بوتين يجتمع بمهندس صيني قابله طفلا قبل 26 عاما
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى الصين، مع بنغ باي، الرجل الصيني الذي كان سبق له أن التقى مع الرئيس الروسي خلال أول زيارة له... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وكان بنغ، وصف لوسائل إعلام روسية لقائه بالرئيس بوتين، قائلا: "ليس مجرد حظ مضاعف، بل مئة ضعف"، وأعرب عن سعادته باللقاء الذي طالما حلم به.وأشار بنغ، سابقا، إلى أن تفاعلاته مع الرئيس الروسي تُعد من أكثر اللحظات التي لا تنسى في حياته، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى لقاءه مجددًا.ويذكر أنه في عام 2013، حصل بنغ على درجة الماجستير من جامعة موسكو للسيارات والطرق، وهو يشغل حاليا منصب كبير المهندسين ورئيس القسم الهندسي في إحدى الشركات الصينية.
بوتين يجتمع بمهندس صيني قابله طفلا قبل 26 عاما
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى الصين، مع بنغ باي، الرجل الصيني الذي كان سبق له أن التقى مع الرئيس الروسي خلال أول زيارة له إلى الصين عام 2000.
وكان بنغ، وصف لوسائل إعلام روسية لقائه بالرئيس بوتين، قائلا: "ليس مجرد حظ مضاعف، بل مئة ضعف"، وأعرب عن سعادته باللقاء الذي طالما حلم به.
والتقى بنغ، بالرئيس بوتين للمرة الأولى عام 2000، عندما كان طفلًا. واليوم، وبعد 26 عاما، يلتقي به مجددا كرجل ناضج.
وأشار بنغ، سابقا، إلى أن تفاعلاته مع الرئيس الروسي تُعد من أكثر اللحظات التي لا تنسى في حياته، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى لقاءه مجددًا.
ويذكر أنه في عام 2013، حصل بنغ على درجة الماجستير من جامعة موسكو للسيارات والطرق، وهو يشغل حاليا منصب كبير المهندسين ورئيس القسم الهندسي في إحدى الشركات الصينية.