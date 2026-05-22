لافروف: موسكو تدرك أن الحل النهائي بشأن أوكرانيا سيكون نتيجة تسوية

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تدرك أن الحل النهائي بشأن الأزمة الأوكرانية سيكون نتيجة تسوية.

2026-05-22T09:22+0000

وقال لافروف خلال إحاطة صحفية: "أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تعليقه الأخير على مفاوضاتنا مع الأمريكيين بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى أن لدينا موقفًا مبدئيًا وسنحققه إما عبر المفاوضات أو من خلال عملية عسكرية خاصة. لكننا نُدرك أن التوصل إلى تسوية نهائية سيكون نتيجةً لتسوية ودية، كما هو الحال في أي قضية تُشارك فيها، بشكل أو بآخر، عدة دول".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت في تصريحات صحفية: "تسوية الأزمة حول أوكرانيا، يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".وأوضحت: "كما يتضح من تصريحات وأفعال القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، لا توجد حاليا أي رغبة حقيقية في حل الأزمة بل يُلاحَظ العكس تمامًا".موسكو: أي معاملات مع الأصول الروسية المجمدة غير قانوني وستتم محاسبة المتورطيندميترييف: ويتكوف يزور روسيا قريبا

