إصابة صلاح مع ليفربول تثير قلقا في مصر قبل كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حالة من القلق بين الجماهير المصرية، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، اليوم السبت،... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
أثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حالة من القلق بين الجماهير المصرية، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، متأثرًا بآلام في العضلة الخلفية، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026.
وسقط صلاح
على أرض الملعب بعد مرور 58 دقيقة من بداية اللقاء، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمحاولة إسعافه، إلا أنه لم يتمكن من استكمال المباراة، ليغادر الملعب وسط تصفيق الجماهير، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
ويترقب ليفربول نتائج الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب، في ظل مخاوف من امتدادها حتى نهاية الموسم، وهو ما قد يعجل بختام مسيرته مع الفريق قبل موعد رحيله المرتقب.
كما تثير الإصابة قلق الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي يستعد لخوض منافسات المونديال، حيث أوقعته القرعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وكان النجم المصري محمد صلاح قد أعلن رحيله رسميًا عن صفوف نادي ليفربول
، مع نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة استمرت لأكثر من تسعة أعوام داخل جدران النادي الإنجليزي.
وكشف صلاح عن قراره عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، الشهر الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".
وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".
وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي
سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".
وشدد صلاح على عمق ارتباطه بالنادي، قائلاً: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ، إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي".