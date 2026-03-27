https://sarabic.ae/20260327/ملياردير-مصري-يلمح-لرغبته-بضم-محمد-صلاح-إلى-فريقه-1112011291.html

ملياردير مصري يلمح لرغبته بضم محمد صلاح إلى فريقه

قال الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، إن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة. 27.03.2026, سبوتنيك عربي

مجتمع

ليفربول

أخبار كرة القدم

رياضة

اللاعب محمد صلاح

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1b/1112010594_0:0:1467:826_1920x0_80_0_0_14aedb60a2261199485b7ade7bac61e8.jpg

وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أمس الخميس، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة". وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو. ويعد نادي سان دييغو إف سي من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك. وكان محمد صلاح أعلن خلال الأسبوع الحالي رحيله عن "ليفربول" بنهاية الموسم، بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات مع النادي الإنجليزي، إذ سجّل 255 هدفا، لُصبح بذلك أحد أساطير كرة القدم. وبينما يُعتقد أن المملكة العربية السعودية هي الوجهة الأرجح لصلاح، إلا أن اللاعب المصري قد يختار الانضمام إلى صفوف نجوم مثل ليونيل ميسي، وسون هيونغ مين، وأنطوان غريزمان، والانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم الصاعد بقوة. وفي حال حدوث ذلك، فإن نادي سان دييغو إف سي، الذي انضم مؤخرًا إلى الدوري الأمريكي ووصل إلى نصف نهائي التصفيات في موسمه الأول العام الماضي، ارتبط اسمه بقوة بالتعاقد مع صلاح، لا سيما بفضل مالكه المصري البريطاني، محمد منصور.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

