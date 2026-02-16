مسيرات سرية وصواريخ ذكية... الحرس الثوري يختتم المرحلة الأولى من مناورات مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/مسيرات-سرية-وصواريخ-ذكية-الحرس-الثوري-يختتم-المرحلة-الأولى-من-مناورات-مضيق-هرمز-1110437504.html
مسيرات سرية وصواريخ ذكية... الحرس الثوري يختتم المرحلة الأولى من مناورات مضيق هرمز
مسيرات سرية وصواريخ ذكية... الحرس الثوري يختتم المرحلة الأولى من مناورات مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الإيراني انتهاء المرحلة الأولى من مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T19:31+0000
2026-02-16T19:31+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5bbc4ed643eeed4307892f4523e67fba.jpg
وأفاد التقرير بأن المناورات جرت في عدد من الجزر والمواقع الاستراتيجية، بينها جزيرة أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة سيري، إضافة إلى مناطق ضمن مضيق هرمز.ووفقاً للتلفزيون الإيراني، شهدت المناورات استخدام مسيّرات جديدة وصواريخ كروز جرى تعزيزها بأنظمة ذكاء اصطناعي، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الدقة والفعالية العملياتية.وأشار التقرير إلى أن "المسيّرة المستخدمة متوفرة "بأعداد كبيرة جداً" وهي في عهدة القوة البحرية للحرس الثوري"، لافتاً إلى قدرتها على مهاجمة أهداف جوية وبحرية.ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260216/خبير-إيراني-مناورات-الحرس-الثوري-في-مضيق-هرمز-رسالة-جهوزية-لواشنطن-قبيل-المفاوضات-1110435195.html
https://sarabic.ae/20260216/البحرية-الإيرانية-القوات-المسلحة-مستعدة-بالكامل-لمواجهة-أي-سيناريو-1110420856.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_8ba602f291bf20f2dba449081972bd1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

مسيرات سرية وصواريخ ذكية... الحرس الثوري يختتم المرحلة الأولى من مناورات مضيق هرمز

19:31 GMT 16.02.2026
© Photoانتهاء المرحلة الأولى من مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الإيراني انتهاء المرحلة الأولى من مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية في المنطقة.
وأفاد التقرير بأن المناورات جرت في عدد من الجزر والمواقع الاستراتيجية، بينها جزيرة أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة سيري، إضافة إلى مناطق ضمن مضيق هرمز.
ووفقاً للتلفزيون الإيراني، شهدت المناورات استخدام مسيّرات جديدة وصواريخ كروز جرى تعزيزها بأنظمة ذكاء اصطناعي، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الدقة والفعالية العملياتية.
زورق تابع للحرث الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
خبير إيراني: مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز رسالة جهوزية لواشنطن قبيل المفاوضات
18:23 GMT
وأشار التقرير إلى أن "المسيّرة المستخدمة متوفرة "بأعداد كبيرة جداً" وهي في عهدة القوة البحرية للحرس الثوري"، لافتاً إلى قدرتها على مهاجمة أهداف جوية وبحرية.

وأكد التلفزيون أن اسم المسيّرة وتفاصيلها الفنية لا تزال سرية، كما لم يتم عرض جميع مراحل المناورات التي نُفذت، نظراً لاعتبارات تتعلق بحماية المعلومات العسكرية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
البحرية الإيرانية: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو
14:32 GMT
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала