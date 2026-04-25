إصابة صلاح مع ليفربول تثير قلقا في مصر قبل كأس العالم 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
إصابة صلاح مع ليفربول تثير قلقا في مصر قبل كأس العالم 2026
أثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حالة من القلق بين الجماهير المصرية، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، اليوم السبت،... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
وسقط صلاح على أرض الملعب بعد مرور 58 دقيقة من بداية اللقاء، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمحاولة إسعافه، إلا أنه لم يتمكن من استكمال المباراة، ليغادر الملعب وسط تصفيق الجماهير، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. ويترقب ليفربول نتائج الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب، في ظل مخاوف من امتدادها حتى نهاية الموسم، وهو ما قد يعجل بختام مسيرته مع الفريق قبل موعد رحيله المرتقب. وكان النجم المصري محمد صلاح قد أعلن رحيله رسميًا عن صفوف نادي ليفربول، مع نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة استمرت لأكثر من تسعة أعوام داخل جدران النادي الإنجليزي.وكشف صلاح عن قراره عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، الشهر الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".وشدد صلاح على عمق ارتباطه بالنادي، قائلاً: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ، إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي".
17:46 GMT 25.04.2026
أثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حالة من القلق بين الجماهير المصرية، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، متأثرًا بآلام في العضلة الخلفية، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026.
وسقط صلاح على أرض الملعب بعد مرور 58 دقيقة من بداية اللقاء، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمحاولة إسعافه، إلا أنه لم يتمكن من استكمال المباراة، ليغادر الملعب وسط تصفيق الجماهير، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
ملياردير مصري يلمح لرغبته بضم محمد صلاح إلى فريقه
ويترقب ليفربول نتائج الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب، في ظل مخاوف من امتدادها حتى نهاية الموسم، وهو ما قد يعجل بختام مسيرته مع الفريق قبل موعد رحيله المرتقب.
كما تثير الإصابة قلق الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي يستعد لخوض منافسات المونديال، حيث أوقعته القرعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وكان النجم المصري محمد صلاح قد أعلن رحيله رسميًا عن صفوف نادي ليفربول، مع نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة استمرت لأكثر من تسعة أعوام داخل جدران النادي الإنجليزي.
وكشف صلاح عن قراره عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، الشهر الماضي، استعرض خلاله أبرز بطولاته وإنجازاته، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم قد جاء، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".
وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".
وتابع: "الرحيل ليس سهلاً أبدًا، سأكون دائمًا واحدًا منكم، هذا النادي سيكون دائمًا منزلًا لي ولكل عائلتي".
وشدد صلاح على عمق ارتباطه بالنادي، قائلاً: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ، إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي".
