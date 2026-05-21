بعد مشاورات دبلوماسية.. عودة 20 بحارا إيرانيا الى طهران عقب احتجازهم من قبل القوات الأمريكية

سبوتنيك عربي

عاد 20 بحارا إيرانيا، اليوم الخميس، إلى بلادهم بعد توقيف القوات الأمريكية لسفينتهم عند شواطئ سنغافورة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T13:36+0000

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن البحارة العشرين انتقلوا الأسبوع الماضي ومعهم 11 من أفراد الطاقم الباكستاني إلى مدينة إسلام آباد وتم الإفراج عنهم بفضل مشاورات دبلوماسية مكثفة.واوضحت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أجرى هذه المباحثات المكثفة، التي وصفت بـ"الناجحة،" مع نظيره الباكستاني والسنغافوري.ويأتي هذا فيما كان مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان قد أعلن الجمعة الماضية عن نجاح عملية إعادة 20 بحارا إيرانيا و11 من أفراد الطاقم الباكستاني، حيث انتقلوا يوم الجمعة من تايلاند إلى إسلام آباد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وكشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

