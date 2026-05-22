لافروف: موسكو تدرك أن الحل النهائي بشأن أوكرانيا سيكون نتيجة تسوية
لافروف: موسكو تدرك أن الحل النهائي بشأن أوكرانيا سيكون نتيجة تسوية
09:12 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 09:22 GMT 22.05.2026)
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تدرك أن الحل النهائي بشأن الأزمة الأوكرانية سيكون نتيجة تسوية.
وقال لافروف خلال إحاطة صحفية: "أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تعليقه الأخير على مفاوضاتنا مع الأمريكيين بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى أن لدينا موقفًا مبدئيًا وسنحققه إما عبر المفاوضات أو من خلال عملية عسكرية خاصة. لكننا نُدرك أن التوصل إلى تسوية نهائية سيكون نتيجةً لتسوية ودية، كما هو الحال في أي قضية تُشارك فيها، بشكل أو بآخر، عدة دول".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت في تصريحات صحفية: "تسوية الأزمة حول أوكرانيا، يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".
وكشفت زاخاروفا أن روسيا لم ترفض قط الانخراط في مباحثات جوهرية حول سبل تسوية الوضع المحيط بأوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية لا تُبدي أي رغبة لحل الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت: "كما يتضح من تصريحات وأفعال القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، لا توجد حاليا أي رغبة حقيقية في حل الأزمة بل يُلاحَظ العكس تمامًا".