عربي
مجتمع
مجتمع
علماء روس يطورون مركبا جديدا لعلاج السرطان بفعالية عالية
علماء روس يطورون مركبا جديدا لعلاج السرطان بفعالية عالية
أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية أن علماء من جامعة "ولاية ماري" (MarGU) الروسية، بالتعاون مع زملاء من مركز أبحاث "أوفا" الفيدرالي التابع لأكاديمية... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال الدكتور في العلوم البيولوجية ونائب رئيس الجامعة للأنشطة الابتكارية، قسطنطين بيلوسلودتسيف، إن "نتائج الأبحاث أظهرت أن المادة الجديدة تثبط بشكل فعال نمو الخلايا الخبيثة المختلفة، بما في ذلك سرطان الكبد، سرطان الرئة الغدي، سرطان القولون والمستقيم، واللوكيميا، وتظهر فعاليتها حتى عند التراكيز المنخفضة، مما يجعلها واعدة بشكل خاص لتطوير الأدوية".وأكد أن المركب يستهدف الخلايا الورمية بشكل انتقائي دون الإضرار بالخلايا السليمة تقريبًا.وأشار إلى أن المركب يتكون من جزء فينوثيازين ومجموعة تريفينيل فوسفونيوم، وهذه التركيبة تمكن المركب من استهداف "نقطة ضعف" الخلايا الورمية، وهي الميتوكوندريا التي تعتبر محطات الطاقة في الخلية، مما يؤدي إلى تعطيل عملها.علماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكريعلماء روس يكتشفون طريقة جديدة لتجنب عواقب النوبة القلبية
أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية أن علماء من جامعة "ولاية ماري" (MarGU) الروسية، بالتعاون مع زملاء من مركز أبحاث "أوفا" الفيدرالي التابع لأكاديمية العلوم الروسية (UFRC RAS)، وفي إطار برنامج "الأولوية 2030"، قد طوروا مركبا جديدا قد يشكل أساسا لإنتاج أدوية مبتكرة مضادة للأورام.
وقال الدكتور في العلوم البيولوجية ونائب رئيس الجامعة للأنشطة الابتكارية، قسطنطين بيلوسلودتسيف، إن "نتائج الأبحاث أظهرت أن المادة الجديدة تثبط بشكل فعال نمو الخلايا الخبيثة المختلفة، بما في ذلك سرطان الكبد، سرطان الرئة الغدي، سرطان القولون والمستقيم، واللوكيميا، وتظهر فعاليتها حتى عند التراكيز المنخفضة، مما يجعلها واعدة بشكل خاص لتطوير الأدوية".

وأضاف أن "الميزة الإضافية لهذه المادة تكمن في سهولة تصنيعها، حيث يمكن للعلماء إنتاج الكميات اللازمة لإجراء التجارب ما قبل السريرية والسريرية".

وأكد أن المركب يستهدف الخلايا الورمية بشكل انتقائي دون الإضرار بالخلايا السليمة تقريبًا.
وأشار إلى أن المركب يتكون من جزء فينوثيازين ومجموعة تريفينيل فوسفونيوم، وهذه التركيبة تمكن المركب من استهداف "نقطة ضعف" الخلايا الورمية، وهي الميتوكوندريا التي تعتبر محطات الطاقة في الخلية، مما يؤدي إلى تعطيل عملها.
علماء روس يبتكرون أدوية جديدة لمعالجة المضاعفات الخطيرة لمرض السكري
علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لتجنب عواقب النوبة القلبية
