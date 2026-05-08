"فاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
"فاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال أبريل/نيسان الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو، أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية يعود إلى زيادة تكاليف الطاقة، ما عزز الطلب على الوقود الحيوي المنتج من مواد عضوية مثل النباتات الغنية بالزيوت، بحسب وسائل إعلام غربية.وبحسب بيانات "فاو"، بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي يقيس التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، نحو 130.7 نقطة خلال أبريل، مسجلاً زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بمستواه المعدل في مارس/آذار.وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)،أعلنت في مارس/أذار الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير، منهيةً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال أبريل/نيسان الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الزيوت النباتية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو، أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية يعود إلى زيادة تكاليف الطاقة، ما عزز الطلب على الوقود الحيوي المنتج من مواد عضوية مثل النباتات الغنية بالزيوت، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأشار توريرو إلى أن نظم الأغذية الزراعية ما تزال تُظهر قدرا من الصمود رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب، لافتاً إلى أن أسعار الحبوب سجلت ارتفاعاً محدوداً بفضل وفرة الإمدادات من المواسم السابقة.
لافتة لمنظمة الأغذية والزراعة فاو في إحدى القرى المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
"الفاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
6 مارس, 20:44 GMT
وبحسب بيانات "فاو"، بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي يقيس التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، نحو 130.7 نقطة خلال أبريل، مسجلاً زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بمستواه المعدل في مارس/آذار.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)،أعلنت في مارس/أذار الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير، منهيةً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.
