https://sarabic.ae/20260223/مدمرة-إيرانية-تشارك-في-مناورات-بحرية-مع-72-دولة-1110661896.html
مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة
مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة
سبوتنيك عربي
شاركت المدمرة "دنا" التابعة للبحرية الإيرانية في مناورات "ميلان 2026" الدولية، التي تستضيفها البحرية الهندية بمشاركة 72 دولة من مختلف أنحاء العالم. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T15:18+0000
2026-02-23T15:18+0000
2026-02-23T15:18+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/18/1047895804_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ad26fe4616e6de93427cdb4d22bc91d8.jpg
وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن المناورات انطلقت بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية و3 طائرات أجنبية، وتستمر على مدى عشرة أيام، في واحدة من أبرز الفعاليات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وبحسب الوكالة، فإن المناورات يتم تنفيذها على مرحلتين إحداهما في الميناء وتشمل اجتماعات متخصصة وندوة بحرية دولية وبرامج تدريبية للضباط الشباب، والأخرى في البحر. وتتضمن المرحلة الثانية عمليات لحاملات الطائرات، والحرب المضادة للغواصات، والدفاع الجوي، والقصف البحري، وعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى مناورات تكتيكية متعددة الجنسيات. وتشارك في المناورات دول عدة من بينها إيران وروسيا والصين واليابان وألمانيا والفلبين والإمارات وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. تحمل المناورات شعار "الصداقة، التعاون، الشراكة" وتأتي في إطار تعزيز قابلية التشغيل البيني ورفع مستوى التنسيق البحري استنادا إلى القانون الدولي. وتقول الوكالة: إن هدف الهند من استضافة هذه المناورات هو التأكيد على مكانتها كقوة بحرية مؤثرة في المنطقة، مع عرض قدراتها العسكرية، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات الحديثة.
https://sarabic.ae/20260218/فرقاطة-روسية-تشارك-البحرية-الإيرانية-مناوراتها-في-خليج-عمان-1110499640.html
https://sarabic.ae/20250312/مناورات-روسيا-والصين-وإيران-البحرية-صور-من-قلب-التمرين-المشترك-1098594094.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/18/1047895804_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_414105511515f23c940c29f943625ee5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم
مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة
شاركت المدمرة "دنا" التابعة للبحرية الإيرانية في مناورات "ميلان 2026" الدولية، التي تستضيفها البحرية الهندية بمشاركة 72 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأفادت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية أن المناورات انطلقت بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية و3 طائرات أجنبية، وتستمر على مدى عشرة أيام، في واحدة من أبرز الفعاليات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وبحسب الوكالة، فإن المناورات يتم تنفيذها على مرحلتين إحداهما في الميناء وتشمل اجتماعات متخصصة وندوة بحرية دولية وبرامج تدريبية للضباط الشباب، والأخرى في البحر.
وتتضمن المرحلة الثانية عمليات لحاملات الطائرات، والحرب المضادة للغواصات، والدفاع الجوي، والقصف البحري، وعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى مناورات تكتيكية متعددة الجنسيات.
وتشارك في المناورات دول عدة من بينها إيران وروسيا والصين
واليابان وألمانيا والفلبين والإمارات وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
تحمل المناورات شعار "الصداقة، التعاون، الشراكة" وتأتي في إطار تعزيز قابلية التشغيل البيني ورفع مستوى التنسيق البحري استنادا إلى القانون الدولي.
وتقول الوكالة: إن هدف الهند من استضافة هذه المناورات
هو التأكيد على مكانتها كقوة بحرية مؤثرة في المنطقة، مع عرض قدراتها العسكرية، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات الحديثة.