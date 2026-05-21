الصين تتوعد أوروبا بإجراءات حازمة وتحذر من استهداف شركاتها بذريعة "فائض الإنتاج"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين تتوعد أوروبا بإجراءات حازمة وتحذر من استهداف شركاتها بذريعة "فائض الإنتاج"
سبوتنيك عربي
جاء هذا الرد بعد تقارير إعلامية تفيد بأن المفوضية الأوروبية تُكثّف جهودها لاقتراح أداة تجارية جديدة، بذريعة معالجة ما يُسمى بـ"فائض الطاقة الإنتاجية" في الصين. وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إنه "في ظل العولمة الاقتصادية، ينبغي النظر إلى قضايا الطاقة الإنتاجية بموضوعية وشمولية وعلى المدى الطويل، مع الاحترام الكامل للقوانين الاقتصادية ومبادئ السوق". وأشارت الوزارة إلى أن بعض الدول تُجري تحقيقات بشأن مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة تجنب الاتحاد تطبيق معايير مزدوجة في مثل هذه الظروف. وتابع المسؤول: "لن تُلحق هذه الخطوة الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي فحسب، بل ستُقوّض أيضا استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية"، مشيرا إلى أنها ستنعكس سلبا على صناعات الاتحاد الأوروبي نفسها، وأن الاتحاد يتحمل المسؤولية الكاملة. وشددت وزارة التجارة الصينية في ردها، أن على بكين والاتحاد الأوروبي العمل على حل الخلافات من خلال التعاون والتشاور والحوار.
13:12 GMT 21.05.2026
أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، عن معارضتها الشديدة لخطة الاتحاد الأوروبي المعلنة لإدخال "أداة تجارية جديدة"، محذرة من أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة إذا ما أطلق الاتحاد هذه الأداة التي تستهدف الشركات أو المنتجات الصينية.
جاء هذا الرد بعد تقارير إعلامية تفيد بأن المفوضية الأوروبية تُكثّف جهودها لاقتراح أداة تجارية جديدة، بذريعة معالجة ما يُسمى بـ"فائض الطاقة الإنتاجية" في الصين.
وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إنه "في ظل العولمة الاقتصادية، ينبغي النظر إلى قضايا الطاقة الإنتاجية بموضوعية وشمولية وعلى المدى الطويل، مع الاحترام الكامل للقوانين الاقتصادية ومبادئ السوق".
وأضاف: "إذا كان الفائض التجاري يُستخدم كأساس لتصنيف المنتجات كدليل على "فائض الطاقة الإنتاجية"، فهل ينبغي النظر إلى صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات والأدوية والنبيذ ومستحضرات التجميل بالطريقة نفسها؟".
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الدول تُجري تحقيقات بشأن مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة تجنب الاتحاد تطبيق معايير مزدوجة في مثل هذه الظروف.
ووفقا للمسؤول في الوزارة، فإن استخدام الاتحاد الأوروبي لـ"فائض الطاقة الإنتاجية" كذريعة لفرض أداة تجارية جديدة تستهدف الصين، يعد في جوهره محاولة للتغطية على الصعوبات التي تواجه صناعاته، مع تشويه سمعة المنافسة العادلة وقمعها.
وتابع المسؤول: "لن تُلحق هذه الخطوة الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي فحسب، بل ستُقوّض أيضا استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية"، مشيرا إلى أنها ستنعكس سلبا على صناعات الاتحاد الأوروبي نفسها، وأن الاتحاد يتحمل المسؤولية الكاملة.
وشددت وزارة التجارة الصينية في ردها، أن على بكين والاتحاد الأوروبي العمل على حل الخلافات من خلال التعاون والتشاور والحوار.
