الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/الولايات-المتحدة-تجري-مناورات-عسكرية-مشتركة-مع-كندا-والدنمارك-في-غرينلاند-1110678562.html
الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند
الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرّحت القيادة الشمالية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أنها "ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك وغرينلاند، في كل من آلاسكا وجزيرة غرينلاند". 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T07:31+0000
2026-02-24T07:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار الدنمارك
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
وذكرت القيادة في بيان لها: "ستجري قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" والقيادة الشمالية الأمريكية، مناورات "آركتيك إيدج 2026"، وهي مناورات ميدانية مشتركة متعددة المهام، في مواقع مختلفة في ألاسكا وغرينلاند، في الفترة من 23 فبراير (شباط الجاري) إلى 13 مارس (آذار المقبل) 2026".وجاء في البيان: "تجري جميع الأنشطة التدريبية في غرينلاند بالتنسيق الكامل مع مملكة الدنمارك".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه "يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها، لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولًا، من الناحية القانونية، من المستحيل تماما حمايتها. وثانيًا، من الناحية النفسية، من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخيترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل
https://sarabic.ae/20260223/مدمرة-إيرانية-تشارك-في-مناورات-بحرية-مع-72-دولة-1110661896.html
أخبار الدنمارك
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الدنمارك, غرينلاند
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الدنمارك, غرينلاند

الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كندا والدنمارك في غرينلاند

07:31 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرّحت القيادة الشمالية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أنها "ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك وغرينلاند، في كل من آلاسكا وجزيرة غرينلاند".
وذكرت القيادة في بيان لها: "ستجري قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" والقيادة الشمالية الأمريكية، مناورات "آركتيك إيدج 2026"، وهي مناورات ميدانية مشتركة متعددة المهام، في مواقع مختلفة في ألاسكا وغرينلاند، في الفترة من 23 فبراير (شباط الجاري) إلى 13 مارس (آذار المقبل) 2026".

وبحسب البيان، ستشمل التدريبات كلا من "قوات قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) والقيادة الشمالية الأمريكية (USNORTHCOM)، بالإضافة إلى الدنمارك وكندا والحرس الوطني لألاسكا والشركاء من الوكالات المشتركة بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وخفر السواحل الأمريكي والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وإدارة الطيران المدني الفيدرالية".

وجاء في البيان: "تجري جميع الأنشطة التدريبية في غرينلاند بالتنسيق الكامل مع مملكة الدنمارك".
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة
أمس, 15:18 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق، بأنه "يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند".

وقال ترامب، في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفت بتأجير الجزيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها، لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولًا، من الناحية القانونية، من المستحيل تماما حمايتها. وثانيًا، من الناحية النفسية، من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".
ترامب: غرينلاند بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала