيران لديها كميات قليلة من الطائرات المسيرة، ليس مخزونا كبيرا ولكن كميات قليلة".وأضاف أن "القوات البحرية والجوية الإيرانية تم تدميرها بالكامل.. والرئيس الصيني وعدني بعدم تقديم أي مساعدات عسكرية لإيران وأنا أصدقه".وأكد ترامب أن "مضيق هرمز ممر مائي عالمي وغير مسموح لإيران بالتحكم فيه أو إغلاقه.. وإيران تعلمت الدرس".وقال ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

دونالد ترامب, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية