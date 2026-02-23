مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/مدمرة-إيرانية-تشارك-في-مناورات-بحرية-مع-72-دولة-1110661896.html
مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة
مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة
سبوتنيك عربي
شاركت المدمرة "دنا" التابعة للبحرية الإيرانية في مناورات "ميلان 2026" الدولية، التي تستضيفها البحرية الهندية بمشاركة 72 دولة من مختلف أنحاء العالم. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T15:18+0000
2026-02-23T15:18+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/18/1047895804_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ad26fe4616e6de93427cdb4d22bc91d8.jpg
وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن المناورات انطلقت بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية و3 طائرات أجنبية، وتستمر على مدى عشرة أيام، في واحدة من أبرز الفعاليات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وبحسب الوكالة، فإن المناورات يتم تنفيذها على مرحلتين إحداهما في الميناء وتشمل اجتماعات متخصصة وندوة بحرية دولية وبرامج تدريبية للضباط الشباب، والأخرى في البحر. وتتضمن المرحلة الثانية عمليات لحاملات الطائرات، والحرب المضادة للغواصات، والدفاع الجوي، والقصف البحري، وعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى مناورات تكتيكية متعددة الجنسيات. وتشارك في المناورات دول عدة من بينها إيران وروسيا والصين واليابان وألمانيا والفلبين والإمارات وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. تحمل المناورات شعار "الصداقة، التعاون، الشراكة" وتأتي في إطار تعزيز قابلية التشغيل البيني ورفع مستوى التنسيق البحري استنادا إلى القانون الدولي. وتقول الوكالة: إن هدف الهند من استضافة هذه المناورات هو التأكيد على مكانتها كقوة بحرية مؤثرة في المنطقة، مع عرض قدراتها العسكرية، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات الحديثة.
https://sarabic.ae/20260218/فرقاطة-روسية-تشارك-البحرية-الإيرانية-مناوراتها-في-خليج-عمان-1110499640.html
https://sarabic.ae/20250312/مناورات-روسيا-والصين-وإيران-البحرية-صور-من-قلب-التمرين-المشترك-1098594094.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/18/1047895804_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_414105511515f23c940c29f943625ee5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار الهند اليوم

مدمرة إيرانية تشارك في مناورات بحرية مع 72 دولة

15:18 GMT 23.02.2026
© AP Photo / Mahdi Marizadسفينة إيرانية
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Mahdi Marizad
تابعنا عبر
شاركت المدمرة "دنا" التابعة للبحرية الإيرانية في مناورات "ميلان 2026" الدولية، التي تستضيفها البحرية الهندية بمشاركة 72 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن المناورات انطلقت بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية و3 طائرات أجنبية، وتستمر على مدى عشرة أيام، في واحدة من أبرز الفعاليات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
فرقاطة الأدميرال غولوفكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
فرقاطة روسية تشارك البحرية الإيرانية مناوراتها في خليج عمان
18 فبراير, 17:19 GMT
وبحسب الوكالة، فإن المناورات يتم تنفيذها على مرحلتين إحداهما في الميناء وتشمل اجتماعات متخصصة وندوة بحرية دولية وبرامج تدريبية للضباط الشباب، والأخرى في البحر.
وتتضمن المرحلة الثانية عمليات لحاملات الطائرات، والحرب المضادة للغواصات، والدفاع الجوي، والقصف البحري، وعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى مناورات تكتيكية متعددة الجنسيات.
وتشارك في المناورات دول عدة من بينها إيران وروسيا والصين واليابان وألمانيا والفلبين والإمارات وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
Военно-морские учения Морской пояс безопасности-2025 флотов России, Ирана и Китая - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
وسائط متعددة
مناورات روسيا والصين وإيران البحرية... صور من قلب التمرين المشترك
12 مارس 2025, 08:57 GMT
تحمل المناورات شعار "الصداقة، التعاون، الشراكة" وتأتي في إطار تعزيز قابلية التشغيل البيني ورفع مستوى التنسيق البحري استنادا إلى القانون الدولي.
وتقول الوكالة: إن هدف الهند من استضافة هذه المناورات هو التأكيد على مكانتها كقوة بحرية مؤثرة في المنطقة، مع عرض قدراتها العسكرية، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات الحديثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала