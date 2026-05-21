خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260521/خلاف-أمريكي-إسرائيلي-حول-إنهاء-حرب-إيران-وعراقجي-إلى-نيويورك-لبحث-مسارات-الأمن-1113613783.html
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
سبوتنيك عربي
توتر بين أمريكا وإسرائيل على ضوء مقترح جديد لإنهاء الحرب على إيران. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T12:19+0000
2026-05-21T12:19+0000
راديو
ملفات ساخنة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113613490_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_c57c04d2dea907e7347b77650176bcee.png
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
سبوتنيك عربي
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
نتنياهو متشكك من جدوى المفاوضات الأمريكية مع طهران ويرغب في استئناف الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" توقعه واشنطن وطهران لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات حول القضايا النووية ومضيق هرمز، إذ قدمت قطر وباكستان ووسطاء آخرون مذكرة سلام منقحة لتقريب مواقف الجانبين.في السياق، قالت طهران إن وزير خارجيتها عباس عراقجي، تلقى دعوة صينية للمشاركة في اجتماع خاص لوزراء الخارجية بمجلس الأمن، لمناقشة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.ولفتت إلى مقترحات لتخزين اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية أو بقاءه في إيران تحت رقابة دولية، مشيرة إلى أن "إسرائيل تعارض أي صفقة لا تُسقط النظام بالكامل، بينما تسعى أمريكا لإنهاء الحرب بمكاسب".فيما اعتبر المتخصص في الشؤون الدولية عبد الرحمن نصار، أن "العلاقة بين أمريكا وإسرائيل لا تُقرأ من زاوية الخلاف أو الاتفاق، بل إن الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي أمريكية بالدرجة الأولى وإسرائيل، رغم قدراتها، تعتمد كليًا على التسليح والتمويل والغطاء السياسي والدولي الأمريكي".في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الإقليمية هاني الجمل، أن "العلاقة بين ترامب ونتنياهو تشهد توترًا شديدًا بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مع تحول بنك الأهداف".واعتبر أن "واشنطن تخشى الرد الإيراني القوي على قواعدها ومصادر الطاقة الخليجية، خاصة بعد فشل الحصار على مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران جزئيًا".تقديم: جيهان لطفي
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113613490_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_594334cafa6ea4eb01a301bc7ae89954.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, аудио
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, аудио

خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن

12:19 GMT 21.05.2026
راديو
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
توتر بين أمريكا وإسرائيل على ضوء مقترح جديد لإنهاء الحرب على إيران.
نتنياهو متشكك من جدوى المفاوضات الأمريكية مع طهران ويرغب في استئناف الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" توقعه واشنطن وطهران لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات حول القضايا النووية ومضيق هرمز، إذ قدمت قطر وباكستان ووسطاء آخرون مذكرة سلام منقحة لتقريب مواقف الجانبين.
في السياق، قالت طهران إن وزير خارجيتها عباس عراقجي، تلقى دعوة صينية للمشاركة في اجتماع خاص لوزراء الخارجية بمجلس الأمن، لمناقشة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت أستاذة العلاقات الدولية د. أماني سليمان، إن "حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات حاليًا هو مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب"، مبيّنة أن "الإيرانيين يرفضون تسليمه أو نقله خارج البلاد".

ولفتت إلى مقترحات لتخزين اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية أو بقاءه في إيران تحت رقابة دولية، مشيرة إلى أن "إسرائيل تعارض أي صفقة لا تُسقط النظام بالكامل، بينما تسعى أمريكا لإنهاء الحرب بمكاسب".
فيما اعتبر المتخصص في الشؤون الدولية عبد الرحمن نصار، أن "العلاقة بين أمريكا وإسرائيل لا تُقرأ من زاوية الخلاف أو الاتفاق، بل إن الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي أمريكية بالدرجة الأولى وإسرائيل، رغم قدراتها، تعتمد كليًا على التسليح والتمويل والغطاء السياسي والدولي الأمريكي".

وأكد نصار، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا تعيد تمركز قواتها وقواعدها نحو إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الخلافات الظاهرة بين نتنياهو وترامب تفصيلية وتُستخدم في المناورات الإعلامية لخداع إيران، بينما التنسيق العسكري والأمني والسياسي بين الجيشين في أعلى مستوياته".

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الإقليمية هاني الجمل، أن "العلاقة بين ترامب ونتنياهو تشهد توترًا شديدًا بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مع تحول بنك الأهداف".

ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب يواجه مأزقًا دستوريًا حول استئناف الحرب، رغم موافقة الكونغرس، وسط تغير المصالح الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط، وتقارب صيني روسي واضح".

واعتبر أن "واشنطن تخشى الرد الإيراني القوي على قواعدها ومصادر الطاقة الخليجية، خاصة بعد فشل الحصار على مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران جزئيًا".
تقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала