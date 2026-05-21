الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة المحاولات الجديدة لإخضاع الشعب الكوبي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو إلى حل النزاع بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سياق جولة جديدة من التوترات بين هافانا... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T16:21+0000
وجاء في بيان للوزارة على موقعها الرسمي: "نجدد دعوتنا إلى تسوية الخلافات بين هافانا وواشنطن عبر المفاوضات، على أساس الاحترام المتبادل. ونرفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات تقييدية أحادية الجانب تهدف إلى "خنق" جزيرة الحرية اقتصاديا".
وأضافت الوزارة: "إننا ندين بشدة المحاولات الجديدة لإخضاع الشعب الكوبي، الذي دافع ببسالة على مدى 70 عاماً تقريباً عن سيادة واستقلال بلاده في مواجهة تهديد خارجي عدواني، وابتزاز سياسي، وحصار تجاري واقتصادي ومالي، ومؤخراً حصار طاقة على جزيرة الحرية".
وأشارت الوزارة إلى أن "محاولات الولايات المتحدة لفبركة اتهامات ضد راؤول كاسترو
محكوم عليها بالفشل".
وكانت الحكومة الكوبية، أدانت أمس الأربعاء، توجيه السلطات الأمريكية "لائحة اتهامات" للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، معتبرة أنها "استفزاز سياسي دنيء ومخزٍ"، وفق تعبيرها.
وقالت الحكومة الكوبية في بيان نشرته صحيفة "غرانما": "هذا عمل استفزازي سياسي دنيء ومخزٍ، قائم على تلاعب خبيث بالحادثة، التي أدت إلى إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة "الإخوة للإنقاذ" الإرهابية في المجال الجوي الكوبي، في فبراير (شباط) 1996".
وأضاف البيان أن السلطات الأمريكية "لا تملك الشرعية ولا الاختصاص للقيام بمثل هذه الإجراءات، وأن القضية ذاتها مبنية على تلاعب خبيث بملابسات حادثة عام 1996".
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة توجيه "تهم بالقتل" إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو
، في تصعيد كبير لحملة الضغط التي تشنها واشنطن على الحكومة الكوبية.