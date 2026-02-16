https://sarabic.ae/20260216/مسيرات-سرية-وصواريخ-ذكية-الحرس-الثوري-يختتم-المرحلة-الأولى-من-مناورات-مضيق-هرمز-1110437504.html
مسيرات سرية وصواريخ ذكية... الحرس الثوري يختتم المرحلة الأولى من مناورات مضيق هرمز
مسيرات سرية وصواريخ ذكية... الحرس الثوري يختتم المرحلة الأولى من مناورات مضيق هرمز
16.02.2026
وأفاد التقرير بأن المناورات جرت في عدد من الجزر والمواقع الاستراتيجية، بينها جزيرة أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة سيري، إضافة إلى مناطق ضمن مضيق هرمز.ووفقاً للتلفزيون الإيراني، شهدت المناورات استخدام مسيّرات جديدة وصواريخ كروز جرى تعزيزها بأنظمة ذكاء اصطناعي، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الدقة والفعالية العملياتية.وأشار التقرير إلى أن "المسيّرة المستخدمة متوفرة "بأعداد كبيرة جداً" وهي في عهدة القوة البحرية للحرس الثوري"، لافتاً إلى قدرتها على مهاجمة أهداف جوية وبحرية.ونشرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
مسيرات سرية وصواريخ ذكية... الحرس الثوري يختتم المرحلة الأولى من مناورات مضيق هرمز
أعلن التلفزيون الإيراني انتهاء المرحلة الأولى من مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز" التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية في المنطقة.
وأفاد التقرير بأن المناورات جرت في عدد من الجزر والمواقع الاستراتيجية، بينها جزيرة أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة سيري، إضافة إلى مناطق ضمن مضيق هرمز.
ووفقاً للتلفزيون الإيراني، شهدت المناورات استخدام مسيّرات جديدة وصواريخ كروز جرى تعزيزها بأنظمة ذكاء اصطناعي، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الدقة والفعالية العملياتية.
وأشار التقرير إلى أن "المسيّرة المستخدمة متوفرة "بأعداد كبيرة جداً" وهي في عهدة القوة البحرية للحرس الثوري"، لافتاً إلى قدرتها على مهاجمة أهداف جوية وبحرية.
وأكد التلفزيون أن اسم المسيّرة وتفاصيلها الفنية لا تزال سرية، كما لم يتم عرض جميع مراحل المناورات التي نُفذت، نظراً لاعتبارات تتعلق بحماية المعلومات العسكرية.
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.