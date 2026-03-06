https://sarabic.ae/20260306/الفاو-تعلن-ارتفاع-أسعار-الغذاء-العالمية-1111172194.html

"الفاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية

"الفاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير، منهيةً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T20:44+0000

2026-03-06T20:44+0000

2026-03-06T20:44+0000

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102360058_0:0:2720:1529_1920x0_80_0_0_8aec0ea07c960ea223eac60d93961d1e.jpg

وذكرت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء لديها، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ 125.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ124.2 نقطة في يناير. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر أقل بنسبة 1% مقارنة بمستواه قبل عام. كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال فبراير. في المقابل، تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2%، مواصلة انخفاضها لعدة أشهر، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الجبن في الاتحاد الأوروبي. وكان أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) للاتصال مع الاتحاد الروسي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه وفقًا للتوقعات، سيعاني 512 مليون شخص من الجوع في عام 2030.وأوضح أنه وفقًا للتوقعات الحالية، في عام 2030، وفي حال استمرار الاتجاهات الحالية، سيعاني 512 مليونا من جيراننا حول العالم من سوء التغذية المزمن، 60% من هؤلاء يعيشون في أفريقيا.وأضاف أن هذه البيانات، تُشير إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي، وزيادة التمويل المخصص للزراعة والبنية التحتية، لسلسلة الأغذية الزراعية بشكل كبير.

https://sarabic.ae/20251202/الـفاو-تحذر-المغرب-من-غزو-الجراد-الآتي-من-موريتانيا-إلى-جنوبي-البلاد-1107742297.html

https://sarabic.ae/20251003/فاو-تؤكد-انخفاض-أسعار-الأغذية-العالمية-في-سبتمبر-2025-1105577144.html

https://sarabic.ae/20250704/لأول-مرة-في-تاريخها-مصر-تتولى-رئاسة-منظمة-الفاو-1102360214.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم