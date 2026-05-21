بعمر مليارات السنين... علماء يرصدون مصدرا واعدا للطاقة في صخور "معمرة"

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون هيدروجينًا طبيعيًا كامنًا في صخور عمرها مليارات السنين، الأمر الذي يبعث الأمل بتأمين مصدر طاقة جديد. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

ورصد علماء الجيوكيمياء بجامعتي تورنتو وأوتاوا في كندا، وقاسوا دفعات مستمرة من الهيدروجين الطبيعي المنبعث مباشرة من تكوينات صخرية عمرها مليارات السنين.وبيّن الباحثون أن هذه الدراسة تقدم أول بيانات ملموسة ومُقاسة عن انبعاث كميات كبيرة من الهيدروجين الطبيعي بصورة منتظمة على مدى سنوات عديدة.وتخزن بعض أقدم الصخور على وجه الأرض غاز الهيدروجين بصورة طبيعية ومستمرة في جوفها، داخل "الدرع الكندي"، وهو درع جيولوجي كبير مغطى بطبقة رقيقة من التربة، الذي يشكل نواة الركيزة القارية لأمريكا الشمالية.وأوضح العلماء تفاصيل اكتشاف الهيدروجين الطبيعي، في دراسة نشرتها مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (بي إن أيه إس)، تُفيد بقياسات للهيدروجين رُصدت مباشرةً وهو ينبعث من صخور "الدرع الكندي" الشاسعة، التي يعود عمرها إلى مليار عام، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.وقياسًا بما يقرب من 15 ألف بئر في الموقع، فإن إجمالي انبعاث الهيدروجين يصل إلى أكثر من 140 طنًا سنويًا، ويُمكن أن توفر هذه الكمية 4.7 مليون كيلوواط من الطاقة سنويًا من موقع واحد، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية لأكثر من 400 أسرة.وصرّحت المؤلفة الرئيسة للدراسة باربرا شيروود لولار، من قسم علوم الأرض في كلية الآداب والعلوم بجامعة تورنتو: "تشير بيانات هذه الدراسة إلى وجود فرص هائلة غير مستغلة للوصول إلى مصدر محلي للطاقة منخفض التكلفة، مُستخرج من باطن الأرض".وتابعت: "يُنتَج الهيدروجين الطبيعي بمرور الوقت من خلال تفاعلات كيميائية تحت الأرض بين الصخور والمياه الجوفية الموجودة فيها.. تتمتع كندا بميزة وجود مساحات شاسعة من أراضيها، لا سيما في الدرع الكندي، وتحتوي على الصخور والمعادن المناسبة لإنتاج هذا الهيدروجين الطبيعي".وكشف الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة أوتاوا أوليفر وار، المشارك في إعداد الدراسة، أن "الرابط المشترك هو الصخور.. يُنتج الهيدروجين الطبيعي في الصخور نفسها التي توجد فيها رواسب النيكل والنحاس والماس في كندا، التي تخضع حاليًا للتنقيب عن معادن حيوية مثل الليثيوم والهيليوم والكروم والكوبالت".وأضاف أن "وجود موارد التعدين وإنتاج الهيدروجين واستعماله في الموقع نفسه يقلل الحاجة إلى طرق نقل طويلة للأسواق، وتخزين الهيدروجين، وتطوير بنية تحتية ضخمة له".المغرب يعزز قدراته في "التحول الأخضر" من خلال 5 مشروعات عملاقة لطاقة الرياح

