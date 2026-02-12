https://sarabic.ae/20260212/محققا-رقما-قياسيا-جديدا-محمد-صلاح-يتجاوز-أسطورة-الـبريميرليغ-1110290547.html

محققا رقما قياسيا جديدا.. محمد صلاح يتجاوز أسطورة الـ"بريميرليغ"

واصل قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، كتابة التاريخ في نادي ليفربول، بعدما أصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز،... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

رياضة

الأخبار

وحقق صلاح الإنجاز الجديد بعدما صنع هدف الفوز الوحيد أمام فريق سندرلاند الإنجليزي، أمس الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 213 مساهمة تهديفية في الـ"بريميرليغ" بقميص الـ"ريدز" (158 هدفا و55 تمريرة حاسمة).ومع صناعته لهدف فريقه الإنجليزي، تفوّق محمد صلاح، بفارق مساهمة واحدة على ستيفن جيرارد، الذي سجل 212 مساهمة.وينفرد صلاح بصدارة قائمة أكثر لاعبي ليفربول مساهمة بالأهداف في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هذا الإنجاز، متقدمًا على أسماء بارزة في تاريخ النادي مثل روبي فاولر ومايكل أوين، ليعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي الـ"ريدز" عبر العصور.ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.

