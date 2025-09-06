https://sarabic.ae/20250906/دراسة-مادة-نباتية-تعزز-العلاج-المناعي-لمرض-خطير--1104578971.html
دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير
دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة طبية رائدة، أجراها باحثون من جامعة شيكاغو، عن مادة نباتية قد تغير قواعد اللعبة في مكافحة السرطان عبر تعزيز المناعة. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T18:08+0000
2025-09-06T18:08+0000
2025-09-06T18:08+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103828/89/1038288944_0:656:3000:2344_1920x0_80_0_0_626cd7cbe8bae7fcafb38237c55474ab.jpg
المادة، المعروفة باسم "الزياكسانثين"، تُستخدم تقليديا لدعم صحة البصر، لكن الدراسة كشفت عن قدرتها على تنشيط الخلايا التائية (CD8+)، وهي خط الدفاع الأساسي في الجسم ضد الخلايا السرطانية، من خلال تحسين أداء مستقبلاتها وزيادة إفراز السيتوكينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". كما أثبتت التجارب المعملية على خلايا تائية بشرية أن هذه المادة تعزز بشكل ملحوظ قدرتها على محاربة أنواع خطيرة من السرطان مثل الميلانوما (سرطان الجلد)، والورم النقوي المتعدد، والغيوبلاستوما (ورم دماغي).وفي سياق متصل، كشف فريق البحث في مختبر "تشين" أن حمض الترانس-فاكسينيك، الموجود في منتجات الألبان واللحوم، يعزز أيضًا نشاط الخلايا التائية، لكن بآلية مختلفة عن الزياكسانثين، مما يوسع نطاق الخيارات الغذائية لدعم العلاج المناعي. ورغم أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية وتتطلب دراسات سريرية إضافية، فإنها تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاجات مناعية للسرطان تعتمد على مكونات غذائية بسيطة، مما قد يحدث ثورة في طرق العلاج المستقبلية.
https://sarabic.ae/20250826/علماء-روس-يطورون-مركبا-جديدا-لعلاج-السرطان-بفعالية-عالية-1104131867.html
https://sarabic.ae/20250821/مصنوع-من-الماس-جهاز-طبي-جديد-يرصد-انتشار-السرطان-في-الجسم-1104011164.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103828/89/1038288944_0:375:3000:2625_1920x0_80_0_0_7ce4ca454ad50794bcc97702d5814db2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
دراسة: مادة نباتية تعزز العلاج المناعي لمرض خطير
كشفت دراسة طبية رائدة، أجراها باحثون من جامعة شيكاغو، عن مادة نباتية قد تغير قواعد اللعبة في مكافحة السرطان عبر تعزيز المناعة.
المادة، المعروفة باسم "الزياكسانثين"، تُستخدم تقليديا لدعم صحة البصر، لكن الدراسة كشفت عن قدرتها على تنشيط الخلايا التائية (CD8+)، وهي خط الدفاع الأساسي في الجسم ضد الخلايا السرطانية
، من خلال تحسين أداء مستقبلاتها وزيادة إفراز السيتوكينات، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
وفي تجارب أجريت على الفئران، أظهرت مكملات الزياكسانثين نتائج واعدة بإبطاء نمو الأورام.
كما أثبتت التجارب المعملية على خلايا تائية بشرية أن هذه المادة تعزز بشكل ملحوظ قدرتها على محاربة أنواع خطيرة من السرطان مثل الميلانوما (سرطان الجلد)، والورم النقوي المتعدد، والغيوبلاستوما (ورم دماغي).
وأوضح خبراء التغذية أن الزياكسانثين متوفر بكثرة في الأطعمة اليومية مثل الخوخ، المانجو، المشمش، السبانخ، البروكلي، الجزر، والأفوكادو، مما يجعله خيارا غذائيا متاحا وسهل الدمج في النظام اليومي.
وفي سياق متصل، كشف فريق البحث في مختبر "تشين" أن حمض الترانس-فاكسينيك، الموجود في منتجات الألبان واللحوم، يعزز أيضًا نشاط الخلايا التائية، لكن بآلية مختلفة عن الزياكسانثين، مما يوسع نطاق الخيارات الغذائية لدعم العلاج المناعي
.
ورغم أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية وتتطلب دراسات سريرية إضافية، فإنها تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاجات مناعية للسرطان تعتمد على مكونات غذائية بسيطة، مما قد يحدث ثورة في طرق العلاج المستقبلية.