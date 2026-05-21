بعمر مليارات السنين... علماء يرصدون مصدرا واعدا للطاقة في صخور "معمرة"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/بعمر-مليارات-السنين-علماء-يرصدون-مصدرا-واعدا-للطاقة-في-صخور-معمرة-1113602739.html
بعمر مليارات السنين... علماء يرصدون مصدرا واعدا للطاقة في صخور "معمرة"
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون هيدروجينًا طبيعيًا كامنًا في صخور عمرها مليارات السنين، الأمر الذي يبعث الأمل بتأمين مصدر طاقة جديد. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
اقتصاد
العالم
ورصد علماء الجيوكيمياء بجامعتي تورنتو وأوتاوا في كندا، وقاسوا دفعات مستمرة من الهيدروجين الطبيعي المنبعث مباشرة من تكوينات صخرية عمرها مليارات السنين.وبيّن الباحثون أن هذه الدراسة تقدم أول بيانات ملموسة ومُقاسة عن انبعاث كميات كبيرة من الهيدروجين الطبيعي بصورة منتظمة على مدى سنوات عديدة.وتخزن بعض أقدم الصخور على وجه الأرض غاز الهيدروجين بصورة طبيعية ومستمرة في جوفها، داخل "الدرع الكندي"، وهو درع جيولوجي كبير مغطى بطبقة رقيقة من التربة، الذي يشكل نواة الركيزة القارية لأمريكا الشمالية.وأوضح العلماء تفاصيل اكتشاف الهيدروجين الطبيعي، في دراسة نشرتها مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (بي إن أيه إس)، تُفيد بقياسات للهيدروجين رُصدت مباشرةً وهو ينبعث من صخور "الدرع الكندي" الشاسعة، التي يعود عمرها إلى مليار عام، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.وقياسًا بما يقرب من 15 ألف بئر في الموقع، فإن إجمالي انبعاث الهيدروجين يصل إلى أكثر من 140 طنًا سنويًا، ويُمكن أن توفر هذه الكمية 4.7 مليون كيلوواط من الطاقة سنويًا من موقع واحد، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية لأكثر من 400 أسرة.وصرّحت المؤلفة الرئيسة للدراسة باربرا شيروود لولار، من قسم علوم الأرض في كلية الآداب والعلوم بجامعة تورنتو: "تشير بيانات هذه الدراسة إلى وجود فرص هائلة غير مستغلة للوصول إلى مصدر محلي للطاقة منخفض التكلفة، مُستخرج من باطن الأرض".وتابعت: "يُنتَج الهيدروجين الطبيعي بمرور الوقت من خلال تفاعلات كيميائية تحت الأرض بين الصخور والمياه الجوفية الموجودة فيها.. تتمتع كندا بميزة وجود مساحات شاسعة من أراضيها، لا سيما في الدرع الكندي، وتحتوي على الصخور والمعادن المناسبة لإنتاج هذا الهيدروجين الطبيعي".وكشف الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة أوتاوا أوليفر وار، المشارك في إعداد الدراسة، أن "الرابط المشترك هو الصخور.. يُنتج الهيدروجين الطبيعي في الصخور نفسها التي توجد فيها رواسب النيكل والنحاس والماس في كندا، التي تخضع حاليًا للتنقيب عن معادن حيوية مثل الليثيوم والهيليوم والكروم والكوبالت".وأضاف أن "وجود موارد التعدين وإنتاج الهيدروجين واستعماله في الموقع نفسه يقلل الحاجة إلى طرق نقل طويلة للأسواق، وتخزين الهيدروجين، وتطوير بنية تحتية ضخمة له".
اكتشف باحثون هيدروجينًا طبيعيًا كامنًا في صخور عمرها مليارات السنين، الأمر الذي يبعث الأمل بتأمين مصدر طاقة جديد.
ورصد علماء الجيوكيمياء بجامعتي تورنتو وأوتاوا في كندا، وقاسوا دفعات مستمرة من الهيدروجين الطبيعي المنبعث مباشرة من تكوينات صخرية عمرها مليارات السنين.
وبيّن الباحثون أن هذه الدراسة تقدم أول بيانات ملموسة ومُقاسة عن انبعاث كميات كبيرة من الهيدروجين الطبيعي بصورة منتظمة على مدى سنوات عديدة.
وتخزن بعض أقدم الصخور على وجه الأرض غاز الهيدروجين بصورة طبيعية ومستمرة في جوفها، داخل "الدرع الكندي"، وهو درع جيولوجي كبير مغطى بطبقة رقيقة من التربة، الذي يشكل نواة الركيزة القارية لأمريكا الشمالية.
وأوضح العلماء تفاصيل اكتشاف الهيدروجين الطبيعي، في دراسة نشرتها مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (بي إن أيه إس)، تُفيد بقياسات للهيدروجين رُصدت مباشرةً وهو ينبعث من صخور "الدرع الكندي" الشاسعة، التي يعود عمرها إلى مليار عام، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.
وحسب بيانات نشرها منجم عامل بالقرب من تيمينز بولاية أونتاريو، أظهر الباحثون أن الآبار في الموقع تُطلق ما معدله 0.008 طن من الهيدروجين سنويًا، أي ما يقارب 8 كيلوغرامات، وهو وزن بطارية سيارة متوسطة الحجم، ويمكنها الاستمرار في ذلك لمدة 10 سنوات أو أكثر.
وقياسًا بما يقرب من 15 ألف بئر في الموقع، فإن إجمالي انبعاث الهيدروجين يصل إلى أكثر من 140 طنًا سنويًا، ويُمكن أن توفر هذه الكمية 4.7 مليون كيلوواط من الطاقة سنويًا من موقع واحد، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية لأكثر من 400 أسرة.
وصرّحت المؤلفة الرئيسة للدراسة باربرا شيروود لولار، من قسم علوم الأرض في كلية الآداب والعلوم بجامعة تورنتو: "تشير بيانات هذه الدراسة إلى وجود فرص هائلة غير مستغلة للوصول إلى مصدر محلي للطاقة منخفض التكلفة، مُستخرج من باطن الأرض".
وتابعت: "يُنتَج الهيدروجين الطبيعي بمرور الوقت من خلال تفاعلات كيميائية تحت الأرض بين الصخور والمياه الجوفية الموجودة فيها.. تتمتع كندا بميزة وجود مساحات شاسعة من أراضيها، لا سيما في الدرع الكندي، وتحتوي على الصخور والمعادن المناسبة لإنتاج هذا الهيدروجين الطبيعي".

ونوّه الباحثون أيضًا إلى أن الهيدروجين الطبيعي يوجد بكميات أكبر في التكوينات الجيولوجية ذاتها، التي لطالما كانت محور اهتمام صناعة التعدين الكندية، وتشمل هذه المواقع شمال أونتاريو وكيبيك، بالإضافة إلى نونافوت والأقاليم الشمالية الغربية.

وكشف الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة أوتاوا أوليفر وار، المشارك في إعداد الدراسة، أن "الرابط المشترك هو الصخور.. يُنتج الهيدروجين الطبيعي في الصخور نفسها التي توجد فيها رواسب النيكل والنحاس والماس في كندا، التي تخضع حاليًا للتنقيب عن معادن حيوية مثل الليثيوم والهيليوم والكروم والكوبالت".
وأضاف أن "وجود موارد التعدين وإنتاج الهيدروجين واستعماله في الموقع نفسه يقلل الحاجة إلى طرق نقل طويلة للأسواق، وتخزين الهيدروجين، وتطوير بنية تحتية ضخمة له".
