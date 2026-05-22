أزمة في كندا...مقاطعة ألبرتا تخطط لإجراء "استفتاء الانفصال"
تعتزم مقاطعة ألبرتا الكندية، الغنية بالنفط، إجراء استفتاء خلال أكتوبر المقبل يتعلق بمستقبلها داخل الاتحاد الكندي، وسط تصاعد الجدل بشأن الانفصال عن كندا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T09:59+0000
وأكدت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، أمس الخميس، أن التصويت المرتقب لن يكون استفتاءً مباشرًا على الانفصال، بل سيهدف إلى تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. ومن المقرر أن يتضمن الاستفتاء سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي لألبرتا الاستمرار ضمن كندا، أو الشروع في خطوات قانونية وفق الدستور تمهيدًا لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال. ورغم ذلك، فإن أي تصويت محتمل لصالح الانفصال لن يعني استقلال المقاطعة بشكل تلقائي، إذ يتطلب الأمر الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، خاصة في ظل حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يقضي بعدم أحقية أي مقاطعة في الانفصال من جانب واحد. وكان ثلاثة أعضاء من تكتل حزب المحافظين المتحد الحاكم في ألبرتا قد أيدوا، أمس الخميس، مقترحًا داخل لجنة برلمانية يدعو حكومة المقاطعة إلى طرح القضية للاستفتاء في 19 أكتوبر المقبل. ولم تصدر الحكومة الفيدرالية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني أي تعليق فوري على إعلان سميث.
وأكدت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، أمس الخميس، أن التصويت المرتقب لن يكون استفتاءً مباشرًا على الانفصال، بل سيهدف إلى تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا
، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وقالت سميث، في تصريحات متلفزة: "أريد أن أكون واضحة، أنا أدعم بقاء ألبرتا داخل كندا، وهذا هو الموقف الذي سأصوت على أساسه إذا جرى استفتاء إقليمي حول الانفصال، وهو أيضًا موقف حكومتي".
ومن المقرر أن يتضمن الاستفتاء سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي لألبرتا الاستمرار ضمن كندا، أو الشروع في خطوات قانونية وفق الدستور تمهيدًا لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال
ورغم ذلك، فإن أي تصويت محتمل لصالح الانفصال لن يعني استقلال المقاطعة بشكل تلقائي، إذ يتطلب الأمر الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، خاصة في ظل حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يقضي بعدم أحقية أي مقاطعة في الانفصال من جانب واحد.
وكان ثلاثة أعضاء من تكتل حزب المحافظين المتحد الحاكم في ألبرتا قد أيدوا، أمس الخميس، مقترحًا داخل لجنة برلمانية يدعو حكومة المقاطعة إلى طرح القضية للاستفتاء في 19 أكتوبر المقبل.
ولم تصدر الحكومة الفيدرالية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني
أي تعليق فوري على إعلان سميث.