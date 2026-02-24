https://sarabic.ae/20260224/الولايات-المتحدة-تجري-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-كندا-والدنمارك-في-غرينلاند-1110678562.html

الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند

صرّحت القيادة الشمالية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أنها "ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك وغرينلاند، في كل من آلاسكا وجزيرة غرينلاند". 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت القيادة في بيان لها: "ستجري قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" والقيادة الشمالية الأمريكية، مناورات "آركتيك إيدج 2026"، وهي مناورات ميدانية مشتركة متعددة المهام، في مواقع مختلفة في ألاسكا وغرينلاند، في الفترة من 23 فبراير (شباط الجاري) إلى 13 مارس (آذار المقبل) 2026".وجاء في البيان: "تجري جميع الأنشطة التدريبية في غرينلاند بالتنسيق الكامل مع مملكة الدنمارك".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه "يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها، لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولًا، من الناحية القانونية، من المستحيل تماما حمايتها. وثانيًا، من الناحية النفسية، من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخيترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل

