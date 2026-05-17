المغرب يعزز قدراته في "التحول الأخضر" من خلال 5 مشروعات عملاقة لطاقة الرياح

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
المغرب يعزز قدراته في "التحول الأخضر" من خلال 5 مشروعات عملاقة لطاقة الرياح
سبوتنيك عربي
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كأحد أبرز الفاعلين العرب والأفارقة في مجال الطاقة المتجددة، مع تسارع تطوير مشروعات طاقة الرياح ضمن خطة تستهدف رفع حصة الكهرباء النظيفة... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم العربي
اقتصاد
أخبار المغرب اليوم
المغرب يعزز قدراته في "التحول الأخضر" من خلال 5 مشروعات عملاقة لطاقة الرياح

08:06 GMT 17.05.2026
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كأحد أبرز الفاعلين العرب والأفارقة في مجال الطاقة المتجددة، مع تسارع تطوير مشروعات طاقة الرياح ضمن خطة تستهدف رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 52% بحلول عام 2030.
وبحسب بيانات منصة "الطاقة"، ارتفعت قدرة طاقة الرياح المركبة في المغرب إلى نحو 2452 ميغاواط خلال 2025، مقارنة بـ1471 ميغاواط في 2021، بنمو يقارب 66%.

محطة طرفاية... أيقونة الرياح المغربية

تُعد محطة طرفاية أكبر مشروعات الرياح في المغرب وأحد أكبر المشروعات في أفريقيا، بقدرة تصل إلى 301 ميغاواط.

وتنتج المحطة نحو 1000 غيغاواط/ساعة سنويًا، مع مساهمة كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة بالمملكة.

أخفنير... مشروع يتوسع باستمرار

وتصل القدرة الإجمالية لمحطة أخفنير إلى 200 ميغاواط، مع مشروع توسعة جديد "أخفنير 3" بقدرة 50 ميغاواط إضافية.
ويعكس المشروع توجه المغرب نحو إزالة الكربون عن المناطق الصناعية وربط الطاقة النظيفة بالاقتصاد الإنتاجي.
أفتيسات... ربط الجنوب بالشبكة الخضراء

دخلت محطة أفتيسات الخدمة عام 2019 بقدرة 200 ميغاواط، وتنتج نحو 1000 غيغاواط/ساعة سنويًا.
ويرتبط المشروع بخط نقل كهربائي يصل مدينة العيون، ما يجعله جزءًا من خطة دمج الأقاليم الجنوبية في البنية الطاقية الوطنية.

طنجة 1... الرياح تدخل شمال المملكة

يضم مشروع طنجة 1 موقعين رئيسيين بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاواط، ويُعد من أوائل المشروعات الكبرى التي رسخت حضور طاقة الرياح في المغرب.
كما ساهم المشروع في تقليص ملايين الأطنان من الانبعاثات خلال سنوات تشغيله.

محطة خلادي... طاقة نظيفة لآلاف السكان

تقع محطة خلادي قرب طنجة بقدرة 120 ميغاواط، وتنتج كهرباء تكفي مئات آلاف السكان سنويًا.
ويعكس المشروع توجه المغرب نحو تنويع مواقع الإنتاج وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.
لماذا تراهن الرباط على الرياح؟

لا يرتبط توسع المغرب في طاقة الرياح فقط بخفض الانبعاثات، بل أيضًا بتقليل الاعتماد على واردات الوقود وتعزيز الاستقلال الطاقي.
كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

مشروعات جديدة قيد التطوير

ولا تتوقف خطط المغرب عند المشروعات الحالية، إذ يجري تطوير محطات جديدة مثل "بوجدور" بقدرة 318 ميغاواط، إضافة إلى مشروع "تيسكراد"، ضمن توسعات أوسع في قطاع الرياح.
ونجح المغرب خلال سنوات قليلة في تحويل طاقة الرياح من مشروع بيئي إلى ركيزة استراتيجية للأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية، مع استمرار سباقه لبناء واحدة من أكبر منظومات الطاقة النظيفة في المنطقة.
