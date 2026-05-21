https://sarabic.ae/20260521/دراسة-النباتات-قد-تسمع-صوت-اقتراب-المطر-1113619292.html

دراسة: النباتات قد "تسمع" صوت اقتراب المطر

دراسة: النباتات قد "تسمع" صوت اقتراب المطر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن بذور الأرز قد تمتلك القدرة على استشعار صوت سقوط المطر، في اكتشاف وصفه الباحثون بأنه أول دليل... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T14:43+0000

2026-05-21T14:43+0000

2026-05-21T14:43+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106928508_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_b64280bcf60004f5056888780bc3927a.jpg

وبحسب تقرير أعده الباحث في الكيمياء الحيوية النباتية بجامعة وستمنستر، ستيوارت طومسون، ونشره موقع "Refractor"، فإن النتائج الجديدة تضيف بعدًا علميًا لفكرة طالما بدت غريبة، وهي تأثر النباتات بالأصوات والموسيقى.كما أوضحت أبحاث أخرى أن بعض الأزهار تعتمد على طنين الحشرات لتحديد توقيت إطلاق حبوب اللقاح، بينما تنتج نباتات مثل الرشاد والتبغ مستويات أعلى من المواد السامة الدفاعية، كـ"النيكوتين"، استجابة لأصوات اليرقات أثناء التهام النباتات المجاورة. كيف استمع الأرز إلى المطر؟وفي التجربة الجديدة، ابتعد باحثو معهد "MIT" عن استخدام الأصوات الإلكترونية، واتجهوا لاختبار تأثير صوت طبيعي مباشر، وهو صوت المطر.وقام الفريق بقياس الأصوات الناتجة عن سقوط قطرات المطر على برك ضحلة مشابهة لحقول الأرز، ليتبين أن هذه الأصوات تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، رغم أن معظم تردداتها تقع خارج نطاق السمع البشري.بعد ذلك، حاكى الباحثون سقوط المطر على برك تحتوي على بذور الأرز، وقارنوا نتائج الإنبات ببذور موجودة في مياه ساكنة. الستاتوليثات.. "أذن" النبات المحتملةوربط الباحثون هذه النتائج بتراكيب خلوية تُعرف باسم "الستاتوليثات"، وهي جسيمات دقيقة غنية بالنشا تساعد النبات عادةً على استشعار الجاذبية وتحديد الاتجاهات.وافترض الفريق أن الموجات الصوتية الناتجة عن المطر تحرك هذه الجسيمات داخل خلايا النبات، بما يشبه اهتزاز الحبيبات فوق سطح طبلة موسيقية.وللتأكد من ذلك، أجرى العلماء محاكاة لتأثير الصوت على الستاتوليثات داخل بذور الأرز، ليكتشفوا أن الأصوات القوية الناتجة عن المطر تدفع هذه الجسيمات إلى القفز والتحرك بسرعة أكبر، ما يحفّز عملية الإنبات وينشط الإشارات الكيميائية داخل النبات.هل تمتلك النباتات نوعًا من الذكاء؟وأعادت الدراسة الجدل العلمي حول ما إذا كانت النباتات تمتلك شكلًا بدائيًا من الإدراك أو "الذكاء"، رغم افتقارها إلى جهاز عصبي أو دماغ مركزي مثل البشر والحيوانات.كما رصد العلماء وجود إشارات كهربائية داخل النباتات تشبه في بعض خصائصها الإشارات العصبية لدى الإنسان، وتستخدم في سلوكيات معروفة مثل انغلاق نبات "خناق الذباب" على فريسته، أو انكماش أوراق نبات "الميموزا" عند لمسها.ورغم أن العلماء لا يجزمون حتى الآن بأن النباتات "تسمع" بالمعنى التقليدي، فإن النتائج الجديدة تعزز فرضية امتلاكها وسائل معقدة لاستشعار البيئة المحيطة والتفاعل معها.واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عالم النباتات قد يكون أكثر تعقيدًا مما يتخيله البشر، وربما لا يكون من المبالغة القول إن نبتة الأرز الصغيرة قادرة بالفعل على "سماع" صوت المطر.

https://sarabic.ae/20250906/دراسة-مادة-نباتية-تعزز-العلاج-المناعي-لمرض-خطير--1104578971.html

https://sarabic.ae/20230308/دراسة-جديدة-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-في-الكشف-عن-أمراض-النباتات-1074476210.html

https://sarabic.ae/20251215/دراسة-الأطفال-النباتيون-أقصر-قامة-وأنحف-من-أقرانهم-متناولي-اللحوم-1108197848.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية