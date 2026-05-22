https://sarabic.ae/20260522/دول-أوروبية-تطالب-إسرائيل-بوقف-التوسع-الاستيطاني-وتحذر-من-تقويض-حل-الدولتين-1113660960.html

دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين

دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين

سبوتنيك عربي

حضّت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T16:50+0000

2026-05-22T16:50+0000

2026-05-22T16:50+0000

إيطاليا

أخبار فرنسا

بريطانيا

أخبار ألمانيا

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112841187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9472ebb0e3e75eabca290eaef42225b9.jpg

وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". ودعا البيان الشركات إلى عدم المشاركة في مشروعات البناء داخل منطقة "إي1" أو أي مشاريع استيطانية أخرى، محذرًا من التبعات القانونية والسمعة السلبية المرتبطة بالمساهمة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي. وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.

https://sarabic.ae/20260522/هولندا-تتحرك-ضد-المستوطنات-الإسرائيلية-مقترح-رسمي-لحظر-استيراد-بضائع-الضفة-الغربية-1113654582.html

https://sarabic.ae/20260512/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إخضاع-آثار-الضفة-الغربية-لسلطة-الاحتلال-جريمة-حرب-1113357969.html

https://sarabic.ae/20260403/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-نقلة-نوعية-وخطيرة-في-النشاط-الاستيطاني-بالضفة-الغربية-1112267864.html

إيطاليا

أخبار فرنسا

بريطانيا

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيطاليا, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم