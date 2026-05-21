https://sarabic.ae/20260521/نهاية-العالم-أحادي-القطب-خبير-توافق-موسكو-وبكين-يرسم-معالم-مرحلة-جديدة-في-التوازنات-الدولية-1113608538.html

نهاية العالم أحادي القطب... خبير: توافق موسكو وبكين يرسم معالم مرحلة جديدة في التوازنات الدولية

نهاية العالم أحادي القطب... خبير: توافق موسكو وبكين يرسم معالم مرحلة جديدة في التوازنات الدولية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية الدكتور يوسف حمدان، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، لها أهمية خاصة في هذا الظرف التاريخي، لأن البلدين... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T11:20+0000

2026-05-21T11:20+0000

2026-05-21T11:20+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم

العالم العربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/04/1057891776_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_25e69d8c6b8bf8d7b0b21d0e1333a568.jpg

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى حمدان أن "العلاقات التاريخية بين البلدين، تتجلى الآن بصورة أبهى باتفاقيات ومصالح مشتركة بصورة واضحة وباتفاق تام للتصدي لسياسة الهيمنة، فهم أقطاب بذاتهم وليسوا بحاجة إلى الاعتراف من الولايات المتحدة، لذلك فهي مرحلة نضال طويلة ومرحلة تحشيد قوة هذا التحالف، لأنه إذا نشأت هذه القاطرة الروسية الصينية العظيمة، بإمكانها أن تحشد وأن تحقق سياسة التوازن الدولي وسياسة متعددة الأقطاب".وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية بعد هذا اللقاء، كشف حمدان أن "سعي الولايات المتحدة لإقامة علاقات مع الصين أو روسيا هو خدمة لمصالحها وليس تخليًا عن سياسة القطب الواحد، فسياستها مخادعة حتى لو كانت الولايات المتحدة في مرحلة مهادنة مع الصين وروسيا، فهدفها فقط تحقيق مصالحها الذاتية، كما أن سيطرتها على منابع النفط في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط، لا تبشّر أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة يسلمون بإقامة نظام دولي جديد عادل يستند إلى تعدد الأقطاب".وعن دور أوروبا في هذه المرحلة، أوضح رئيس جمعية الصداقة الأردنية الروسية الدكتور يوسف حمدان، أن "أوروبا أدارت ظهرها لروسيا وحاولت إخراجها من الإطار الأوروبي، وإلا كان بإمكان أوروبا أن تعمل على تحقيق سياسة أوروبية أكثر توازنًا وأكثر عدلًا في النظرة إلى المسائل الدولية وخاصة أنهم أكثر من يعرف المسألة الأوكرانية، ولكن للأسف العدوانية الأوروبية في أوكرانيا تظهر أكثر من الأمريكيين".خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية

https://sarabic.ae/20260520/خبير-لـسبوتنيك-إعلان-روسيا-والصين-عن-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-يمثل-تحولا-تاريخيا-ونهاية-عصر-الهيمنة-1113581081.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا