أول تحرك إسباني للتعاقد مع محمد صلاح
أول تحرك إسباني للتعاقد مع محمد صلاح
وذكر الموقع الإلكتروني "fichajes" أن إدارة نادي "أتلتيكو" مدريد حصلت على دعم مالي من صندوق أبولو الأمريكي للتعاقد مع صفقات مدوية قد يتصدرها محمد صلاح نجم ليفربول.ويأتي هذا في وقت يترقب متابعو محمد صلاح تحديد هوية الفريق الجديد للاعب بعد إعلانه الرحيل عن "الريدز" مع نهاية هذا الموسم الرياضي.وكان صلاح صاحب الـ 33 عاما قد أعلن الرحيل عن ليفربول عقب نهاية هذا الموسم بعد ارتباط دام 9 أعوام قادما من روما الإيطالي.وتعتزم إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني استغلال الدعم المالي لاقتناص خدمات صلاح رغم ارتباط اسمه بالرحيل للهلال السعودي، حيث يُجري أتلتيكو مدريد محادثات مع ممثلي اللاعب المصري بهدف تدعيم هجوم فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.وكان صلاح قد كشف عن قراره بمغادرة ليفربول عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، شهر مارس/آذار الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".
أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، بأن أحد الأندية الإسبانية الكبيرة بدأ التحرك للتعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.
وذكر الموقع الإلكتروني "fichajes" أن إدارة نادي "أتلتيكو" مدريد حصلت على دعم مالي من صندوق أبولو الأمريكي للتعاقد مع صفقات مدوية قد يتصدرها محمد صلاح نجم ليفربول.
ويأتي هذا في وقت يترقب متابعو محمد صلاح تحديد هوية الفريق الجديد للاعب بعد إعلانه الرحيل عن "الريدز" مع نهاية هذا الموسم الرياضي.
وكان صلاح صاحب الـ 33 عاما قد أعلن الرحيل عن ليفربول عقب نهاية هذا الموسم بعد ارتباط دام 9 أعوام قادما من روما الإيطالي.
وتعتزم إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني استغلال الدعم المالي لاقتناص خدمات صلاح رغم ارتباط اسمه بالرحيل للهلال السعودي، حيث يُجري أتلتيكو مدريد محادثات مع ممثلي اللاعب المصري بهدف تدعيم هجوم فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وكان صلاح قد كشف عن قراره بمغادرة ليفربول عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، شهر مارس/آذار الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".
وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".
وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".
