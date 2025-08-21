"مصنوع من الماس"... جهاز طبي جديد يرصد انتشار السرطان في الجسم

عربي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نجح علماء من جامعة وارويك البريطانية في تطوير جهاز استشعار مصنوعا من الماس، يتيح للأطباء رصد انتشار الخلايا السرطانية داخل الجسم بدقة أكبر وبأسلوب أكثر أمانا... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
نجح علماء من جامعة وارويك البريطانية في تطوير جهاز استشعار مصنوعا من الماس، يتيح للأطباء رصد انتشار الخلايا السرطانية داخل الجسم بدقة أكبر وبأسلوب أكثر أمانا مقارنة بالوسائل التقليدية.
وذكرت الدراسة الجديدة أن الجهاز الجديد يعتمد على تتبع جسيمات نانوية مغناطيسية من أكسيد الحديد تحقن في الورم، حيث تنتقل مع الخلايا السرطانية نحو الغدد الليمفاوية، ما يساعد الأطباء في تحديد مدى انتشار المرض بدلا من اللجوء إلى المتتبعات المشعة أو الأصباغ التي قد تسبب حساسية لبعض المرضى.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن جامعة وارويك البريطانية، فإن انتشار الخلايا السرطانية من الورم الأصلي إلى أجزاء أخرى من الجسم يعد أحد أخطر التحديات في علاج السرطان.
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
ابتكار علاجي ثوري يجمع البكتيريا والفيروسات لمحاربة السرطان
18 أغسطس, 13:24 GMT
ويحتاج الأطباء غالبا إلى تحديد ما إذا كان السرطان قد وصل إلى الغدد الليمفاوية، التي تصفي السوائل من المواد الضارة، حيث توجه نتائج الفحوص قرارات الجراحة والعلاج اللاحق.
يقول الباحث أليكس نيومان، من قسم الفيزياء بجامعة وارويك، أن جهاز الاستشعار الجديد يتميز بصغر حجمه، إذ لا يتجاوز قطر رأسه 10 ملليمترات، مما يجعله مناسبا للاستخدام في الجراحات الدقيقة والتنظير.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
مجتمع
ثورة في علاج السرطان... صواريخ جزيئية ذكية تستهدف الخلايا السرطانية بدقة
27 يوليو, 19:17 GMT
وأضاف نيومان أن المستشعر قادر على اكتشاف كميات ضئيلة للغاية من سائل التتبع، لا تتجاوز جزءا واحدا من مائة من الجرعة المعتادة.
وخلصت الدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس" عن الجامعة البريطانية، فإن الجهاز يقوم على ماسة دقيقة لا يتعدى حجمها نصف ملليمتر مكعب، مدعومة بمغناطيس دائم صغير، ما يتيح استخدامه يدويا في غرف العمليات دون الحاجة إلى معدات إلكترونية ضخمة.
المشروبات شديدة السخونة سبب رئيسي لسرطان المريء
غنية بـ"فيتامين د"... 7 أطعمة ينصح بتناولها بانتظام
