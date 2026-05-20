خبير لـ"سبوتنيك": إعلان روسيا والصين عن نظام عالمي أكثر عدلا يمثل تحولا تاريخيا ونهاية عصر الهيمنة

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن "إعلان الرئيس الروسي خلال قمته مع نظيره الصيني في... 20.05.2026

وأضاف مهران، في حديثه لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "توقيع البلدين على إعلان مشترك بشأن إقامة عالم متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية، يؤذن ببداية عصر جديد ينهي هيمنة القطب الواحد".وقال مهران إن "تصريح بوتين، في قاعة الشعب الكبرى، بأن العملية المعقدة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على توازن مصالح جميع المشاركين فيه جارية، وأن روسيا والصين تدافعان عن التنوع الثقافي والحضاري واحترام التنمية السيادية للدول، يتوافق تمامًا مع مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "المادة الأولى من الميثاق تنصّ على أن مقاصد الأمم المتحدة تشمل حفظ السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودّية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها".وبيّن الأستاذ في القانون الدولي العام أن "رد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه يتعين على بكين وموسكو العمل معًا لبناء نظام عالمي أكثر عدلًا وإنصافًا، وأنه يجب على البلدين بناء نظام أكثر عدلًا للحوكمة العالمية في ظل الوضع الدولي الفوضوي والهيمنة والانقسام، يعكس رفضًا واضحًا للنظام الدولي القائم على الأحادية القطبية"، موضحًا أن "هذا يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 لعام 1970، الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول، والذي يؤكد أن لكل دولة حقًا سياديًا في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون تدخل من أي دولة أخرى".وأوضح الخبير القانوني الدولي أن "المادة الثانية، الفقرة الأولى، من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن الهيئة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، موضحًا أن "النظام العالمي الحالي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، ينتهك هذا المبدأ الأساسي من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب على دول ذات سيادة وتجاوز مجلس الأمن في قرارات استخدام القوة"، مؤكدًا أن "النظام متعدد الأقطاب الذي يدعو إليه بوتين وشي، يعيد الاحترام لهذا المبدأ".ونوّه إلى أن "إعلان الزعيمين منح زخم قوي لمؤسسات مثل "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وبنك التنمية الجديد، يهدف إلى إنشاء آليات موازية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين تسيطر عليهما الدول الغربية"، موضحًا أن "هذا يتفق مع المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تشجع على قيام منظمات إقليمية للقيام بالأعمال التي يتطلبها حفظ السلم والأمن الدوليين".وشدد مهران على أن "إعلان بكين يمثل بداية فعلية لعصر جديد من العلاقات الدولية قائم على احترام السيادة الوطنية والتنوع الحضاري والتعاون المتكافئ"، محذرًا من أن "النظام الأحادي القطبية، الذي ساد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، أثبت فشله في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين"، مؤكدًا أن "النظام متعدد الأقطاب، الذي تقوده روسيا والصين، سيمنح الدول النامية والمتوسطة هامشًا أكبر من الحرية في اختيار سياساتها دون ضغوط من القوى الكبرى"، مشيرًا إلى أن "القانون الدولي المعاصر يدعم هذا التحول نحو عالم أكثر ديمقراطية وعدالة".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين إلى الصين.وأكدت روسيا والصين، في بيان مشترك اليوم الأربعاء عقب محادثات مشتركة بين الرئيسين بوتين وشي جين بينغ، أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بينهما أرست الأساس طويل الأمد للعلاقات الحديثة، التي ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، كما اتفق البلدان على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التربية الوطنية والروحية والأخلاقية للأطفال والشباب، بهدف تعزيز شراكتهما الشاملة وتفاعلهما الإستراتيجي.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

