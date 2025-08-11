https://sarabic.ae/20250811/المناخ-يغير-ملامح-العالم-العربي-أزمات-معقدة-وحلول-مؤجلة-1103594378.html

المناخ يغير ملامح العالم العربي.. أزمات معقدة وحلول مؤجلة

وتزداد خطورة هذه الظواهر في ظل اعتماد معظم بلدان المنطقة على الموارد المائية المحدودة والزراعة البعلية (التي تعتمد على مياه الأمطار)، إضافة إلى التوسع العمراني.في هذا السياق، يبرز التساؤل حول حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وكيف يمكن للدول العربية مواجهتها عبر خطط تكيّف فعّالة ومستدامة.مؤشرات واضحةوأضاف الشوشان، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "في الوقت الذي تسهم فيه الدول العربية بنسبة محدودة في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، إذ لا تتجاوز مجتمعة بضع نقاط مئوية من الإجمالي العالمي، فإنها تجد نفسها تدفع أثمانًا باهظة للتغير المناخي".وتابع الشوشان: "فالموقع الجغرافي الحساس، والاعتماد الكبير على الموارد المائية المحدودة والاقتصادات المرتبطة بالزراعة والطاقة، تجعل المنطقة في واجهة التأثر بالأحداث المناخية القاسية".واعتبر أن "مظاهر التغير المناخي في المنطقة، خلال السنوات الأخيرة، حملت مؤشرات واضحة على أن المنطقة العربية باتت واحدة من أكثر مناطق العالم سخونة وجفافًا، ويظهر ذلك في موجات حر غير مسبوقة وانحسار الأمطار وتصحر أراضٍ زراعية، وسيول جارفة تضرب المدن دون أن تجد بنية تحتية قادرة على استيعابها".وتابع: "إن الأمن الغذائي والمائي في دائرة الخطر، حيث تراجعت الموارد المائية، التي تعد أصلًا من بين الأدنى عالميًا، مما يضع الأمن المائي في أزمة مستمرة".وأردف: "في المقابل، يفاقم ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، ما يزيد اعتماد المنطقة على استيراد الغذاء ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، وفي عالم يزداد فيه الضغط على سلاسل الإمداد، يعني ذلك أن أي صدمة مناخية أو سياسية يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمة معيشية.".وأوضح الشوشان أن "الجهود والسياسات الحالية تعكس فجوة بين الطموح والتنفيذ، حيث أطلقت معظم الحكومات العربية مساهمات وطنية في إطار اتفاق باريس، ومبادرات للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه، إلى جانب مشاريع إقليمية لمكافحة التصحر، لكن الواقع يكشف فجوة واسعة بين الخطط المعلنة وقدرة التنفيذ، بفعل ضعف التمويل، وتشتت السياسات، وغياب التنسيق بين الدول".وأشار إلى أن "أبرز التعقيدات الإضافية تعود للحروب والبنية التحتية الهشة، إذ تواجه المنطقة تحديات مضاعفة بسبب النزاعات المسلحة التي دمّرت البنية التحتية الأساسية في عدة دول".وتابع: "ففي قطاع غزة، على سبيل المثال، أدى القصف الواسع إلى تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإغلاق الطرق، وتدمير المستشفيات والمزارع، ما جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة، وعمّق هشاشة المجتمع أمام أي تأثير مناخي أو بيئي. والمشهد مشابه في سوريا واليمن وليبيا والسودان، حيث تلتقي الحرب مع المناخ في إنتاج أزمات إنسانية متواصلة".وأكد الشوشان أن "التعاون الإقليمي ضرورة لا خيار، إذ إن إدارة الأزمات المناخية في المنطقة تحتاج إلى تعاون عابر للحدود، خاصة في قضايا المياه المشتركة، وتبادل البيانات، وبناء أسواق الكربون الطوعية القادرة على توفير فرص تمويل لتعزيز المنعة المناخية. كما أن إنشاء منصات تمويل عربية موجهة لمشاريع التكيف يمكن أن يحد من الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي".