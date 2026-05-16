"الفرعون المصري" يوجه رسالة قوية لجماهير ليفربول بعد خسارة أستون فيلا
17:58 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 18:03 GMT 16.05.2026)
وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة قوية اليوم السبت إلى جماهير ليفربول عقب خسارة الفريق أمام أستون فيلا بنتيجة 2-4، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك صلاح
، الملقب بـ"الفرعون المصري"، بديلاً في المباراة، بعد غيابه عن مواجهتين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء كريستال بالاس.
وكتب قائد منتخب مصر، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه شاهد ليفربول
ينتقل “من مرحلة الشك إلى الإيمان، ثم إلى مرحلة البطولات”، مؤكداً أنه بذل كل ما لديه لمساعدة النادي على تحقيق النجاحات.
ووصف صلاح الخسارة الأخيرة بأنها “مؤلمة للغاية”، مشدداً على أن جماهير ليفربول تستحق فريقاً هجومياً قوياً ينافس دائماً على الألقاب، مؤكداً أن هذه هي هوية النادي التي يجب الحفاظ عليها.
وأضاف أن الفوز ببعض المباريات لا يكفي لتمثيل ليفربول، موضحاً أن هدفه الحالي هو المساهمة في تأهل الفريق
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويستعد صلاح لخوض مبارياته الأخيرة بقميص ليفربول، بعد مسيرة استمرت تسعة مواسم، حيث من المنتظر أن تكون مواجهة برينتفورد المقبلة الأخيرة له مع “الريدز”.