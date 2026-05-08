"فاو" تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال أبريل/نيسان الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من...
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال أبريل/نيسان الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الزيوت النباتية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو، أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية يعود إلى زيادة تكاليف الطاقة، ما عزز الطلب على الوقود الحيوي المنتج من مواد عضوية مثل النباتات الغنية بالزيوت، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأشار توريرو إلى أن نظم الأغذية الزراعية ما تزال تُظهر قدرا من الصمود رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب، لافتاً إلى أن أسعار الحبوب سجلت ارتفاعاً محدوداً بفضل وفرة الإمدادات من المواسم السابقة.
وبحسب بيانات "فاو"، بلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي
، الذي يقيس التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، نحو 130.7 نقطة خلال أبريل، مسجلاً زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بمستواه المعدل في مارس/آذار.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)،أعلنت في مارس/أذار الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير، منهيةً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر متتالية، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية
، رغم انخفاض أسعار الجبن والسكر.