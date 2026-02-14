شمخاني: منظوماتنا الصاروخية خط أحمر والرد سيكون حازما على أي تهديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260214/شمخاني-منظوماتنا-الصاروخية-خط-أحمر-والرد-سيكون-حازما-على-أي-تهديد-1110357748.html
شمخاني: منظوماتنا الصاروخية خط أحمر والرد سيكون حازما على أي تهديد
شمخاني: منظوماتنا الصاروخية خط أحمر والرد سيكون حازما على أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد أمين مجلس الدفاع الإيراني، علي شمخاني، أن المنظومات الصاروخية الإيرانية تشكل خطوطاً حمراء غير قابلة للتفاوض، مشدداً على أن أي مغامرة تستهدف إيران ستقابل... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T13:17+0000
2026-02-14T13:17+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg
وقال شمخاني، في تصريح تلفزيوينة، إن مستوى الجاهزية العسكرية الإيراني مرتفع، وأن تكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون كبيرة، مؤكداً على ضرورة تجنب أي تحركات تؤثر على الاستقرار والأمن في المنطقة، باعتباره المسار العقلاني لجميع الأطراف.وأضاف أن "المفاوضات الواقعية، البعيدة عن المطالب المفرطة، يمكن أن تتخذ مساراً إيجابياً يحقق مصالح الجميع"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقوم بأي تحرك دون دعم مباشر من واشنطن".وأشار شمخاني إلى أن "التحركات الدبلوماسية في المنطقة تهدف إلى تعزيز الخيار السياسي والحد من التوتر"، مضيفاً أن "الوضع الأمني الإقليمي أصبح أكثر تعقيداً ويستلزم آليات خاصة للتنسيق بين الأطراف".وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "نريد من إيران وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا"، متابعا: "لدينا قوة هائلة في الشرق الأوسط، وحاملة طائرات أخرى ستخرج إلى البحر قريبًا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذا الوضع مرة واحدة وإلى الأبد".وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أن "إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم، بالكامل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".وشدد ترامب على أنه يأمل في "نجاح المفاوضات"، لكنه حذّر من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة، وسيكون ذلك اليوم سيئًا جدًا بالنسبة للبلاد".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت سابقًا، أن "حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وسفنها المرافقة، المتمركزة في البحر الكاريبي، ستتجه إلى الشرق الأوسط".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
https://sarabic.ae/20260214/من-بينهم-3-قادة-عرب-إيران-تعلن-عن-5-زعماء-أبدوا-استعدادهم-لحل-مشاكلها-سلميا-1110353646.html
https://sarabic.ae/20260214/إعلام-البنتاغون-يستعد-لحملة-عسكرية-طويلة-ضد-إيران-1110346883.html
https://sarabic.ae/20260213/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-أعد-خططا-عملياتية-جديدة-لمواجهة-إيران-1110316077.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_300:0:2967:2000_1920x0_80_0_0_84ed08789deeb5a91c4c9236b5af0b45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

شمخاني: منظوماتنا الصاروخية خط أحمر والرد سيكون حازما على أي تهديد

13:17 GMT 14.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أكد أمين مجلس الدفاع الإيراني، علي شمخاني، أن المنظومات الصاروخية الإيرانية تشكل خطوطاً حمراء غير قابلة للتفاوض، مشدداً على أن أي مغامرة تستهدف إيران ستقابل برد قوي وحازم ومناسب.
وقال شمخاني، في تصريح تلفزيوينة، إن مستوى الجاهزية العسكرية الإيراني مرتفع، وأن تكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون كبيرة، مؤكداً على ضرورة تجنب أي تحركات تؤثر على الاستقرار والأمن في المنطقة، باعتباره المسار العقلاني لجميع الأطراف.
وأضاف أن "المفاوضات الواقعية، البعيدة عن المطالب المفرطة، يمكن أن تتخذ مساراً إيجابياً يحقق مصالح الجميع"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقوم بأي تحرك دون دعم مباشر من واشنطن".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
من بينهم 3 قادة عرب... إيران تعلن عن 5 زعماء أبدوا استعدادهم لحل مشاكلها سلميا
09:56 GMT
وأشار شمخاني إلى أن "التحركات الدبلوماسية في المنطقة تهدف إلى تعزيز الخيار السياسي والحد من التوتر"، مضيفاً أن "الوضع الأمني الإقليمي أصبح أكثر تعقيداً ويستلزم آليات خاصة للتنسيق بين الأطراف".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، بأن "تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث على ما يبدو"، معلنًا أن "المجموعة الثانية من حاملات الطائرات الأمريكية ستتجه إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوترات مع إيران".
وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "نريد من إيران وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا"، متابعا: "لدينا قوة هائلة في الشرق الأوسط، وحاملة طائرات أخرى ستخرج إلى البحر قريبًا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذا الوضع مرة واحدة وإلى الأبد".
وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أن "إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم، بالكامل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
إعلام: البنتاغون يستعد لحملة عسكرية طويلة ضد إيران
04:11 GMT
وشدد ترامب على أنه يأمل في "نجاح المفاوضات"، لكنه حذّر من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة، وسيكون ذلك اليوم سيئًا جدًا بالنسبة للبلاد".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت سابقًا، أن "حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وسفنها المرافقة، المتمركزة في البحر الكاريبي، ستتجه إلى الشرق الأوسط".
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
إعلام: الجيش الإسرائيلي أعد خططا عملياتية جديدة لمواجهة إيران
أمس, 06:35 GMT
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала