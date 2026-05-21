خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
توتر بين أمريكا وإسرائيل على ضوء مقترح جديد لإنهاء الحرب على إيران. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T12:19+0000
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
توتر بين أمريكا وإسرائيل على ضوء مقترح جديد لإنهاء الحرب على إيران.
نتنياهو متشكك من جدوى المفاوضات الأمريكية مع طهران ويرغب في استئناف الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" توقعه واشنطن وطهران لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات حول القضايا النووية ومضيق هرمز، إذ قدمت قطر وباكستان ووسطاء آخرون مذكرة سلام منقحة لتقريب مواقف الجانبين.
في السياق، قالت طهران إن وزير خارجيتها عباس عراقجي
، تلقى دعوة صينية للمشاركة في اجتماع خاص لوزراء الخارجية بمجلس الأمن، لمناقشة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت أستاذة العلاقات الدولية د. أماني سليمان، إن "حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات حاليًا هو مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب"، مبيّنة أن "الإيرانيين يرفضون تسليمه أو نقله خارج البلاد".
ولفتت إلى مقترحات لتخزين اليورانيوم
تحت إشراف الوكالة الدولية أو بقاءه في إيران تحت رقابة دولية، مشيرة إلى أن "إسرائيل تعارض أي صفقة لا تُسقط النظام بالكامل، بينما تسعى أمريكا لإنهاء الحرب بمكاسب".
فيما اعتبر المتخصص في الشؤون الدولية عبد الرحمن نصار، أن "العلاقة بين أمريكا وإسرائيل لا تُقرأ من زاوية الخلاف أو الاتفاق، بل إن الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي أمريكية بالدرجة الأولى وإسرائيل، رغم قدراتها، تعتمد كليًا على التسليح والتمويل والغطاء السياسي والدولي الأمريكي".
وأكد نصار، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا تعيد تمركز قواتها وقواعدها نحو إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الخلافات الظاهرة بين نتنياهو وترامب تفصيلية وتُستخدم في المناورات الإعلامية لخداع إيران، بينما التنسيق العسكري والأمني والسياسي بين الجيشين في أعلى مستوياته".
في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الإقليمية هاني الجمل، أن "العلاقة بين ترامب ونتنياهو تشهد توترًا شديدًا بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مع تحول بنك الأهداف".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ترامب يواجه مأزقًا دستوريًا حول استئناف الحرب، رغم موافقة الكونغرس، وسط تغير المصالح الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط، وتقارب صيني روسي واضح".
واعتبر أن "واشنطن تخشى الرد الإيراني القوي على قواعدها ومصادر الطاقة الخليجية، خاصة بعد فشل الحصار على مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران جزئيًا".