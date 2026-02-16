خبير إيراني: مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز رسالة جهوزية لواشنطن قبيل المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/خبير-إيراني-مناورات-الحرس-الثوري-في-مضيق-هرمز-رسالة-جهوزية-لواشنطن-قبيل-المفاوضات-1110435195.html
خبير إيراني: مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز رسالة جهوزية لواشنطن قبيل المفاوضات
خبير إيراني: مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز رسالة جهوزية لواشنطن قبيل المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الإيراني بالشؤون الاستراتيجية، صدر الحسيني، أن المناورات التي أعلنت عنها القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز اليوم، رسالة جهوزية... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T18:23+0000
2026-02-16T18:26+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/68/1042256806_0:194:4857:2926_1920x0_80_0_0_c855dc1c16bcc3788cff6df1eccab942.jpg
وأوضح الحسيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة أمد المفاوضات النووية بهدف تعزيز جاهزيتها العسكرية في المنطقة".ولفت إلى أن القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أعلنت، قبيل المفاوضات غير المباشرة اليوم، تنفيذ إغلاق تجريبي لمضيق هرمز وإجراء تدريبات عسكرية فيه في رسالة جهوزية إلى الطرف الأميركي الذي يحشد عسكرياً في المنطقة.وأشار الخبير الاستراتيجي الإيراني إلى أن طهران اتخذت إجراءات متعددة في مجالات الاستعداد الدفاعي والحرب الناعمة ومواجهة العمليات النفسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، رغم ما وصفه بمحاولات استثمار إطالة المفاوضات لدعم الجاهزية العسكرية الأميركية.وتابع: "إن الجولة المقبلة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة ستُجرى غداً بوساطة سلطنة عُمان وفي مدينة جنيف"، موضحًا أن هذه المفاوضات ستكون غير مباشرة، ولا توجد حاجة أو ضرورة لحضور ممثلي دول أخرى.وأوضح الحسيني أن نمط التفاوض غير المباشر يعكس استمرار التباينات، مشيراً إلى أن تماسك الفريق الأميركي في هذه المفاوضات، كما ظهر في الجولة الأولى التي عُقدت في مسقط، يدل على غياب رغبة حقيقية لدى واشنطن في التوصل إلى إطار واضح وشفاف.وأفاد مساعد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، العميد محمد أكبر زادة، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو محتمل"، لافتاً إلى أنه يتم رصد السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة بدقة وأنها في مرمى نيران القوات الإيرانية.ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زادة قوله: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو محتمل.. نرصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة وهي في مرمى قدراتنا الدفاعية".وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقاً لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتعقد غداً في جنيف السويسرية الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية - الأميركية بوساطة سلطنة عمان. وذلك بعد جولة سابقة عقدت في العاصمة العمانية مسقط.
https://sarabic.ae/20260214/طهران-التفتيش-في-المنشآت-النووية-غير-المتضررة-مستمر-وفق-البروتوكول-المتبع-1110362556.html
https://sarabic.ae/20260211/لاريجاني-طهران-وواشنطن-يرغبان-بمواصلة-الجولة-المقبلة-من-المفاوضات-1110268476.html
https://sarabic.ae/20260216/إيران-واشنطن-تعترف-بحقوقنا-النووية-ومساع-عمانية-لدفع-المباحثات-نحو-اتفاق-1110433483.html
https://sarabic.ae/20260215/إعلام-ترامب-أبلغ-نتنياهو-دعمه-لشن-ضربات-إسرائيلية-ضد-إيران-إذا-فشلت-المفاوضات-1110395332.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/68/1042256806_363:0:4746:3287_1920x0_80_0_0_1e1872a2cee9ee00566c1cdb639ddf22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبير إيراني: مناورات الحرس الثوري في مضيق هرمز رسالة جهوزية لواشنطن قبيل المفاوضات

18:23 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 18:26 GMT 16.02.2026)
© AP Photo / Jon Gambrellزورق تابع للحرث الثوري الإيراني في مضيق هرمز
زورق تابع للحرث الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الإيراني بالشؤون الاستراتيجية، صدر الحسيني، أن المناورات التي أعلنت عنها القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز اليوم، رسالة جهوزية عسكرية تبعثها طهران لأميركا، التي تحشد عسكرياً في المنطقة.
وأوضح الحسيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة أمد المفاوضات النووية بهدف تعزيز جاهزيتها العسكرية في المنطقة".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
طهران: التفتيش في المنشآت النووية غير المتضررة مستمر وفق البروتوكول المتبع
14 فبراير, 14:23 GMT
ولفت إلى أن القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أعلنت، قبيل المفاوضات غير المباشرة اليوم، تنفيذ إغلاق تجريبي لمضيق هرمز وإجراء تدريبات عسكرية فيه في رسالة جهوزية إلى الطرف الأميركي الذي يحشد عسكرياً في المنطقة.

واعتبر أن "واشنطن تحاول التأثير في مسار المفاوضات عبر إضفاء مصداقية على التهديدات العسكرية، في حين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك، اعتماداً على إمكاناتها الذاتية، جاهزية عسكرية كاملة".

وأشار الخبير الاستراتيجي الإيراني إلى أن طهران اتخذت إجراءات متعددة في مجالات الاستعداد الدفاعي والحرب الناعمة ومواجهة العمليات النفسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، رغم ما وصفه بمحاولات استثمار إطالة المفاوضات لدعم الجاهزية العسكرية الأميركية.
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
لاريجاني: طهران وواشنطن يرغبان بمواصلة الجولة المقبلة من المفاوضات
11 فبراير, 19:21 GMT
وتابع: "إن الجولة المقبلة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة ستُجرى غداً بوساطة سلطنة عُمان وفي مدينة جنيف"، موضحًا أن هذه المفاوضات ستكون غير مباشرة، ولا توجد حاجة أو ضرورة لحضور ممثلي دول أخرى.
وأوضح الحسيني أن نمط التفاوض غير المباشر يعكس استمرار التباينات، مشيراً إلى أن تماسك الفريق الأميركي في هذه المفاوضات، كما ظهر في الجولة الأولى التي عُقدت في مسقط، يدل على غياب رغبة حقيقية لدى واشنطن في التوصل إلى إطار واضح وشفاف.
وأضاف أن "أحد المطالب الأساسية لإيران يتمثل في الدخول السريع ضمن إطار تفاوضي محدد لمعالجة القضايا الجوهرية والدقيقة، وتنفيذ نتائج أي اتفاق في أقرب وقت ممكن، إلا أن الجانب الأميركي لم يُظهر حتى الآن جدية في تسريع وتيرة التفاوض، ويميل إلى إطالة أمد الجلسات، ما يجعل من الصعب إصدار تقييم حاسم بشأن نتائج المفاوضات المقبلة".
وأفاد مساعد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، العميد محمد أكبر زادة، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو محتمل"، لافتاً إلى أنه يتم رصد السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة بدقة وأنها في مرمى نيران القوات الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
إيران: واشنطن تعترف بحقوقنا النووية ومساع عمانية لدفع المباحثات نحو اتفاق
17:36 GMT
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زادة قوله: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو محتمل.. نرصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة وهي في مرمى قدراتنا الدفاعية".
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
أمس, 20:28 GMT
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقاً لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتعقد غداً في جنيف السويسرية الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية - الأميركية بوساطة سلطنة عمان. وذلك بعد جولة سابقة عقدت في العاصمة العمانية مسقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала