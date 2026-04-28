محمد صلاح يعلن عن ناديه الجديد في هذا الموعد

محمد صلاح يعلن عن ناديه الجديد في هذا الموعد

سبوتنيك عربي

صرح محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يكشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن وجهته المقبلة "خلال... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T17:17+0000

2026-04-28T17:17+0000

2026-04-28T17:17+0000

وكان قائد المنتخب المصري قد أعلن رحيله عن نادي ليفربول مؤخرا، بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق الأحمر، الذي انضم لصفوفه في شهر يونيو عام 2017 قادما من روما الإيطالي، ليصبح متاحا للانتقال مجانا في نهاية الموسم الحالي، بعدما أبدت العديد من الأندية اهتماما كبيرا به.وأكد محمد مراد أن "قائد الفراعنة على وشك الإعلان عن وجهته المقبلة، حيث يأتي هذا بعد أن أكد صلاح رسميا الشهر الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي عبر فسخ العقد بالتراضي، على الرغم من أن عقده كان يمتد حتى عام 2027".وذكر مراد أن "هناك تقارير إخبارية تتحدث عن تلقي صلاح عروضا من إيطاليا وفرنسا وفرق كبيرة أخرى حول العالم، وهذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة جيدة للغاية لأي فريق".وأضاف المنسق الإعلامي للمنتخب المصري "أيا كان الفريق الذي سيختاره صلاح، فإننا سوف ندعمه، ولديه عروض من السعودية أيضا. أعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة".وكشف صلاح عن قراره عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، الشهر الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".وشدد صلاح على عمق ارتباطه بالنادي، قائلاً: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ، إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي".

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, رياضة, منتخب مصر الوطني, ليفربول