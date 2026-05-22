الرئيس الفيتنامي يوجه دعوة لبوتين للقيام بزيارة رسمية إلى فيتنام هذا العام
أعلن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فان فان زيانغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفيتنامي تو لام، وجه دعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لزيارة فيتنام خلال العام... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T11:36+0000
وقال فان فان زيانغ خلال المشاورات الروسية الفيتنامية حول المواضيع البحرية التي عقدها مع باتروشيف اليوم في موسكو: "أود أن أنقل عبر سيادتكم تحيات الرفيق تو لام إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مع دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى فيتنام هذا العام". وأضاف باتروشيف: "أطلب منكم أيضًا نقل خالص التهاني الصادقة إلى الرفيق تو لام، الذي تم انتخابه بالإجماع رئيسا للبلاد، مع بقائه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن فيتنام لا تزال شريكًا موثوقًا به لروسيا، وقال بوتين: "لطالما كانت فيتنام، ولا تزال، شريكنا الموثوق وصديقنا، علاقاتنا على الجانبين راسخة ومتينة، وقد أكدنا على ذلك دائمًا".
أعلن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فان فان زيانغ، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفيتنامي تو لام، وجه دعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لزيارة فيتنام خلال العام الجاري، وطلب من مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف نقل هذه الدعوة إلى الرئيس الروسي.
وقال فان فان زيانغ خلال المشاورات الروسية الفيتنامية حول المواضيع البحرية التي عقدها مع باتروشيف اليوم في موسكو: "أود أن أنقل عبر سيادتكم تحيات الرفيق تو لام إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مع دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى فيتنام هذا العام".
وأعرب باتروشيف عن شكره لفان فان زيانغ، وهنأه بتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء الفيتنامي.
وأضاف باتروشيف: "أطلب منكم أيضًا نقل خالص التهاني الصادقة إلى الرفيق تو لام، الذي تم انتخابه بالإجماع رئيسا للبلاد، مع بقائه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن فيتنام لا تزال شريكًا موثوقًا به لروسيا،
وقال بوتين: "لطالما كانت فيتنام، ولا تزال، شريكنا الموثوق وصديقنا، علاقاتنا على الجانبين راسخة ومتينة، وقد أكدنا على ذلك دائمًا".