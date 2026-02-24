https://sarabic.ae/20260224/الولايات-المتحدة-تجري-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-كندا-والدنمارك-في-غرينلاند-1110678562.html
الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند
الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرّحت القيادة الشمالية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أنها "ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك وغرينلاند، في كل من آلاسكا وجزيرة غرينلاند". 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T07:31+0000
2026-02-24T07:31+0000
2026-02-24T07:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار الدنمارك
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
وذكرت القيادة في بيان لها: "ستجري قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" والقيادة الشمالية الأمريكية، مناورات "آركتيك إيدج 2026"، وهي مناورات ميدانية مشتركة متعددة المهام، في مواقع مختلفة في ألاسكا وغرينلاند، في الفترة من 23 فبراير (شباط الجاري) إلى 13 مارس (آذار المقبل) 2026".وجاء في البيان: "تجري جميع الأنشطة التدريبية في غرينلاند بالتنسيق الكامل مع مملكة الدنمارك".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه "يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها، لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولًا، من الناحية القانونية، من المستحيل تماما حمايتها. وثانيًا، من الناحية النفسية، من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخيترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل
https://sarabic.ae/20260223/مدمرة-إيرانية-تشارك-في-مناورات-بحرية-مع-72-دولة-1110661896.html
أخبار الدنمارك
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الدنمارك, غرينلاند
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الدنمارك, غرينلاند
الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند
صرّحت القيادة الشمالية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أنها "ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك وغرينلاند، في كل من آلاسكا وجزيرة غرينلاند".
وذكرت القيادة في بيان لها: "ستجري قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" والقيادة الشمالية الأمريكية، مناورات "آركتيك إيدج 2026"، وهي مناورات ميدانية مشتركة متعددة المهام، في مواقع مختلفة في ألاسكا وغرينلاند، في الفترة من 23 فبراير (شباط الجاري) إلى 13 مارس (آذار المقبل) 2026".
وبحسب البيان، ستشمل التدريبات كلا من "قوات قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) والقيادة الشمالية الأمريكية (USNORTHCOM)، بالإضافة إلى الدنمارك وكندا والحرس الوطني لألاسكا والشركاء من الوكالات المشتركة بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وخفر السواحل الأمريكي والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وإدارة الطيران المدني الفيدرالية".
وجاء في البيان: "تجري جميع الأنشطة التدريبية في غرينلاند بالتنسيق الكامل مع مملكة الدنمارك".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه "يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند".
وقال ترامب، في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفت بتأجير الجزيرة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها، لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولًا، من الناحية القانونية، من المستحيل تماما حمايتها. وثانيًا، من الناحية النفسية، من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".