مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
دراسة: النباتات قد "تسمع" صوت اقتراب المطر
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن بذور الأرز قد تمتلك القدرة على استشعار صوت سقوط المطر، في اكتشاف وصفه الباحثون بأنه أول دليل... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
دراسة: النباتات قد "تسمع" صوت اقتراب المطر

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن بذور الأرز قد تمتلك القدرة على استشعار صوت سقوط المطر، في اكتشاف وصفه الباحثون بأنه أول دليل مباشر على قدرة البذور والشتلات النباتية على التفاعل مع الأصوات الطبيعية.
وبحسب تقرير أعده الباحث في الكيمياء الحيوية النباتية بجامعة وستمنستر، ستيوارت طومسون، ونشره موقع "Refractor"، فإن النتائج الجديدة تضيف بعدًا علميًا لفكرة طالما بدت غريبة، وهي تأثر النباتات بالأصوات والموسيقى.

وأشار التقرير إلى أن دراسات سابقة رصدت بالفعل تأثيرات للصوت على نمو النباتات، من بينها دراسة أُجريت عام 2024 أظهرت أن نبات "البوك تشوي" ينمو بصورة أفضل عند تعريضه للموسيقى الكلاسيكية، مقارنة بموسيقى "الروك أند رول".

كما أوضحت أبحاث أخرى أن بعض الأزهار تعتمد على طنين الحشرات لتحديد توقيت إطلاق حبوب اللقاح، بينما تنتج نباتات مثل الرشاد والتبغ مستويات أعلى من المواد السامة الدفاعية، كـ"النيكوتين"، استجابة لأصوات اليرقات أثناء التهام النباتات المجاورة.
كيف استمع الأرز إلى المطر؟

وفي التجربة الجديدة، ابتعد باحثو معهد "MIT" عن استخدام الأصوات الإلكترونية، واتجهوا لاختبار تأثير صوت طبيعي مباشر، وهو صوت المطر.
وقام الفريق بقياس الأصوات الناتجة عن سقوط قطرات المطر على برك ضحلة مشابهة لحقول الأرز، ليتبين أن هذه الأصوات تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، رغم أن معظم تردداتها تقع خارج نطاق السمع البشري.
بعد ذلك، حاكى الباحثون سقوط المطر على برك تحتوي على بذور الأرز، وقارنوا نتائج الإنبات ببذور موجودة في مياه ساكنة.
وأظهرت النتائج أن الأمطار الخفيفة كان تأثيرها محدودًا، بينما ساهمت الأمطار الأكثر غزارة في رفع معدلات الإنبات بأكثر من 30%.

الستاتوليثات.. "أذن" النبات المحتملة

وربط الباحثون هذه النتائج بتراكيب خلوية تُعرف باسم "الستاتوليثات"، وهي جسيمات دقيقة غنية بالنشا تساعد النبات عادةً على استشعار الجاذبية وتحديد الاتجاهات.
وافترض الفريق أن الموجات الصوتية الناتجة عن المطر تحرك هذه الجسيمات داخل خلايا النبات، بما يشبه اهتزاز الحبيبات فوق سطح طبلة موسيقية.
وللتأكد من ذلك، أجرى العلماء محاكاة لتأثير الصوت على الستاتوليثات داخل بذور الأرز، ليكتشفوا أن الأصوات القوية الناتجة عن المطر تدفع هذه الجسيمات إلى القفز والتحرك بسرعة أكبر، ما يحفّز عملية الإنبات وينشط الإشارات الكيميائية داخل النبات.

هل تمتلك النباتات نوعًا من الذكاء؟

وأعادت الدراسة الجدل العلمي حول ما إذا كانت النباتات تمتلك شكلًا بدائيًا من الإدراك أو "الذكاء"، رغم افتقارها إلى جهاز عصبي أو دماغ مركزي مثل البشر والحيوانات.
وأشار التقرير إلى دراسات سابقة أظهرت أن جذور نبات البازلاء يمكنها تتبع صوت المياه داخل متاهة بسيطة، فيما أظهرت أبحاث أخرى أن بعض النباتات تتعلم الربط بين اتجاه الرياح ومصدر الضوء.
كما رصد العلماء وجود إشارات كهربائية داخل النباتات تشبه في بعض خصائصها الإشارات العصبية لدى الإنسان، وتستخدم في سلوكيات معروفة مثل انغلاق نبات "خناق الذباب" على فريسته، أو انكماش أوراق نبات "الميموزا" عند لمسها.
ورغم أن العلماء لا يجزمون حتى الآن بأن النباتات "تسمع" بالمعنى التقليدي، فإن النتائج الجديدة تعزز فرضية امتلاكها وسائل معقدة لاستشعار البيئة المحيطة والتفاعل معها.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عالم النباتات قد يكون أكثر تعقيدًا مما يتخيله البشر، وربما لا يكون من المبالغة القول إن نبتة الأرز الصغيرة قادرة بالفعل على "سماع" صوت المطر.
