وزيرة الخارجية المجرية أوربان لا تستبعد إمكانية عقد اجتماع مع لافروف
سبوتنيك عربي
صرّحت وزيرة الخارجية المجرية أنيتا أوربان، اليوم الجمعة، بأنها منفتحة على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إذا كان هناك ما يستدعي النقاش. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T08:35+0000
صرّحت وزيرة الخارجية المجرية أنيتا أوربان، اليوم الجمعة، بأنها منفتحة على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إذا كان هناك ما يستدعي النقاش.
وقالت خلال إحاطة صحفية: "روسيا لاعب إقليمي هام نسعى إلى الحفاظ على علاقات براغماتية معه. إذا كان هناك ما يستدعي النقاش على مستوى وزراء الخارجية، فسيعقد مثل هذا الاجتماع بالتأكيد. لم لا؟".
وكانت أوربان قالت، في وقت سابق، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المجري: "لن ندعم أي بند من بنود حزمة العقوبات ينتهك المصالح المجرية، ولن نتصرف أيضاً لصالح أي دولة ثالثة. وسنمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) حتى اللحظة الأخيرة".
وكشفت أوربان أن الحكومة المجرية الجديدة ستسعى جاهدة لإقامة علاقات براغماتية مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 13 نيسان/ أبريل، أن الكرملين لن يهنئ زعيم حزب "تيسا"، بيتر ماغيار، على فوزه في الانتخابات البرلمانية المجرية، لأن المجر دولة غير صديقة.
وقال بيسكوف
: "نحن لا نرسل التهاني إلى الدول غير الصديقة. والمجر دولة غير صديقة؛ فهي تدعم العقوبات المفروضة علينا".