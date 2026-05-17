المغرب يعزز قدراته في "التحول الأخضر" من خلال 5 مشروعات عملاقة لطاقة الرياح
سبوتنيك عربي
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كأحد أبرز الفاعلين العرب والأفارقة في مجال الطاقة المتجددة، مع تسارع تطوير مشروعات طاقة الرياح ضمن خطة تستهدف رفع حصة الكهرباء النظيفة... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كأحد أبرز الفاعلين العرب والأفارقة في مجال الطاقة المتجددة، مع تسارع تطوير مشروعات طاقة الرياح ضمن خطة تستهدف رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 52% بحلول عام 2030.
وبحسب بيانات منصة "الطاقة
"، ارتفعت قدرة طاقة الرياح المركبة في المغرب إلى نحو 2452 ميغاواط خلال 2025، مقارنة بـ1471 ميغاواط في 2021، بنمو يقارب 66%.
محطة طرفاية... أيقونة الرياح المغربية
تُعد محطة طرفاية أكبر مشروعات الرياح في المغرب وأحد أكبر المشروعات في أفريقيا، بقدرة تصل إلى 301 ميغاواط.
وتنتج المحطة نحو 1000 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع مساهمة كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة بالمملكة.
أخفنير... مشروع يتوسع باستمرار
وتصل القدرة الإجمالية لمحطة أخفنير إلى 200 ميغاواط، مع مشروع توسعة جديد "أخفنير 3" بقدرة 50 ميغاواط إضافية.
ويعكس المشروع توجه المغرب نحو إزالة الكربون عن المناطق الصناعية وربط الطاقة النظيفة بالاقتصاد الإنتاجي.
أفتيسات... ربط الجنوب بالشبكة الخضراء
دخلت محطة أفتيسات الخدمة عام 2019 بقدرة 200 ميغاواط، وتنتج نحو 1000 غيغاواط/ساعة سنويًا.
ويرتبط المشروع بخط نقل كهربائي يصل مدينة العيون، ما يجعله جزءًا من خطة دمج الأقاليم الجنوبية في البنية الطاقية الوطنية.
طنجة 1... الرياح تدخل شمال المملكة
يضم مشروع طنجة 1 موقعين رئيسيين بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاواط، ويُعد من أوائل المشروعات الكبرى التي رسخت حضور طاقة الرياح في المغرب.
كما ساهم المشروع في تقليص ملايين الأطنان من الانبعاثات خلال سنوات تشغيله.
محطة خلادي... طاقة نظيفة لآلاف السكان
تقع محطة خلادي قرب طنجة بقدرة 120 ميغاواط، وتنتج كهرباء تكفي مئات آلاف السكان سنويًا.
ويعكس المشروع توجه المغرب نحو تنويع مواقع الإنتاج وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.
لماذا تراهن الرباط على الرياح؟
لا يرتبط توسع المغرب في طاقة الرياح فقط بخفض الانبعاثات، بل أيضًا بتقليل الاعتماد على واردات الوقود وتعزيز الاستقلال الطاقي.
كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
مشروعات جديدة قيد التطوير
ولا تتوقف خطط المغرب عند المشروعات الحالية، إذ يجري تطوير محطات جديدة مثل "بوجدور" بقدرة 318 ميغاواط، إضافة إلى مشروع "تيسكراد"، ضمن توسعات أوسع في قطاع الرياح.
ونجح المغرب خلال سنوات قليلة في تحويل طاقة الرياح من مشروع بيئي إلى ركيزة استراتيجية للأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية، مع استمرار سباقه لبناء واحدة من أكبر منظومات الطاقة النظيفة في المنطقة.