قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني بمدينة فاس المغربية
لقي 11 شخصًا مصرعهم وأُصيب 6 آخرون إثر انهيار مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق، خلال ساعات الليل، في مدينة فاس الواقعة شرقي العاصمة المغربية الرباط. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت السلطات المغربية أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض، وسط مخاوف من وجود أشخاص ما زالوا عالقين أسفل المبنى المنهار، وفق ما أفادت به القناة الثانية المغربية اليوم الخميس. وأعلنت السلطات فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الانهيار، فيما طلبت من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم بشكل احترازي، تحسبًا لاحتمال وقوع انهيارات إضافية. وتشهد مدينة فاس، التي تُعد من أقدم المدن المغربية ويعود تاريخها إلى القرن الثامن الميلادي، سلسلة من حوادث انهيار المباني خلال الأشهر الأخيرة، كان أبرزها انهيار مبنيين في ديسمبر الماضي، ما أسفر حينها عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا.
