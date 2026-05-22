دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين
سبوتنيك عربي
حضّت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T16:50+0000
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". ودعا البيان الشركات إلى عدم المشاركة في مشروعات البناء داخل منطقة "إي1" أو أي مشاريع استيطانية أخرى، محذرًا من التبعات القانونية والسمعة السلبية المرتبطة بالمساهمة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي. وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
16:50 GMT 22.05.2026
حضّت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
هولندا تتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية... مقترح رسمي لحظر استيراد بضائع الضفة الغربية
وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".

وشددت الدول الأوروبية على أن "سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إخضاع آثار الضفة الغربية لسلطة الاحتلال "جريمة حرب"
ودعا البيان الشركات إلى عدم المشاركة في مشروعات البناء داخل منطقة "إي1" أو أي مشاريع استيطانية أخرى، محذرًا من التبعات القانونية والسمعة السلبية المرتبطة بالمساهمة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي.
وطالبت الدول الموقعة كذلك إسرائيل برفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة رفضها لأي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين قسرًا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": نقلة نوعية وخطيرة في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية
وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
