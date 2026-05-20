خبير: في لحظة إعادة بناء العلاقات الدولية يلجأ زيلينسكي للاستهدافات بحثا عن "مكانة" له
تناول الباحث اللبناني في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، الدكتور جيرار ديب، من بيروت، التهديدات الأوكرانية باستهداف روسيا، انطلاقًا من دول البلطيق،... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
تناول الباحث اللبناني في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، الدكتور جيرار ديب، من بيروت، التهديدات الأوكرانية باستهداف روسيا، انطلاقًا من دول البلطيق، مشيرًا إلى أن "فلاديمير زيلينسكي، يسعى إلى حجز موقع له في لحظة إعادة بناء العلاقات الدولية، ويحاول إشراك حلف الناتو ودول أوروبا الشرقية في الصراع، في ظل التقدم الميداني الروسي في أوكرانيا".
وأوضح ديب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوروبا الغربية تنظر إلى دول أوروبا الشرقية بنظرة استعلائية، فيما تجد هذه الدول نفسها في مأزقين أحلاهما مرّ، أولًا أن لا أصداء لها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وثانيًا رفضها حالة الانضمام إلى روسيا لأسباب تتعلق بحساباتها السياسية الخاصة".
وأشار إلى أن "بعض دول أوروبا الشرقية تسعى إلى أحداث خرق أو خلل في مكان ما من شأنه دفع حلف الناتو إلى الانخراط بشكل أكبر في الحرب، استنادًا إلى المادة الخامسة من نظام الدفاع في الحلف، وهي في حالة ضياع الهوية ما يدفع مسؤوليها إلى محاولة توسيع نطاق الصراع لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، إلا أن احتمال اندلاع مواجهة واسعة لا يزال مستبعدًا في المدى المنظور".
ورأى الخبير في الشأن الروسي أن "الاتحاد الأوروبي يعيش مرحلة إعادة بناء ذاته، بعدما اقتنع الأوروبيون بأنهم ضعفاء خارج المظلة الأميركية، وبالتالي فهم غير قادرين على خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، سواء عبر الاتحاد الأوروبي أو من خلال حلف الناتو".
وأكد ديب أن "الاتحاد الأوروبي لن ينجرف إلى أي تصعيد عسكري من دون قرار حاسم وواضح من حلف الناتو"، وأن "روسيا ستواصل عمليتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها المعلنة المرتبطة بحماية أمنها القومي وحماية الأقليات في مواجهة سياسات نظام كييف".