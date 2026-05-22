أزمة في كندا...مقاطعة ألبرتا تخطط لإجراء "استفتاء الانفصال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/أزمة-في-كندامقاطعة-ألبرتا-تخطط-لإجراء-استفتاء-الانفصال--1113644819.html
أزمة في كندا...مقاطعة ألبرتا تخطط لإجراء "استفتاء الانفصال"
أزمة في كندا...مقاطعة ألبرتا تخطط لإجراء "استفتاء الانفصال"
سبوتنيك عربي
تعتزم مقاطعة ألبرتا الكندية، الغنية بالنفط، إجراء استفتاء خلال أكتوبر المقبل يتعلق بمستقبلها داخل الاتحاد الكندي، وسط تصاعد الجدل بشأن الانفصال عن كندا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T09:59+0000
2026-05-22T09:59+0000
أخبار كندا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/18/1081357104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68e89af82864f72e86ce3c9827a1bb40.jpg
وأكدت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، أمس الخميس، أن التصويت المرتقب لن يكون استفتاءً مباشرًا على الانفصال، بل سيهدف إلى تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. ومن المقرر أن يتضمن الاستفتاء سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي لألبرتا الاستمرار ضمن كندا، أو الشروع في خطوات قانونية وفق الدستور تمهيدًا لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال. ورغم ذلك، فإن أي تصويت محتمل لصالح الانفصال لن يعني استقلال المقاطعة بشكل تلقائي، إذ يتطلب الأمر الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، خاصة في ظل حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يقضي بعدم أحقية أي مقاطعة في الانفصال من جانب واحد. وكان ثلاثة أعضاء من تكتل حزب المحافظين المتحد الحاكم في ألبرتا قد أيدوا، أمس الخميس، مقترحًا داخل لجنة برلمانية يدعو حكومة المقاطعة إلى طرح القضية للاستفتاء في 19 أكتوبر المقبل. ولم تصدر الحكومة الفيدرالية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني أي تعليق فوري على إعلان سميث.
https://sarabic.ae/20260326/إعلام-أوروبا-وكندا-تزيدان-نفقاتهما-العسكرية-بنسبة-20----1111953794.html
https://sarabic.ae/20260224/الولايات-المتحدة-تجري-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-كندا-والدنمارك-في-غرينلاند-1110678562.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/18/1081357104_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d15a90f9bcaf3bcd6e6d83db2b9de934.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, أخبار العالم الآن
أخبار كندا, أخبار العالم الآن

أزمة في كندا...مقاطعة ألبرتا تخطط لإجراء "استفتاء الانفصال"

09:59 GMT 22.05.2026
© AP Photo / Andrew Harnikالبرلمان الكندي، الجمعة 24 مارس 2023، أوتاوا، كندا
البرلمان الكندي، الجمعة 24 مارس 2023، أوتاوا، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
تعتزم مقاطعة ألبرتا الكندية، الغنية بالنفط، إجراء استفتاء خلال أكتوبر المقبل يتعلق بمستقبلها داخل الاتحاد الكندي، وسط تصاعد الجدل بشأن الانفصال عن كندا.
وأكدت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، أمس الخميس، أن التصويت المرتقب لن يكون استفتاءً مباشرًا على الانفصال، بل سيهدف إلى تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
إعلام: أوروبا وكندا تزيدان نفقاتهما العسكرية بنسبة 20%
26 مارس, 13:00 GMT
وقالت سميث، في تصريحات متلفزة: "أريد أن أكون واضحة، أنا أدعم بقاء ألبرتا داخل كندا، وهذا هو الموقف الذي سأصوت على أساسه إذا جرى استفتاء إقليمي حول الانفصال، وهو أيضًا موقف حكومتي".
ومن المقرر أن يتضمن الاستفتاء سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي لألبرتا الاستمرار ضمن كندا، أو الشروع في خطوات قانونية وفق الدستور تمهيدًا لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند
24 فبراير, 07:31 GMT
ورغم ذلك، فإن أي تصويت محتمل لصالح الانفصال لن يعني استقلال المقاطعة بشكل تلقائي، إذ يتطلب الأمر الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، خاصة في ظل حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يقضي بعدم أحقية أي مقاطعة في الانفصال من جانب واحد.
وكان ثلاثة أعضاء من تكتل حزب المحافظين المتحد الحاكم في ألبرتا قد أيدوا، أمس الخميس، مقترحًا داخل لجنة برلمانية يدعو حكومة المقاطعة إلى طرح القضية للاستفتاء في 19 أكتوبر المقبل.
ولم تصدر الحكومة الفيدرالية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني أي تعليق فوري على إعلان سميث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала