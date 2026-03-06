"الفاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
"الفاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير، منهيةً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء لديها، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ 125.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ124.2 نقطة في يناير. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر أقل بنسبة 1% مقارنة بمستواه قبل عام. كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال فبراير. في المقابل، تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2%، مواصلة انخفاضها لعدة أشهر، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الجبن في الاتحاد الأوروبي. وكان أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) للاتصال مع الاتحاد الروسي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه وفقًا للتوقعات، سيعاني 512 مليون شخص من الجوع في عام 2030.وأوضح أنه وفقًا للتوقعات الحالية، في عام 2030، وفي حال استمرار الاتجاهات الحالية، سيعاني 512 مليونا من جيراننا حول العالم من سوء التغذية المزمن، 60% من هؤلاء يعيشون في أفريقيا.وأضاف أن هذه البيانات، تُشير إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي، وزيادة التمويل المخصص للزراعة والبنية التحتية، لسلسلة الأغذية الزراعية بشكل كبير.
"الفاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير، منهيةً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.
وذكرت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء لديها، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ 125.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ124.2 نقطة في يناير.
الجراد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الـ"فاو" تحذر المغرب من غزو الجراد الآتي من موريتانيا إلى جنوبي البلاد
2 ديسمبر 2025, 18:08 GMT
ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر أقل بنسبة 1% مقارنة بمستواه قبل عام.
وسجلت أسعار الحبوب ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بزيادة أسعار القمح بنحو 1.8% نتيجة المخاطر المناخية في أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن الأسعار ما تزال أقل بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال فبراير.
معرض الخريف الذهبي للصناعات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
"فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية في سبتمبر 2025
3 أكتوبر 2025, 12:46 GMT
في المقابل، تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2%، مواصلة انخفاضها لعدة أشهر، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الجبن في الاتحاد الأوروبي.
أما أسعار السكر فقد انخفضت بنسبة 4.1% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2020، في ظل توقعات بوفرة المعروض العالمي، بما في ذلك تسجيل إنتاج قياسي في الولايات المتحدة.
وكان أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) للاتصال مع الاتحاد الروسي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه وفقًا للتوقعات، سيعاني 512 مليون شخص من الجوع في عام 2030.
لافتة لمنظمة الأغذية والزراعة فاو في إحدى القرى المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
لأول مرة في تاريخها... مصر تتولى رئاسة منظمة "الفاو"
4 يوليو 2025, 14:15 GMT
وأوضح أنه وفقًا للتوقعات الحالية، في عام 2030، وفي حال استمرار الاتجاهات الحالية، سيعاني 512 مليونا من جيراننا حول العالم من سوء التغذية المزمن، 60% من هؤلاء يعيشون في أفريقيا.
وأضاف أن هذه البيانات، تُشير إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي، وزيادة التمويل المخصص للزراعة والبنية التحتية، لسلسلة الأغذية الزراعية بشكل كبير.
