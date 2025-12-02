https://sarabic.ae/20251202/الـفاو-تحذر-المغرب-من-غزو-الجراد-الآتي-من-موريتانيا-إلى-جنوبي-البلاد-1107742297.html

الـ"فاو" تحذر المغرب من غزو الجراد الآتي من موريتانيا إلى جنوبي البلاد

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تواصل انتشار"الجراد الصحراوي" جنوبي المغرب، بعدما رصدت تحرك أسراب من موريتانيا باتجاه مناطق...

وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجراد الصحراوي بدأ في الانتشار في مناطق مغربية مثل تزنيت وكلميم، حيث أوضحت المنظمة "وجود جراد بالغ، ناضج وغير ناضج، في عدد من المناطق الجنوبية، ما يرفع من احتمالات توسع رقعة الغزو خلال الفترة المقبلة".وأشارت الصحيفة إلى أن "هجمات الجراد استمرت طوال شهر نوفمبر(تشرين الثاني الماضي)، مع تسجيل تحرك الأسراب نحو الشمال، وهو ما يزيد المخاوف من وصولها إلى مناطق جديدة".في وقت تمت معالجة ما يفوق 4184 هكتارا من الأراضي الزراعية المغربية، مع تواصل عمليات المكافحة بوتيرة مكثفة للحد من انتشار هذه الآفة، ومع تزايد الأمطار الشتوية في المنطقة، يتوقع أن تزداد الظروف التي تشجع على تكاثر الجراد.ولفتت المنظمة إلى أنه "إذا استمرت الأمطار، فقد تصبح تلك المناطق مهددة بشكل أكبر، ما يتطلب تكثيف جهود المكافحة في هذه المناطق المعرضة للخطر، كما أن بعض المناطق في الصحراء المغربية لم تُفحص بعد، ما يعني أن هناك احتمالًا لوجود مجموعات صغيرة من الجراد غير الناضج، التي قد تسهم في زيادة الانتشار".ودعت الـ"فاو" إلى "ضرورة تكثيف عمليات المراقبة في تلك المناطق لضمان السيطرة على الوضع قبل أن يتفاقم، في وقت تم أيضا الإبلاغ عن وجود مجموعات وأسراب من اليرقات من بئر گندوز إلى العيون، وقد وصلت بعض اليرقات إلى المراحل المتقدمة من النمو".وشددت على أن "هذه المراحل المتقدمة تشكل تهديدا أكبر، حيث أن الجراد في هذه المرحلة يمكن أن يتحول بسرعة إلى حشرات بالغة قد تؤثر على الزراعة بشكل واسع النطاق".

