https://sarabic.ae/20260522/أزمة-في-كندامقاطعة-ألبرتا-تخطط-لإجراء-استفتاء-الانفصال--1113644819.html

أزمة في كندا...مقاطعة ألبرتا تخطط لإجراء "استفتاء الانفصال"

أزمة في كندا...مقاطعة ألبرتا تخطط لإجراء "استفتاء الانفصال"

سبوتنيك عربي

تعتزم مقاطعة ألبرتا الكندية، الغنية بالنفط، إجراء استفتاء خلال أكتوبر المقبل يتعلق بمستقبلها داخل الاتحاد الكندي، وسط تصاعد الجدل بشأن الانفصال عن كندا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T09:59+0000

2026-05-22T09:59+0000

2026-05-22T09:59+0000

أخبار كندا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/18/1081357104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68e89af82864f72e86ce3c9827a1bb40.jpg

وأكدت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، أمس الخميس، أن التصويت المرتقب لن يكون استفتاءً مباشرًا على الانفصال، بل سيهدف إلى تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. ومن المقرر أن يتضمن الاستفتاء سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي لألبرتا الاستمرار ضمن كندا، أو الشروع في خطوات قانونية وفق الدستور تمهيدًا لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال. ورغم ذلك، فإن أي تصويت محتمل لصالح الانفصال لن يعني استقلال المقاطعة بشكل تلقائي، إذ يتطلب الأمر الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، خاصة في ظل حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 1998 يقضي بعدم أحقية أي مقاطعة في الانفصال من جانب واحد. وكان ثلاثة أعضاء من تكتل حزب المحافظين المتحد الحاكم في ألبرتا قد أيدوا، أمس الخميس، مقترحًا داخل لجنة برلمانية يدعو حكومة المقاطعة إلى طرح القضية للاستفتاء في 19 أكتوبر المقبل. ولم تصدر الحكومة الفيدرالية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني أي تعليق فوري على إعلان سميث.

https://sarabic.ae/20260326/إعلام-أوروبا-وكندا-تزيدان-نفقاتهما-العسكرية-بنسبة-20----1111953794.html

https://sarabic.ae/20260224/الولايات-المتحدة-تجري-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-كندا-والدنمارك-في-غرينلاند-1110678562.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كندا, أخبار العالم الآن