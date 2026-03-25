بوتين: فيتنام شريك موثوق لروسيا

بوتين: فيتنام شريك موثوق لروسيا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، أن فيتنام لا تزال شريكًا موثوقًا به لروسيا. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T13:56+0000

2026-03-25T13:56+0000

2026-03-25T14:23+0000

وقال بوتين: "لطالما كانت فيتنام، ولا تزال، شريكنا الموثوق وصديقنا، علاقاتنا على الجانبين راسخة ومتينة، وقد أكدنا على ذلك دائمًا".وأشار بوتين بأن التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام يشهد نموًا، قائلا: "في عام 2026، ارتفع بنسبة 5.7%(التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام). سنناقش جميع القضايا اليوم، ولدينا دائمًا الكثير منها. أود أن أؤكد أننا سعداء دائمًا بلقاء أصدقائنا الفيتناميين في روسيا".كما هنأ بوتين رئيس الوزراء على نجاح انعقاد المؤتمر الـ14 للحزب الشيوعي الفيتنامي، موضحًا: "لقد تابعنا عن كثب هذا الحدث البالغ الأهمية في تاريخ بلدكم".وأجاب الرئيس الروسي: "سنقبل دعوتكم بكل تأكيد".واختتم بوتين، قائلًا: "إننا نزور بلدا ودوداً للغاية، وهذا أمر واضح دائما، حوارنا دائما يتسم بالصدق والثقة، كما لو كان بين صديقين حميمين. واليوم أيضا، سنناقش جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بهذه الروح".وفي وقت سابق، أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليونغ كونغ، أن فيتنام تؤمن بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستصبح قوة عظمى وستكون ركيزة للاستقرار في العالم.وأوضح أن "كل مواطن فيتنامي يقدر المساعدة الكريمة الكبيرة التي قدمها لنا الاتحاد السوفييتي وروسيا من قبل، عندما كنا نناضل من أجل حريتنا، والآن، عندما نبني بلدنا".وأشار إلى أن البلدين أقاما علاقات أخوية تم اختبارها على مر السنين.موسكو: دول جنوب شرق آسيا تطلب من روسيا الحصول على إمدادات الطاقةشويغو: لا توجد أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان إنهاء مغامرتهما ضد إيران

https://sarabic.ae/20260325/الكرملين-قرار-بناء-محطة-للطاقة-النووية-في-فيتنام-حل-متقدم-1111907832.html

https://sarabic.ae/20260324/رئيس-الوزراء-الفيتنامي-روسيا-أهم-شريك-لفيتنام-في-أوروبا-1111875277.html

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي