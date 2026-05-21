نهاية العالم أحادي القطب... خبير: توافق موسكو وبكين يرسم معالم مرحلة جديدة في التوازنات الدولية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نهاية العالم أحادي القطب... خبير: توافق موسكو وبكين يرسم معالم مرحلة جديدة في التوازنات الدولية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية الدكتور يوسف حمدان، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، لها أهمية خاصة في هذا الظرف التاريخي، لأن البلدين... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى حمدان أن "العلاقات التاريخية بين البلدين، تتجلى الآن بصورة أبهى باتفاقيات ومصالح مشتركة بصورة واضحة وباتفاق تام للتصدي لسياسة الهيمنة، فهم أقطاب بذاتهم وليسوا بحاجة إلى الاعتراف من الولايات المتحدة، لذلك فهي مرحلة نضال طويلة ومرحلة تحشيد قوة هذا التحالف، لأنه إذا نشأت هذه القاطرة الروسية الصينية العظيمة، بإمكانها أن تحشد وأن تحقق سياسة التوازن الدولي وسياسة متعددة الأقطاب".وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية بعد هذا اللقاء، كشف حمدان أن "سعي الولايات المتحدة لإقامة علاقات مع الصين أو روسيا هو خدمة لمصالحها وليس تخليًا عن سياسة القطب الواحد، فسياستها مخادعة حتى لو كانت الولايات المتحدة في مرحلة مهادنة مع الصين وروسيا، فهدفها فقط تحقيق مصالحها الذاتية، كما أن سيطرتها على منابع النفط في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط، لا تبشّر أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة يسلمون بإقامة نظام دولي جديد عادل يستند إلى تعدد الأقطاب".خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية
أكد رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية الدكتور يوسف حمدان، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، لها أهمية خاصة في هذا الظرف التاريخي، لأن البلدين يرفضان ويتصديان لسياسة هيمنة القطب الواحد، الذي تقوده أمريكا بنهج عدواني متفرّد".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى حمدان أن "العلاقات التاريخية بين البلدين، تتجلى الآن بصورة أبهى باتفاقيات ومصالح مشتركة بصورة واضحة وباتفاق تام للتصدي لسياسة الهيمنة، فهم أقطاب بذاتهم وليسوا بحاجة إلى الاعتراف من الولايات المتحدة، لذلك فهي مرحلة نضال طويلة ومرحلة تحشيد قوة هذا التحالف، لأنه إذا نشأت هذه القاطرة الروسية الصينية العظيمة، بإمكانها أن تحشد وأن تحقق سياسة التوازن الدولي وسياسة متعددة الأقطاب".
وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية بعد هذا اللقاء، كشف حمدان أن "سعي الولايات المتحدة لإقامة علاقات مع الصين أو روسيا هو خدمة لمصالحها وليس تخليًا عن سياسة القطب الواحد، فسياستها مخادعة حتى لو كانت الولايات المتحدة في مرحلة مهادنة مع الصين وروسيا، فهدفها فقط تحقيق مصالحها الذاتية، كما أن سيطرتها على منابع النفط في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط، لا تبشّر أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة يسلمون بإقامة نظام دولي جديد عادل يستند إلى تعدد الأقطاب".

وأضاف: "بالمقابل، فإن الصين وروسيا، يبنيان سياسة تصدٍ، سواء في الإطار الدفاعي أو التجاري أو في تعميق العلاقات أكثر من أي وقت مضى".

وعن دور أوروبا في هذه المرحلة، أوضح رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية الدكتور يوسف حمدان، أن "أوروبا أدارت ظهرها لروسيا وحاولت إخراجها من الإطار الأوروبي، وإلا كان بإمكان أوروبا أن تعمل على تحقيق سياسة أوروبية أكثر توازنًا وأكثر عدلًا في النظرة إلى المسائل الدولية وخاصة أنهم أكثر من يعرف المسألة الأوكرانية، ولكن للأسف العدوانية الأوروبية في أوكرانيا تظهر أكثر من الأمريكيين".
خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية
