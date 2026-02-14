https://sarabic.ae/20260214/طهران-التفتيش-في-المنشآت-النووية-غير-المتضررة-مستمر-وفق-البروتوكول-المتبع-1110362556.html

طهران: التفتيش في المنشآت النووية غير المتضررة مستمر وفق البروتوكول المتبع

أكد متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التفتيش على المنشآت النووية غير المتضررة جراء الهجوم الأمريكي الأخير مستمر، لافتا إلى أنه لا يمكن للوكالة... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "إن التفتيش على المرافق النووية غير المتضررة مستمر حسب الروتين المعتاد، أما المرافق المتضررة، فلعدم وجود بروتوكول محدد واعتبارات السلامة والأمن، فلا يمكن تطبيق الإجراءات المعتادة عليها".وأردف: "لا يمكن للوكالة الدولية القيام بعمليات التفتيش المعتادة في المنشآت الإيرانية المتضررة بسبب غياب آلية محددة، ومراعاة السلامة".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

الأخبار

