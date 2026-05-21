الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب اضطرابات الطاقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب اضطرابات الطاقة
الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب اضطرابات الطاقة
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، من احتمالية اندلاع أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرا، في حال... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء التحذير خلال بودكاست استضافته المنظمة، تناول تأثير السيطرة على مسارات الطاقة العالمية وانعكاساتها على إمدادات الأسمدة وسلاسل الغذاء الزراعية حول العالم، بحسب وسائل إعلام غربية.وأضاف: "إن الحل الذي نناقشه على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل مهم حقا لتجنب التعامل مع أزمة حادة في أسعار الغذاء في غضون ستة أشهر أو سنة واحدة من الآن".وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لـ"فاو" سجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعا بزيادة تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.وتوقعت المنظمة أن تتطور الأزمة على مراحل تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، ثم الأسمدة والبذور، يليها تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى تضخم غذائي مباشر ينعكس على المستهلكين حول العالم.وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، منهيةً سلسلة تراجع استمرت 5 أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، من احتمالية اندلاع أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرا، في حال استمرار التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وعدم تحرك الحكومات بشكل سريع وفعّال.
وجاء التحذير خلال بودكاست استضافته المنظمة، تناول تأثير السيطرة على مسارات الطاقة العالمية وانعكاساتها على إمدادات الأسمدة وسلاسل الغذاء الزراعية حول العالم، بحسب وسائل إعلام غربية.
وقال ديفيد لابورد، مدير قسم اقتصاديات وسياسات الأغذية الزراعية في "فاو"، إن المؤشرات الأولية بدأت بالظهور بالفعل، موضحاً: "بعد ثلاثة أشهر بدأنا نلاحظ ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المواد الغذائية، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه، ومع مرور الأشهر سيبدأ تضخم أسعار الغذاء بالظهور بشكل أوضح".
"فاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي
وأضاف: "إن الحل الذي نناقشه على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل مهم حقا لتجنب التعامل مع أزمة حادة في أسعار الغذاء في غضون ستة أشهر أو سنة واحدة من الآن".
من جهته، أكد كبير الاقتصاديين في المنظمة ماكسيمو توريرو، ضرورة أن تبدأ الحكومات بالتفكير بجدية في تعزيز قدرة الدول على امتصاص الصدمات وزيادة مرونتها الاقتصادية أمام الاختناقات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لـ"فاو" سجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعا بزيادة تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
"الفاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
وتوقعت المنظمة أن تتطور الأزمة على مراحل تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، ثم الأسمدة والبذور، يليها تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى تضخم غذائي مباشر ينعكس على المستهلكين حول العالم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، منهيةً سلسلة تراجع استمرت 5 أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.
