لافروف: الغرب وواشنطن يواصلان سياستهما في الحفاظ على الهيمنة ودفع الناتو شرقا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، يواصل سياسته في الحفاظ على الهيمنة، ودعم توسع حلف "الناتو" شرقًا،... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T10:42+0000
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، يواصل سياسته في الحفاظ على الهيمنة، ودعم توسع حلف "الناتو" شرقًا، ويسعى إلى خلق أكبر قدر ممكن من المشاكل لمنافسيه.
قال لافروف خلال اجتماع لجنة التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "منذ سنوات عديدة، انتهجت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، سياسة الحفاظ على هيمنتها، ودعم تقدم حلف "الناتو" شرقًا، وخلق أكبر قدر ممكن من المشاكل لمنافسيها، الذين أثبتت أمامهم عجزها عن الدفاع عن النظام الاستعماري الجديد القديم في منافسة عادلة. إنهم مضطرون لمقاومة الاتجاه التاريخي الموضوعي لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".
وأضاف: "هنا، أينما نظرت، في جميع أنحاء القارة: أوكرانيا ومحيطها، والشرق الأوسط، بما في ذلك الخليج العربي، والشرق الأقصى، وبحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان، وآسيا الوسطى، وجنوب القوقاز. يرغب الغرب في إقامة نظامه الخاص في كل مكان".
وتابع: ""إن أي ارتباطات بالحضارة الروسية، وهنالك عدد لا بأس به من الأشخاص في أوكرانيا، ممنوعة الآن ويتم استئصالها(ارتباطات بالحضارة الروسية). ويجب ضمان حقوقهم (حقوق الناطقين باللغة الروسية)، وحقوق هؤلاء الناس بشكل كامل وبدون قيد أو شرط".
وأشار إلى أنه "يُموّل الغرب بسخاء هذه السياسة النازية ويشجعها، مُصرّا على أن تستمر أوكرانيا في هذه السياسة غير المقبولة".