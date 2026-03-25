تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
بوتين: فيتنام شريك موثوق لروسيا
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، أن فيتنام لا تزال شريكًا موثوقًا به لروسيا. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
بوتين: فيتنام شريك موثوق لروسيا

13:56 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 14:23 GMT 25.03.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، أن فيتنام لا تزال شريكًا موثوقًا به لروسيا.
وقال بوتين: "لطالما كانت فيتنام، ولا تزال، شريكنا الموثوق وصديقنا، علاقاتنا على الجانبين راسخة ومتينة، وقد أكدنا على ذلك دائمًا".

وأضاف: "أعلم أن جدول أعمالكم حافل للغاية(جدول أعمال رئيس الوزراء الفيتنامي)، لقد التقيتم بالفعل برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وقادة البرلمان الروسي، وأمين مجلس الأمن. كما تم توقيع اتفاقية بشأن بناء أول محطة طاقة نووية في فيتنام".

وأشار بوتين بأن التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام يشهد نموًا، قائلا: "في عام 2026، ارتفع بنسبة 5.7%(التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام). سنناقش جميع القضايا اليوم، ولدينا دائمًا الكثير منها. أود أن أؤكد أننا سعداء دائمًا بلقاء أصدقائنا الفيتناميين في روسيا".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام لزيارة روسيا، قائلا: "أرجو إبلاغ تحياتي إلى الأمين العام تو لام. لقد أقمنا علاقات عمل وشخصية جيدة، وأود أن أؤكد مرة أخرى أننا سنكون سعداء دائمًا برؤيته في روسيا في أي وقت مناسب".

كما هنأ بوتين رئيس الوزراء على نجاح انعقاد المؤتمر الـ14 للحزب الشيوعي الفيتنامي، موضحًا: "لقد تابعنا عن كثب هذا الحدث البالغ الأهمية في تاريخ بلدكم".

وبدوره، قال رئيس الحكومة الفيتنامية في بداية محادثاته مع بوتين: "اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات الأمين العام، السيد تو لام، والرئيس، وكبار القادة الفيتناميين، وأدعوكم لزيارة فيتنام عام 2026".

وأجاب الرئيس الروسي: "سنقبل دعوتكم بكل تأكيد".

وأضاف بوتين أن لديه دائمًا مشاعر خاصة تجاه زيارة فيتنام.

واختتم بوتين، قائلًا: "إننا نزور بلدا ودوداً للغاية، وهذا أمر واضح دائما، حوارنا دائما يتسم بالصدق والثقة، كما لو كان بين صديقين حميمين. واليوم أيضا، سنناقش جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بهذه الروح".
وفي وقت سابق، أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليونغ كونغ، أن فيتنام تؤمن بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستصبح قوة عظمى وستكون ركيزة للاستقرار في العالم.
وأضاف: "نولي باستمرار أهمية كبيرة للعلاقات الودية التقليدية مع روسيا؛ فهي علاقات أخوية تم اختبارها لسنوات عديدة".
وأوضح أن "كل مواطن فيتنامي يقدر المساعدة الكريمة الكبيرة التي قدمها لنا الاتحاد السوفييتي وروسيا من قبل، عندما كنا نناضل من أجل حريتنا، والآن، عندما نبني بلدنا".
وأشار إلى أن البلدين أقاما علاقات أخوية تم اختبارها على مر السنين.
