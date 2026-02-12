عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
وحقق صلاح الإنجاز الجديد بعدما صنع هدف الفوز الوحيد أمام فريق سندرلاند الإنجليزي، أمس الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 213 مساهمة تهديفية في الـ"بريميرليغ" بقميص الـ"ريدز" (158 هدفا و55 تمريرة حاسمة).ومع صناعته لهدف فريقه الإنجليزي، تفوّق محمد صلاح، بفارق مساهمة واحدة على ستيفن جيرارد، الذي سجل 212 مساهمة.وينفرد صلاح بصدارة قائمة أكثر لاعبي ليفربول مساهمة بالأهداف في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هذا الإنجاز، متقدمًا على أسماء بارزة في تاريخ النادي مثل روبي فاولر ومايكل أوين، ليعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي الـ"ريدز" عبر العصور.ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
محققا رقما قياسيا جديدا.. محمد صلاح يتجاوز أسطورة الـ"بريميرليغ"

12:37 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Ian Hodgson
واصل قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، كتابة التاريخ في نادي ليفربول، بعدما أصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا رقم الأسطورة ستيفن جيرارد.
وحقق صلاح الإنجاز الجديد بعدما صنع هدف الفوز الوحيد أمام فريق سندرلاند الإنجليزي، أمس الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 213 مساهمة تهديفية في الـ"بريميرليغ" بقميص الـ"ريدز" (158 هدفا و55 تمريرة حاسمة).
ومع صناعته لهدف فريقه الإنجليزي، تفوّق محمد صلاح، بفارق مساهمة واحدة على ستيفن جيرارد، الذي سجل 212 مساهمة.
وتمكّن صلاح من تحقيق هذا الرقم خلال 314 مباراة فقط، مقابل 504 مباريات احتاجها ستيفن جيرارد، للوصول إلى رقمه، وهو ما يعكس الفاعلية الهجومية الكبيرة لقائد المنتخب المصري ومدى تأثيره الحاسم في نتائج الـ"ريدز".

وينفرد صلاح بصدارة قائمة أكثر لاعبي ليفربول مساهمة بالأهداف في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هذا الإنجاز، متقدمًا على أسماء بارزة في تاريخ النادي مثل روبي فاولر ومايكل أوين، ليعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي الـ"ريدز" عبر العصور.
ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
