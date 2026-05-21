https://sarabic.ae/20260521/دراسة-النباتات-قد-تسمع-صوت-اقتراب-المطر-1113619292.html
دراسة: النباتات قد "تسمع" صوت اقتراب المطر
دراسة: النباتات قد "تسمع" صوت اقتراب المطر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن بذور الأرز قد تمتلك القدرة على استشعار صوت سقوط المطر، في اكتشاف وصفه الباحثون بأنه أول دليل... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T14:43+0000
2026-05-21T14:43+0000
2026-05-21T14:43+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106928508_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_b64280bcf60004f5056888780bc3927a.jpg
وبحسب تقرير أعده الباحث في الكيمياء الحيوية النباتية بجامعة وستمنستر، ستيوارت طومسون، ونشره موقع "Refractor"، فإن النتائج الجديدة تضيف بعدًا علميًا لفكرة طالما بدت غريبة، وهي تأثر النباتات بالأصوات والموسيقى.كما أوضحت أبحاث أخرى أن بعض الأزهار تعتمد على طنين الحشرات لتحديد توقيت إطلاق حبوب اللقاح، بينما تنتج نباتات مثل الرشاد والتبغ مستويات أعلى من المواد السامة الدفاعية، كـ"النيكوتين"، استجابة لأصوات اليرقات أثناء التهام النباتات المجاورة. كيف استمع الأرز إلى المطر؟وفي التجربة الجديدة، ابتعد باحثو معهد "MIT" عن استخدام الأصوات الإلكترونية، واتجهوا لاختبار تأثير صوت طبيعي مباشر، وهو صوت المطر.وقام الفريق بقياس الأصوات الناتجة عن سقوط قطرات المطر على برك ضحلة مشابهة لحقول الأرز، ليتبين أن هذه الأصوات تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، رغم أن معظم تردداتها تقع خارج نطاق السمع البشري.بعد ذلك، حاكى الباحثون سقوط المطر على برك تحتوي على بذور الأرز، وقارنوا نتائج الإنبات ببذور موجودة في مياه ساكنة. الستاتوليثات.. "أذن" النبات المحتملةوربط الباحثون هذه النتائج بتراكيب خلوية تُعرف باسم "الستاتوليثات"، وهي جسيمات دقيقة غنية بالنشا تساعد النبات عادةً على استشعار الجاذبية وتحديد الاتجاهات.وافترض الفريق أن الموجات الصوتية الناتجة عن المطر تحرك هذه الجسيمات داخل خلايا النبات، بما يشبه اهتزاز الحبيبات فوق سطح طبلة موسيقية.وللتأكد من ذلك، أجرى العلماء محاكاة لتأثير الصوت على الستاتوليثات داخل بذور الأرز، ليكتشفوا أن الأصوات القوية الناتجة عن المطر تدفع هذه الجسيمات إلى القفز والتحرك بسرعة أكبر، ما يحفّز عملية الإنبات وينشط الإشارات الكيميائية داخل النبات.هل تمتلك النباتات نوعًا من الذكاء؟وأعادت الدراسة الجدل العلمي حول ما إذا كانت النباتات تمتلك شكلًا بدائيًا من الإدراك أو "الذكاء"، رغم افتقارها إلى جهاز عصبي أو دماغ مركزي مثل البشر والحيوانات.كما رصد العلماء وجود إشارات كهربائية داخل النباتات تشبه في بعض خصائصها الإشارات العصبية لدى الإنسان، وتستخدم في سلوكيات معروفة مثل انغلاق نبات "خناق الذباب" على فريسته، أو انكماش أوراق نبات "الميموزا" عند لمسها.ورغم أن العلماء لا يجزمون حتى الآن بأن النباتات "تسمع" بالمعنى التقليدي، فإن النتائج الجديدة تعزز فرضية امتلاكها وسائل معقدة لاستشعار البيئة المحيطة والتفاعل معها.واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عالم النباتات قد يكون أكثر تعقيدًا مما يتخيله البشر، وربما لا يكون من المبالغة القول إن نبتة الأرز الصغيرة قادرة بالفعل على "سماع" صوت المطر.
https://sarabic.ae/20250906/دراسة-مادة-نباتية-تعزز-العلاج-المناعي-لمرض-خطير--1104578971.html
https://sarabic.ae/20230308/دراسة-جديدة-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-في-الكشف-عن-أمراض-النباتات-1074476210.html
https://sarabic.ae/20251215/دراسة-الأطفال-النباتيون-أقصر-قامة-وأنحف-من-أقرانهم-متناولي-اللحوم-1108197848.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106928508_57:0:1109:789_1920x0_80_0_0_122b13494e9f59bfeb6096dc4b498857.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: النباتات قد "تسمع" صوت اقتراب المطر
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن بذور الأرز قد تمتلك القدرة على استشعار صوت سقوط المطر، في اكتشاف وصفه الباحثون بأنه أول دليل مباشر على قدرة البذور والشتلات النباتية على التفاعل مع الأصوات الطبيعية.
