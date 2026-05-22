https://sarabic.ae/20260522/أمريكا-توافق-على-صفقة-محتملة-لبيع-معدات-صيانة-منظومات-هوك-لأوكرانيا-1113634689.html
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع معدات صيانة منظومات "هوك" لأوكرانيا
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع معدات صيانة منظومات "هوك" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، على صفقة محتملة لبيع معدات وخدمات لرفع الكفاءة القتالية وصيانة منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "هوك" والمعدات... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T02:54+0000
2026-05-22T02:54+0000
2026-05-22T02:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113634922_0:110:2100:1291_1920x0_80_0_0_2815f9f131f53b1991b12f9eba043846.jpg
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "اتخذت وزارة الخارجية قرارًا يوافق على صفقة محتملة لبيع خدمات دعم وصيانة منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "هوك" والمعدات ذات الصلة لحكومة أوكرانيا".وأضاف البيان: "تُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الصفقة بنحو 108.1 ملايين دولار".وتجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد نظام كييف".وأوضح أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير منطقة دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا، بما في ذلك خضوع أوكرانيا لعملية نزع السلاح ونزع النازية.وترى موسكو أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التوصل إلى تسوية النزاع ويورط دول الناتو مباشرة فيه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يعيق محادثات السلام.
https://sarabic.ae/20260214/الناتو-واشنطن-تزود-أوكرانيا-بأسلحة-بقيمة-15-مليار-بتمويل-من-الحلف-1110348933.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113634922_117:0:1984:1400_1920x0_80_0_0_8a15c563a71e5fcbffdec192637cae1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع معدات صيانة منظومات "هوك" لأوكرانيا
02:54 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 02:55 GMT 22.05.2026)
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، على صفقة محتملة لبيع معدات وخدمات لرفع الكفاءة القتالية وصيانة منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "هوك" والمعدات المتصلة بها إلى أوكرانيا، بقيمة تقديرية تبلغ 108.1 ملايين دولار.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "اتخذت وزارة الخارجية قرارًا يوافق على صفقة محتملة لبيع خدمات دعم وصيانة منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "هوك" والمعدات ذات الصلة لحكومة أوكرانيا".
وأضاف البيان: "تُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الصفقة بنحو 108.1 ملايين دولار".
وتجري روسيا عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد نظام كييف".
وأوضح أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير منطقة دونباس بالكامل وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا، بما في ذلك خضوع أوكرانيا لعملية نزع السلاح ونزع النازية.
وترى موسكو أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التوصل إلى تسوية النزاع
ويورط دول الناتو مباشرة فيه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا. وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يعيق محادثات السلام.