https://sarabic.ae/20260218/فرقاطة-روسية-تشارك-البحرية-الإيرانية-مناوراتها-في-خليج-عمان-1110499640.html
فرقاطة روسية تشارك البحرية الإيرانية مناوراتها في خليج عمان
فرقاطة روسية تشارك البحرية الإيرانية مناوراتها في خليج عمان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طاقم فرقاطة "ستويكي" الروسية شاركت القوات البحرية الإيرانية في مناورات في خليج عمان. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T17:19+0000
2026-02-18T17:19+0000
2026-02-18T17:19+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/05/1083767815_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_02e29ca06220279a0a6ad05873b7fabf.jpg
وذكرت الوزارة الروسية ذلك في بيان على قناتها في "تلغرام".وأوضح البيان، "نسّق أفراد البحرية الروسية والإيرانية جهودهم لضمان سلامة الملاحة المدنية".ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق، بأن المناورات تهدف إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان.
https://sarabic.ae/20260216/مسيرات-سرية-وصواريخ-ذكية-الحرس-الثوري-يختتم-المرحلة-الأولى-من-مناورات-مضيق-هرمز-1110437504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/05/1083767815_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2c9e8464c71fd879eb113b0eb7342630.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
فرقاطة روسية تشارك البحرية الإيرانية مناوراتها في خليج عمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طاقم فرقاطة "ستويكي" الروسية شاركت القوات البحرية الإيرانية في مناورات في خليج عمان.
وذكرت الوزارة الروسية ذلك في بيان على قناتها في "تلغرام".
وأضافت الوزارة: "قام الطاقم الروسي بتزويد السفن بالوقود والماء والمؤن الغذائية، وشارك في مراسم بروتوكولية مشتركة، في ميناء بندر عباس الإيراني".
وأوضح البيان، "نسّق أفراد البحرية الروسية والإيرانية جهودهم لضمان سلامة الملاحة المدنية".
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة
للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق، بأن المناورات تهدف إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان.