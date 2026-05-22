https://sarabic.ae/20260522/دول-أوروبية-تطالب-إسرائيل-بوقف-التوسع-الاستيطاني-وتحذر-من-تقويض-حل-الدولتين-1113660960.html
دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين
دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين
سبوتنيك عربي
حضّت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T16:50+0000
2026-05-22T16:50+0000
2026-05-22T16:50+0000
إيطاليا
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112841187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9472ebb0e3e75eabca290eaef42225b9.jpg
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". ودعا البيان الشركات إلى عدم المشاركة في مشروعات البناء داخل منطقة "إي1" أو أي مشاريع استيطانية أخرى، محذرًا من التبعات القانونية والسمعة السلبية المرتبطة بالمساهمة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي. وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
https://sarabic.ae/20260522/هولندا-تتحرك-ضد-المستوطنات-الإسرائيلية-مقترح-رسمي-لحظر-استيراد-بضائع-الضفة-الغربية-1113654582.html
https://sarabic.ae/20260512/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إخضاع-آثار-الضفة-الغربية-لسلطة-الاحتلال-جريمة-حرب-1113357969.html
https://sarabic.ae/20260403/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-نقلة-نوعية-وخطيرة-في-النشاط-الاستيطاني-بالضفة-الغربية-1112267864.html
إيطاليا
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112841187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a475daa9ce91da6de1e92a3ff580947.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيطاليا, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إيطاليا, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض حل الدولتين
حضّت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون
، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية
شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".
وشددت الدول الأوروبية على أن "سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".
كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية
المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
ودعا البيان الشركات إلى عدم المشاركة في مشروعات البناء داخل منطقة "إي1" أو أي مشاريع استيطانية أخرى، محذرًا من التبعات القانونية والسمعة السلبية المرتبطة بالمساهمة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي
.
وطالبت الدول الموقعة كذلك إسرائيل برفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة رفضها لأي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين قسرًا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.
وكانت إسرائيل
قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.