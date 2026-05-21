خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن

توتر بين أمريكا وإسرائيل على ضوء مقترح جديد لإنهاء الحرب على إيران. 21.05.2026

نتنياهو متشكك من جدوى المفاوضات الأمريكية مع طهران ويرغب في استئناف الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" توقعه واشنطن وطهران لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات حول القضايا النووية ومضيق هرمز، إذ قدمت قطر وباكستان ووسطاء آخرون مذكرة سلام منقحة لتقريب مواقف الجانبين.في السياق، قالت طهران إن وزير خارجيتها عباس عراقجي، تلقى دعوة صينية للمشاركة في اجتماع خاص لوزراء الخارجية بمجلس الأمن، لمناقشة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.ولفتت إلى مقترحات لتخزين اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية أو بقاءه في إيران تحت رقابة دولية، مشيرة إلى أن "إسرائيل تعارض أي صفقة لا تُسقط النظام بالكامل، بينما تسعى أمريكا لإنهاء الحرب بمكاسب".فيما اعتبر المتخصص في الشؤون الدولية عبد الرحمن نصار، أن "العلاقة بين أمريكا وإسرائيل لا تُقرأ من زاوية الخلاف أو الاتفاق، بل إن الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي أمريكية بالدرجة الأولى وإسرائيل، رغم قدراتها، تعتمد كليًا على التسليح والتمويل والغطاء السياسي والدولي الأمريكي".في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الإقليمية هاني الجمل، أن "العلاقة بين ترامب ونتنياهو تشهد توترًا شديدًا بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مع تحول بنك الأهداف".واعتبر أن "واشنطن تخشى الرد الإيراني القوي على قواعدها ومصادر الطاقة الخليجية، خاصة بعد فشل الحصار على مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران جزئيًا".تقديم: جيهان لطفي

جيهان لطفي سليمان

