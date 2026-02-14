عربي
طهران: التفتيش في المنشآت النووية غير المتضررة مستمر وفق البروتوكول المتبع
طهران: التفتيش في المنشآت النووية غير المتضررة مستمر وفق البروتوكول المتبع
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "إن التفتيش على المرافق النووية غير المتضررة مستمر حسب الروتين المعتاد، أما المرافق المتضررة، فلعدم وجود بروتوكول محدد واعتبارات السلامة والأمن، فلا يمكن تطبيق الإجراءات المعتادة عليها".وأردف: "لا يمكن للوكالة الدولية القيام بعمليات التفتيش المعتادة في المنشآت الإيرانية المتضررة بسبب غياب آلية محددة، ومراعاة السلامة".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
طهران: التفتيش في المنشآت النووية غير المتضررة مستمر وفق البروتوكول المتبع

14:23 GMT 14.02.2026
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أكد متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التفتيش على المنشآت النووية غير المتضررة جراء الهجوم الأمريكي الأخير مستمر، لافتا إلى أنه لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات تفتيش على المنشآت المتضررة بسبب غياب آلية محددة.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "إن التفتيش على المرافق النووية غير المتضررة مستمر حسب الروتين المعتاد، أما المرافق المتضررة، فلعدم وجود بروتوكول محدد واعتبارات السلامة والأمن، فلا يمكن تطبيق الإجراءات المعتادة عليها".
وأضاف: "نؤكد حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ونعتبر ذلك حق أصيل ولا يمكن تفكيكه، ولا يمكن لأي ضغط أو موقف سياسي أن يمس هذا الحق".
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
شمخاني: منظوماتنا الصاروخية خط أحمر والرد سيكون حازما على أي تهديد
13:17 GMT
وأردف: "لا يمكن للوكالة الدولية القيام بعمليات التفتيش المعتادة في المنشآت الإيرانية المتضررة بسبب غياب آلية محددة، ومراعاة السلامة".
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
من بينهم 3 قادة عرب... إيران تعلن عن 5 زعماء أبدوا استعدادهم لحل مشاكلها سلميا
09:56 GMT
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
