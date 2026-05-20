ترامب: لن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا و"تنسف" الشرق الأوسط
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي و"نسف" الشرق الأوسط، وفق تعبيره.
وقال ترامب في كلمة بحفل تخرج دفعة من ضباط خفر السواحل: "ضربنا إيران بقوة كبيرة وقد نضطر لضربها بقوة أكبر، ولكننا لن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحًا نوويًا وأن تنسف الشرق الأوسط وإسرائيل وأن تأتي بعد ذلك لاستهدافنا".
وأعلن ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.
وقال ترامب، في كلمة متلفزة: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجوما واسعا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد.. قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم.. لست متأكدًا بعد".
وأردف ترامب: "قدرة إيران على إنتاج الصواريخ ضعيفة حاليا بعدما أصبنا مواقع الإنتاج الإيرانية.. وإيران لديها كميات قليلة من الطائرات المسيرة، ليس مخزونا كبيرا ولكن كميات قليلة".
وأضاف أن "القوات البحرية والجوية الإيرانية تم تدميرها بالكامل.. والرئيس الصيني وعدني بعدم تقديم أي مساعدات عسكرية لإيران وأنا أصدقه".
وأكد ترامب أن "مضيق هرمز ممر مائي عالمي وغير مسموح لإيران بالتحكم فيه أو إغلاقه.. وإيران تعلمت الدرس".
وقال ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، أسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
