https://sarabic.ae/20260521/الأمم-المتحدة-تحذر-من-أزمة-غذاء-عالمية-بسبب-اضطرابات-الطاقة-1113620894.html
الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب اضطرابات الطاقة
الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب اضطرابات الطاقة
سبوتنيك عربي
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، من احتمالية اندلاع أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرا، في حال... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T15:27+0000
2026-05-21T15:27+0000
2026-05-21T15:27+0000
فاو
العالم
أخبار العالم الآن
قطاع الطاقة
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113621840_0:1309:2048:2461_1920x0_80_0_0_f1b992d43d7517ec8876bce35d9a74ed.jpg
وجاء التحذير خلال بودكاست استضافته المنظمة، تناول تأثير السيطرة على مسارات الطاقة العالمية وانعكاساتها على إمدادات الأسمدة وسلاسل الغذاء الزراعية حول العالم، بحسب وسائل إعلام غربية.وأضاف: "إن الحل الذي نناقشه على المدى القصير والمتوسط والطويل مهم حقا لتجنب التعامل مع أزمة حادة في أسعار الغذاء في غضون ستة أشهر أو سنة واحدة من الآن".وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لـ"فاو" سجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعا بزيادة تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.وتوقعت المنظمة أن تتطور الأزمة على مراحل تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، ثم الأسمدة والبذور، يليها تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى تضخم غذائي مباشر ينعكس على المستهلكين حول العالم.وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، منهيةً سلسلة تراجع استمرت 5 أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.
https://sarabic.ae/20260508/فاو-تعلن-ارتفاع-أسعار-الغذاء-العالمية-للشهر-الثالث-على-التوالي-1113236484.html
https://sarabic.ae/20260306/الفاو-تعلن-ارتفاع-أسعار-الغذاء-العالمية-1111172194.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113621840_0:1117:2048:2653_1920x0_80_0_0_a639cc1de559a2b80d2cac5879181165.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فاو, العالم, أخبار العالم الآن, قطاع الطاقة, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
فاو, العالم, أخبار العالم الآن, قطاع الطاقة, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب اضطرابات الطاقة
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، من احتمالية اندلاع أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرا، في حال استمرار التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وعدم تحرك الحكومات بشكل سريع وفعّال.
وجاء التحذير خلال بودكاست استضافته المنظمة، تناول تأثير السيطرة على مسارات الطاقة العالمية وانعكاساتها على إمدادات الأسمدة وسلاسل الغذاء الزراعية حول العالم، بحسب وسائل إعلام غربية.
وقال ديفيد لابورد، مدير قسم اقتصاديات وسياسات الأغذية الزراعية في "فاو"، إن المؤشرات الأولية بدأت بالظهور بالفعل، موضحاً: "بعد ثلاثة أشهر بدأنا نلاحظ ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المواد الغذائية، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه، ومع مرور الأشهر سيبدأ تضخم أسعار الغذاء بالظهور بشكل أوضح".
وأضاف: "إن الحل الذي نناقشه على المدى القصير والمتوسط والطويل مهم حقا لتجنب التعامل مع أزمة حادة في أسعار الغذاء في غضون ستة أشهر أو سنة واحدة من الآن".
من جهته، أكد كبير الاقتصاديين في المنظمة ماكسيمو توريرو، ضرورة أن تبدأ الحكومات بالتفكير بجدية في تعزيز قدرة الدول على امتصاص الصدمات وزيادة مرونتها الاقتصادية أمام الاختناقات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي
التابع لـ"فاو" سجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعا بزيادة تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وتوقعت المنظمة أن تتطور الأزمة على مراحل تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، ثم الأسمدة والبذور، يليها تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى تضخم غذائي مباشر
ينعكس على المستهلكين حول العالم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، منهيةً سلسلة تراجع استمرت 5 أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية
، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.