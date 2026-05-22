باتروشيف: سباق التسلح البحري قد بدأ على مستوى العالم

سبوتنيك عربي

أعلن نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، اليوم الجمعة، عن بدء سباق تسلح بحري عالمي، وأن أهمية القوة البحرية ستتزايد مع إعادة تشكيل... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال باتروشيف خلال المشاورات الروسية الفيتنامية حول القضايا البحرية التي عُقدت في موسكو: "وفقا لتقييماتنا، فإن إعادة تشكيل البنية العالمية الجارية ستترافق مع زيادة في أهمية القوة البحرية. نرى جميع المؤشرات على بدء سباق تسلح بحري عالمي". وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي الروسي في نظام مخطط له، مؤكدا أن كل شيء يسير على ما يرام. وأضاف: "من المهم مواصلة تحسين مستوى تدريب قواتنا النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وتطوير جميع مكوناتها، وكما ذكرت سابقًا، لا نعتزم الانجرار إلى سباق تسلح. سيبقى ثالوثنا النووي عند مستوى الكفاءة اللازم".بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط لهبوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