وأضاف: "الحلول التقنية وحدها غير كافية، المطلوب إرادة سياسية وإصلاح مؤسسي وحماية للبنية التحتية وتعاون إقليمي حقيقي لمواجهة أزمة مناخية تتجاوز حدود البيئة إلى عمق الأمن القومي والإنساني للمنطقة".التحديات المعقدة في المنطقةوقال أستاذ المناخ الليبي أنور فتح الله إسماعيل، إن "المنطقة العربية تشهد مظاهر واضحة ومتسارعة للتغيرات المناخية، باتت أكثر حدة وتكرارا خلال العقدين الأخيرين، خاصة في المناطق الجافة والصحراوية مثل الجزيرة العربية وليبيا، حيث تُظهر النماذج المناخية أن وتيرة ارتفاع درجات الحرارة فيها تفوق المعدل العالمي".وأشار إسماعيل إلى أن "البحر المتوسط يسخن بوتيرة أسرع من المعدل العالمي للمحيطات، حيث ارتفعت حرارته بمعدل 0.4 إلى 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الخمسين عاما الماضية، مقابل 0.2 إلى 0.25 عالميا، ما ينعكس على النظم البحرية، ويؤدي إلى تراجع المخزون السمكي وتدهور الشعاب المرجانية".وأردف: "كما أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة، مثل السيول والعواصف الرملية، أكثر تكرارا وحدة، مع تغير أنماط الهطول وامتداد هذه الظواهر إلى مناطق جديدة، إضافة إلى تزايد شدة الأعاصير المتوسطية ووصول تأثيراتها إلى شرق ليبيا".وبيّن إسماعيل أن "تغير أنماط الرياح والتيارات الجوية، بما في ذلك تحرك نطاق الفاصل المداري نحو الشمال، جعل بعض المناطق الصحراوية عرضة لمخاطر الفيضانات في مواسم غير معتادة".كما حذّر أستاذ المناخ الليبي من أن "ارتفاع مستوى سطح البحر في المنطقة العربية يسير بوتيرة أسرع من المعدل العالمي، ما يهدد المدن الساحلية ودلتا النيل، حيث قد يصل الارتفاع إلى 68 سم بحلول 2050، مسببا تآكل السواحل وغمر الأراضي المنخفضة".كما أن تناقص الموارد المائية العذبة يزيد من احتمالات النزاعات، خاصة في مناطق الأنهار المشتركة مثل النيل والفرات، فضلا عن اضطرار السكان في بعض المناطق القاحلة أو المهددة بالفيضانات إلى النزوح، مما يفرض ضغوطا اقتصادية وأمنية على مناطق الاستقبال، بحسب الأكاديمي.وأضاف أن "ارتفاع الحرارة والرطوبة يزيد من انتشار الأمراض المرتبطة بالمناخ، وظهور أمراض زراعية وآفات مثل الجراد الصحراوي".وفي ما يخص الجهود العربية، أشار الأكاديمي الليبي أنور فتح الله إسماعيل، إلى أن "عدة دول، مثل المغرب ومصر والإمارات، وضعت خططا وطنية للتكيف مع التغير المناخي، ركزت على قطاعات المياه والزراعة والسواحل، مع تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة مثل مجمع "نور" في المغرب، ومشروع "سكاكا" في السعودية، إلى جانب مشاريع التشجير مثل "السعودية الخضراء" و"الإمارات الخضراء".وعلى الصعيد الإقليمي، أطلقت جامعة الدول العربية مبادرات مثل "الاقتصاد الأخضر العربي"، واستراتيجية الأمن المائي العربي، والمبادرة العربية للطاقات المتجددة، الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، فضلا عن برامج "الإسكوا" التي تدعم الأمن الغذائي في ظل التغير المناخي.وأكد أنور فتح الله إسماعيل، أن "التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها محدودية التمويل، وضعف التنسيق العربي، ونقص البيانات المناخية، إضافة إلى اعتماد بعض الدول على الوقود الأحفوري وضعف البنية التحتية للطاقة المتجددة، ما يستدعي تكثيف الجهود وتوسيع التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المناخية المستقبلية".