وبحسب تقرير أعده الباحث في الكيمياء الحيوية النباتية بجامعة وستمنستر، ستيوارت طومسون، ونشره موقع
"Refractor"، فإن النتائج الجديدة تضيف بعدًا علميًا لفكرة طالما بدت غريبة، وهي تأثر النباتات بالأصوات والموسيقى.
وأشار التقرير إلى أن دراسات سابقة رصدت بالفعل تأثيرات للصوت على نمو النباتات، من بينها دراسة أُجريت عام 2024 أظهرت أن نبات "البوك تشوي" ينمو بصورة أفضل عند تعريضه للموسيقى الكلاسيكية، مقارنة بموسيقى "الروك أند رول".
كما أوضحت أبحاث أخرى أن بعض الأزهار
تعتمد على طنين الحشرات لتحديد توقيت إطلاق حبوب اللقاح، بينما تنتج نباتات مثل الرشاد والتبغ مستويات أعلى من المواد السامة الدفاعية، كـ"النيكوتين"، استجابة لأصوات اليرقات أثناء التهام النباتات المجاورة.
كيف استمع الأرز إلى المطر؟
وفي التجربة الجديدة، ابتعد باحثو معهد "MIT" عن استخدام الأصوات الإلكترونية، واتجهوا لاختبار تأثير صوت طبيعي مباشر، وهو صوت المطر.
وقام الفريق بقياس الأصوات الناتجة عن سقوط قطرات المطر على برك ضحلة مشابهة لحقول الأرز، ليتبين أن هذه الأصوات تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، رغم أن معظم تردداتها تقع خارج نطاق السمع البشري.
بعد ذلك، حاكى الباحثون سقوط المطر على برك تحتوي على بذور الأرز، وقارنوا نتائج الإنبات ببذور موجودة في مياه ساكنة.
وأظهرت النتائج أن الأمطار الخفيفة كان تأثيرها محدودًا، بينما ساهمت الأمطار الأكثر غزارة في رفع معدلات الإنبات بأكثر من 30%.
الستاتوليثات.. "أذن" النبات المحتملة
وربط الباحثون هذه النتائج بتراكيب خلوية تُعرف باسم "الستاتوليثات"، وهي جسيمات دقيقة غنية بالنشا تساعد النبات
عادةً على استشعار الجاذبية وتحديد الاتجاهات.
وافترض الفريق أن الموجات الصوتية الناتجة عن المطر تحرك هذه الجسيمات داخل خلايا النبات، بما يشبه اهتزاز الحبيبات فوق سطح طبلة موسيقية.
وللتأكد من ذلك، أجرى العلماء محاكاة لتأثير الصوت على الستاتوليثات داخل بذور الأرز، ليكتشفوا أن الأصوات القوية الناتجة عن المطر تدفع هذه الجسيمات إلى القفز والتحرك بسرعة أكبر، ما يحفّز عملية الإنبات وينشط الإشارات الكيميائية داخل النبات.
هل تمتلك النباتات نوعًا من الذكاء؟
15 ديسمبر 2025, 18:50 GMT
وأعادت الدراسة الجدل العلمي حول ما إذا كانت النباتات تمتلك شكلًا بدائيًا من الإدراك أو "الذكاء"، رغم افتقارها إلى جهاز عصبي أو دماغ مركزي مثل البشر والحيوانات.
وأشار التقرير إلى دراسات سابقة أظهرت أن جذور نبات البازلاء يمكنها تتبع صوت المياه داخل متاهة بسيطة، فيما أظهرت أبحاث أخرى أن بعض النباتات تتعلم الربط بين اتجاه الرياح ومصدر الضوء.
كما رصد العلماء وجود إشارات كهربائية داخل النباتات
تشبه في بعض خصائصها الإشارات العصبية لدى الإنسان، وتستخدم في سلوكيات معروفة مثل انغلاق نبات "خناق الذباب" على فريسته، أو انكماش أوراق نبات "الميموزا" عند لمسها.
ورغم أن العلماء لا يجزمون حتى الآن بأن النباتات "تسمع" بالمعنى التقليدي، فإن النتائج الجديدة تعزز فرضية امتلاكها وسائل معقدة لاستشعار البيئة المحيطة والتفاعل معها.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عالم النباتات قد يكون أكثر تعقيدًا مما يتخيله البشر، وربما لا يكون من المبالغة القول إن نبتة الأرز الصغيرة قادرة بالفعل على "سماع" صوت المطر.