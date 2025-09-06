دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250906/دراسة-مادة-نباتية-تعزز-العلاج-المناعي-لمرض-خطير--1104578971.html
دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير
دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة طبية رائدة، أجراها باحثون من جامعة شيكاغو، عن مادة نباتية قد تغير قواعد اللعبة في مكافحة السرطان عبر تعزيز المناعة. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T18:08+0000
2025-09-06T18:08+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103828/89/1038288944_0:656:3000:2344_1920x0_80_0_0_626cd7cbe8bae7fcafb38237c55474ab.jpg
المادة، المعروفة باسم "الزياكسانثين"، تُستخدم تقليديا لدعم صحة البصر، لكن الدراسة كشفت عن قدرتها على تنشيط الخلايا التائية (CD8+)، وهي خط الدفاع الأساسي في الجسم ضد الخلايا السرطانية، من خلال تحسين أداء مستقبلاتها وزيادة إفراز السيتوكينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". كما أثبتت التجارب المعملية على خلايا تائية بشرية أن هذه المادة تعزز بشكل ملحوظ قدرتها على محاربة أنواع خطيرة من السرطان مثل الميلانوما (سرطان الجلد)، والورم النقوي المتعدد، والغيوبلاستوما (ورم دماغي).وفي سياق متصل، كشف فريق البحث في مختبر "تشين" أن حمض الترانس-فاكسينيك، الموجود في منتجات الألبان واللحوم، يعزز أيضًا نشاط الخلايا التائية، لكن بآلية مختلفة عن الزياكسانثين، مما يوسع نطاق الخيارات الغذائية لدعم العلاج المناعي. ورغم أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية وتتطلب دراسات سريرية إضافية، فإنها تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاجات مناعية للسرطان تعتمد على مكونات غذائية بسيطة، مما قد يحدث ثورة في طرق العلاج المستقبلية.
https://sarabic.ae/20250826/علماء-روس-يطورون-مركبا-جديدا-لعلاج-السرطان-بفعالية-عالية-1104131867.html
https://sarabic.ae/20250821/مصنوع-من-الماس-جهاز-طبي-جديد-يرصد-انتشار-السرطان-في-الجسم-1104011164.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103828/89/1038288944_0:375:3000:2625_1920x0_80_0_0_7ce4ca454ad50794bcc97702d5814db2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير

18:08 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Min Yuخلايا سرطانية - السرطان
خلايا سرطانية - السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Min Yu
تابعنا عبر
كشفت دراسة طبية رائدة، أجراها باحثون من جامعة شيكاغو، عن مادة نباتية قد تغير قواعد اللعبة في مكافحة السرطان عبر تعزيز المناعة.
المادة، المعروفة باسم "الزياكسانثين"، تُستخدم تقليديا لدعم صحة البصر، لكن الدراسة كشفت عن قدرتها على تنشيط الخلايا التائية (CD8+)، وهي خط الدفاع الأساسي في الجسم ضد الخلايا السرطانية، من خلال تحسين أداء مستقبلاتها وزيادة إفراز السيتوكينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مجتمع
علماء روس يطورون مركبا جديدا لعلاج السرطان بفعالية عالية
26 أغسطس, 06:12 GMT
وفي تجارب أجريت على الفئران، أظهرت مكملات الزياكسانثين نتائج واعدة بإبطاء نمو الأورام.
كما أثبتت التجارب المعملية على خلايا تائية بشرية أن هذه المادة تعزز بشكل ملحوظ قدرتها على محاربة أنواع خطيرة من السرطان مثل الميلانوما (سرطان الجلد)، والورم النقوي المتعدد، والغيوبلاستوما (ورم دماغي).
ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
"مصنوع من الماس"... جهاز طبي جديد يرصد انتشار السرطان في الجسم
21 أغسطس, 19:36 GMT
وأوضح خبراء التغذية أن الزياكسانثين متوفر بكثرة في الأطعمة اليومية مثل الخوخ، المانجو، المشمش، السبانخ، البروكلي، الجزر، والأفوكادو، مما يجعله خيارا غذائيا متاحا وسهل الدمج في النظام اليومي.
وفي سياق متصل، كشف فريق البحث في مختبر "تشين" أن حمض الترانس-فاكسينيك، الموجود في منتجات الألبان واللحوم، يعزز أيضًا نشاط الخلايا التائية، لكن بآلية مختلفة عن الزياكسانثين، مما يوسع نطاق الخيارات الغذائية لدعم العلاج المناعي.
ورغم أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية وتتطلب دراسات سريرية إضافية، فإنها تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاجات مناعية للسرطان تعتمد على مكونات غذائية بسيطة، مما قد يحدث ثورة في طرق العلاج المستقبلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала